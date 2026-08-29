L'OL ne relève pas la tête et concède le nul contre Le Havre

Trois jours après la déconvenue contre Fenerbahçe, l'OL devait se racheter devant son public. Loin d'être flamboyants, les Lyonnais ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher le nul (1-1).

Réaction d'orgueil attendu. C'était un peu le message que souhaitaient voir les quelques 40 000 spectateurs présents ce samedi soir à Décines. Trois jours après la défaite contre Fenerbahçe et donc l'élimination pour la Ligue des champions, l'OL était déjà sur le pont face à son public contre Le Havre. Il fallait ainsi vite chasser les démons européens pour confirmer la belle entame faite à Toulouse une semaine auparavant. Malheureusement, les Lyonnais ne se sont clairement pas rassurés dans cette deuxième journée de Ligue 1, bien au contraire. Malmenés par le HAC, ils ont dû s'arracher pour obtenir un nul (1-1), ne passant pas loin de la correctionnelle en fin de match.

Deux grosses minutes et puis plus rien en première mi-temps

Dans un Parc OL bien moins rempli que mercredi, Paulo Fonseca avait fait le choix de changer la moitié de son onze. Pas de Malick Fofana ou de Pavel Sulc au coup d'envoi, mais le trio Boudache - Openda - Nuamah pour animer le secteur offensif. Ce ne fut pas franchement un réussite puisque le buteur belge n'a encore pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ce n'est pas pour autant que l'OL n'a pas eu l'occasion de prendre les devants au tableau d'affichage.

Sur un centre de Nuamah, Tolisso a raté l'immanquable aux six mètres, envoyant sa volée dans les tribunes (13e). Une minute plus tard, un centre dévié de Boudache a fini sur le poteau, sans qu'aucun Lyonnais ne puissent reprendre. Derrière, ce fut une possession stérile, avec une formation normande bien en place mais qui n'a pas hésité à se projeter. Hormis un arrêt de Greif sur une frappe de Ndiaye (26e), les occasions ont manqué, en raison d'un vrai déchet technique.

Un nouveau but annulé par la VAR

La mi-temps allait-elle permettre d'enclencher la seconde côté lyonnais ? Le déclic attendu n'a pas eu lieu, le Parc OL devant attendre l'heure de jeu pour avoir un frisson sur une frappe fort de Tolisso qu'Openda a envoyé dans le petit filet. Cinq minutes plus tard, l'enceinte décinoise a bien cru être délivrée en voyant son capitaine pousser le ballon dans le but suite à un cafouillage. Mais comme face au "Fener", la VAR s'en est mêlée, annulant le but pour un hors-jeu de Bacher (60e). Une nouvelle occasion manquée alors que l'OL allait se voir punir, cinq minutes plus tard sur une tête de Samatta (0-1, 65e).

Une nouvelle fois dos au mur dans cette semaine à la maison, Paulo Fonseca a tenté d'apporter du sang frais avec Nartey, Sulc, Fofana ou encore Abner. Ce fut toujours aussi poussif même si le HAC a logiquement reculé. Finalement, les meubles ont été sauvés avec un Openda en renard au second poteau (1-1, 86e). On pensait alors que le scénario avait basculé et que les dernières minutes allaient tourner à l'avantage des Lyonnais. Et puis un coup de froid s'est installé dans le temps additionnel. Bien plus mordant, Nakamura a réussi à gagner son duel avec Greif, auteur de deux parades pourtant. Mais, c'était encore une histoire de VAR et le but du 2-1 a été annulé. A défaut de mieux, l'OL se contentera de ce nul, qui n'efface rien.