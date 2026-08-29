OL - Mercato : Kluivert vers un départ en Premier League ?

Absent du groupe de l'OL ce samedi, Ruben Kluivert serait également sur le départ. Le défenseur néerlandais ferait l'objet d'un intérêt de Crystal Palace, déjà venu aux renseignements l'hiver dernier.
Après avoir vu l'OL fermer la porte à double tour en janvier dernier, Crystal Palace va-t-il réussir à mettre la main sur Ruben Kluivert ? En cette fin de mercato, les choses s'emballent dans les rangs lyonnais et pour cause. La non-qualification en Ligue des champions pousse à devoir penser différemment pour rentrer dans les clous financiers. Et malheureusement, tout le monde est à vendre en cas d'offre satisfaisante d'ici au 1er septembre. Malgré quelques défauts apparents, Kluivert fait partie de ces joueurs lyonnais avec une certaine valeur, notamment sur le marché anglais. En ce sens, Crystal Palace serait revenu aux renseignements ces dernières heures, suite à l'échec de la visite médicale de l'Équatorien Joel Ordonez à Londres, d'après L'Équipe.
Acheté 3,8 millions d'euros à l'été 2025
À l'hiver dernier, l'OL n'avait pas voulu écouter une offre supérieure à vingt millions d'euros pour son défenseur. En sera-t-il de même cet été ? La position est bien différente, avec les contraintes économiques et un chèque du même ordre qu'il y a huit mois d'une vingtaine de millions d'euros qui pourrait tomber. Ruben Kluivert a-t-il disputé son 28e et dernier match mercredi dernier contre Fenerbahçe ? Cela en prend le chemin puisque le Néerlandais n'est pas dans le groupe retenu pour le match de ce samedi contre Le Havre. En cette fin de mercato, difficile de ne pas tout mettre en corrélation.
Nous avons Bacher. Une belle somme serait bienvenue.
20M pour Kluivert…je l’emmène en voiture moi-même à ce prix là ! C’est inespéré…même si je pense qu’en PL il sera paradoxalement plus à l’aise qu’en Ligue 1.
Il est pas mauvais Ruben.. il aurait dû avoir du temps pour progresser.. on l'a vu une fois en latéral gauche et il était meilleur qu'Abner...
Avec un vrai coach il aurait eu du temps de jeu et il aurait été vendu 40M...
Je ne vois pas dans quel monde Palace arriverait maintenant avec la même offre qu'en janvier.
Autant en janvier, on était moins contraints de vendre et il avait enchaîné quelques jolis matchs, surtout à gauche, autant maintenant vu la situation du club et ses deux derniers matchs contre le Fener...
S'il part pour 20M€ ça sera très bien vendu.
À croire que Sage veut nous donner un coup de pouce...
Rien contre toi, Ruben, mais s'il faut choisir entre toi et Fofana, c'est vite vu – surtout qu'on a encore Mata et Bacher à ton poste. Dommage qu'on ne t'ait pas plus laissé ta chance au poste de latéral où tu aurais difficilement pu faire pire qu'AMN et Abner, mais Paulo a ses raisons que la raison ignore.
Il le faut.
Eh ben, ça serait la journée des miracles..
Rien contre Kluivert bien au contraire.
Je suis un des rares supporter autour de moi à voir aimé son match mercredi. Bon dans les duels et les retour mais catastrophique dans la relance.
Enfin bref, j’espère qu’il nous manquera pas mais à 20 milions en temps de crise… c’est juste un miracle.