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Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
Caroline Weir, milieu d’OL Lyonnes

OL Lyonnes termine sa préparation sur une victoire contre London City Lionesses (4-0)

  • par David Hernandez

    • Pour son dernier amical de l’été, OL Lyonnes a pris le dessus sur London City Lionesses. Les doublés de Caroline Weir et Melchie Dumornay ont mis les Lyonnaises dans les meilleures conditions.

    Un premier trophée cette saison. Il est bien sûr plus qu’anecdotique, mais quand même. Ce samedi, OL Lyonnes a décroché la première édition de la Mastercard Cup au GOLTC. Opposées aux London City Lionesses, les Lyonnaises ont signé un deuxième succès consécutif (4-0) dans cette préparation estivale après Aston Villa. Les clubs anglais réussissent donc plutôt bien aux joueuses de Jonatan Giráldez qui finissent ainsi sur des notes positives après un début d’été poussif. De bon augure à une semaine de la reprise du championnat, même si tout n'est pas parfait et qu'il reste des interrogations, notamment sur les états de forme de certaines joueuses comme Selma Bacha ou Wendie Renard, absentes de la feuille de match.

    Weir s'offre un corner direct

    Pour ce quatrième amical, Jonatan Giraldez a continué sur sa ligne directrice de l'été, à savoir innover. En effet, dans une tactique en 4-4-2 en phase défensive mais plutôt à trois derrière avec Brand en vrai piston en phase offensive, difficile de se faire un vrai avis sur la question. Quoi qu'il en soit, ce schéma permet de brouiller les pistes devant, avec Weir, Dumornay et Paralluelo interchangeant souvent. Est-ce que cela aide aux automatismes ?

    On se réserve une réponse pour le moment, mais cela a suffi contre la formation londonienne. Il y avait d'ailleurs des sourires avant le match avec pas mal de retrouvailles dans les deux équipes. Mais sur le terrain, Van de Donk a bien voulu jouer un mauvais tour à son ancien club, en déviant une frappe. Fort heureusement, Maria Luisa Grohs a réalisé un bel arrêt réflexe (11e). Ce fut à peu près tout pendant de très longues minutes avant le show Caroline Weir.

    Dumornay, capitaine et double buteuse

    L'Écossaise, dans un rôle bien plus axial aux côtés de Marie-Antoinette Katoto, a montré ce qu'elle pouvait apporter à ce poste. Sa touche technique qui lui a permis de piquer parfaitement son ballon devant Earps suite à une récupération haute (1-0, 38e). Puis, en enroulant son corner au deuxième poteau pour un doublé (2-0, 42e). Un break d'avance pour OL Lyonnes au moment de rentrer aux vestiaires avant trois buts d'avance dès la reprise. Parfaitement lancée, Melchie Dumornay, brassard de capitaine autour du bras ce samedi, a parfaitement feinté la sortie d'Earps pour alourdir le score (3-0, 47e).

    Dans son récital du jour, Weir a également réussi à y ajouter une passe. Après avoir buté deux fois sur le but adverse, l'ancienne du Real Madrid a envoyé un centre rasant, parfaitement repris par Dumornay. Un doublé pour l'Haïtienne avant une large revue d'effectif côté lyonnais sur les 25 dernières minutes. Place désormais à la préparation de Fleury, pour la première journée de Première Ligue, vendredi prochain.

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