OL - Mercato : Kluivert vers un départ en Premier League ?

Absent du groupe de l'OL ce samedi, Ruben Kluivert serait également sur le départ. Le défenseur néerlandais ferait l'objet d'un intérêt de Crystal Palace, déjà venu aux renseignements l'hiver dernier.

Après avoir vu l'OL fermer la porte à double tour en janvier dernier, Crystal Palace va-t-il réussir à mettre la main sur Ruben Kluivert ? En cette fin de mercato, les choses s'emballent dans les rangs lyonnais et pour cause. La non-qualification en Ligue des champions pousse à devoir penser différemment pour rentrer dans les clous financiers. Et malheureusement, tout le monde est à vendre en cas d'offre satisfaisante d'ici au 1er septembre. Malgré quelques défauts apparents, Kluivert fait partie de ces joueurs lyonnais avec une certaine valeur, notamment sur le marché anglais. En ce sens, Crystal Palace serait revenu aux renseignements ces dernières heures, suite à l'échec de la visite médicale de l'Équatorien Joel Ordonez à Londres, d'après L'Équipe.

Acheté 3,8 millions d'euros à l'été 2025

À l'hiver dernier, l'OL n'avait pas voulu écouter une offre supérieure à vingt millions d'euros pour son défenseur. En sera-t-il de même cet été ? La position est bien différente, avec les contraintes économiques et un chèque du même ordre qu'il y a huit mois d'une vingtaine de millions d'euros qui pourrait tomber. Ruben Kluivert a-t-il disputé son 28e et dernier match mercredi dernier contre Fenerbahçe ? Cela en prend le chemin puisque le Néerlandais n'est pas dans le groupe retenu pour le match de ce samedi contre Le Havre. En cette fin de mercato, difficile de ne pas tout mettre en corrélation.