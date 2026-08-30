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Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l’OL

L'OL a sanctionné Ferreira contre Le Havre

  • par David Hernandez

    • En attendant de savoir quelle sera la sanction infligée par l'UEFA suite aux incidents d'après-match contre Fenerbahçe, l'OL a choisi de prendre le taureau par les cornes. Samedi, Antonio Ferreira n'a pas assuré l'échauffement des gardiens contre Le Havre. Le Portugais a été prié de rester à la maison.

    Sa tentative de coup de pied sur Mattéo Guendouzi et la bagarre générale qui s'en est suivie ont fait le tour de l'Europe depuis mercredi dernier. Antonio Ferreira n'a malheureusement pas fait parler de lui pour ses précieux conseils donnés à Dominik Greif lors d'OL - Fenerbahçe, mais bien pour avoir déclenché cet attroupement d'après-match, lassé des provocations de l'ancien Marseillais. Cela a entraîné l'ouverture d'une enquête de la part de l'UEFA et l'entraîneur des gardiens lyonnais devrait rater une bonne partie de la phase de ligue de la Ligue Europa. En attendant de connaître la sanction européenne, le club lyonnais a choisi d'agir en son propre nom concernant Ferreira.

    Rui Faria l'a suppléé samedi soir

    Bien que présent à l'entraînement vendredi matin, le Portugais brillait par son absence samedi soir au moment de l'échauffement des portiers rhodaniens avant OL - Le Havre. En effet, Rui Faria, débarqué durant l'été pour occuper le rôle d'adjoint derrière Antonio Ferreira, a conduit l'entraînement de Dominik Greif, Rémy Descamps et Justin Bengui et pour cause. Le club a choisi de sanctionner Ferreira pour ses agissements contre Fenerbahçe et ne l'a pas inscrit sur la feuille de match de cette 2e journée de Ligue 1 (1-1). Une sanction interne avant celle beaucoup plus salée de l'UEFA.

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