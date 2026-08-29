L'OL ne relève pas la tête et concède le nul contre Le Havre

Trois jours après la déconvenue contre Fenerbahçe, l'OL devait se racheter devant son public. Loin d'être flamboyants, les Lyonnais ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher le nul (1-1).
Réaction d'orgueil attendu. C'était un peu le message que souhaitaient voir les quelques 40 000 spectateurs présents ce samedi soir à Décines. Trois jours après la défaite contre Fenerbahçe et donc l'élimination pour la Ligue des champions, l'OL était déjà sur le pont face à son public contre Le Havre. Il fallait ainsi vite chasser les démons européens pour confirmer la belle entame faite à Toulouse une semaine auparavant. Malheureusement, les Lyonnais ne se sont clairement pas rassurés dans cette deuxième journée de Ligue 1, bien au contraire. Malmenés par le HAC, ils ont dû s'arracher pour obtenir un nul (1-1), ne passant pas loin de la correctionnelle en fin de match.
Deux grosses minutes et puis plus rien en première mi-temps
Dans un Parc OL bien moins rempli que mercredi, Paulo Fonseca avait fait le choix de changer la moitié de son onze. Pas de Malick Fofana ou de Pavel Sulc au coup d'envoi, mais le trio Boudache - Openda - Nuamah pour animer le secteur offensif. Ce ne fut pas franchement un réussite puisque le buteur belge n'a encore pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ce n'est pas pour autant que l'OL n'a pas eu l'occasion de prendre les devants au tableau d'affichage.
Sur un centre de Nuamah, Tolisso a raté l'immanquable aux six mètres, envoyant sa volée dans les tribunes (13e). Une minute plus tard, un centre dévié de Boudache a fini sur le poteau, sans qu'aucun Lyonnais ne puissent reprendre. Derrière, ce fut une possession stérile, avec une formation normande bien en place mais qui n'a pas hésité à se projeter. Hormis un arrêt de Greif sur une frappe de Ndiaye (26e), les occasions ont manqué, en raison d'un vrai déchet technique.
Un nouveau but annulé par la VAR
La mi-temps allait-elle permettre d'enclencher la seconde côté lyonnais ? Le déclic attendu n'a pas eu lieu, le Parc OL devant attendre l'heure de jeu pour avoir un frisson sur une frappe fort de Tolisso qu'Openda a envoyé dans le petit filet. Cinq minutes plus tard, l'enceinte décinoise a bien cru être délivrée en voyant son capitaine pousser le ballon dans le but suite à un cafouillage. Mais comme face au "Fener", la VAR s'en est mêlée, annulant le but pour un hors-jeu de Bacher (60e). Une nouvelle occasion manquée alors que l'OL allait se voir punir, cinq minutes plus tard sur une tête de Samatta (0-1, 65e).
Une nouvelle fois dos au mur dans cette semaine à la maison, Paulo Fonseca a tenté d'apporter du sang frais avec Nartey, Sulc, Fofana ou encore Abner. Ce fut toujours aussi poussif même si le HAC a logiquement reculé. Finalement, les meubles ont été sauvés avec un Openda en renard au second poteau (1-1, 86e). On pensait alors que le scénario avait basculé et que les dernières minutes allaient tourner à l'avantage des Lyonnais. Et puis un coup de froid s'est installé dans le temps additionnel. Bien plus mordant, Nakamura a réussi à gagner son duel avec Greif, auteur de deux parades pourtant. Mais, c'était encore une histoire de VAR et le but du 2-1 a été annulé. A défaut de mieux, l'OL se contentera de ce nul, qui n'efface rien.
Une honte de faire nul à la maison contre un futur relégable.
Ça à la suite de l'élimination pour la Ligue des champions, ça commence à faire beaucoup pour un mois d'août. Pour moi en tout cas
Tu es dur Toitoi, faire un nul à la maison et en étant aussi mauvais oui c'est une honte, mais dire que Le Havre est un futur relégable c'est pas très sympa, tu en sais rien , d'ailleurs si ils continuent à jouer ainsi ils vont en faire tomber d'autres des équipes.
Descendre, je ne peux pas en être sûr, mais ils vont se battre pour rester en Ligue 1 en tout cas Juni.
@Toitoi : perso je ne trouve pas du tout que c'est une honte car l'équipe a eu de nombreuses occasions mais a manqué de réalisme. Il y a eu 2 frappes sur les poteaux aussi (1 de chaque côté).
C'est aussi un match que l'équipe aurait pu perdre sans l'analyse très pertinente de la VAR
Ce que je trouve dommage c'est que le but encaissé ce soir est exactement comme le 2ème but encaissé contre le Fener où notre latéral droit ne saute pas (Est-ce qu'il n'y a pas faute de l'attaquant Havrais aussi ?)
C'est typiquement le genre de match piège que l'OL perdait à l'époque des Genesio, Garde, et cie ... Là, sur la dernière action, Fofana a l'opportunité de la mettre au fond mais il rate sa frappe.
Le foot ça se joue à très peu parfois aussi ...
Perso j'ai trouvé Athekame très performant sur son côté. Bien plus offensif que ANM et il a fait un paquet d'aller-retour.
La VAR m’a tué
Le HAC nous a fait très mal dans les transitions comme le fener.
Trop d occaz non converties. Bcp de joueurs en transit, sûrement un peu de fatigue mentale après une semaine décisive. Il faudra retrouver de la confiance et de la sérénité défensive. Trop de passivité derrière, qq soient les défenseurs
Les remplacement toujours aussi tardifs.
Nos joueurs sur corner désertent leur moitié de terrain et ne pensent jamais à un contre presque inévitable qui va faire mal.
Sinon, ils ont bien donné d'énergie, et on ne regrettera que les maladresses et les étourderies.
Bacher je l'ai trouvé plus rassurant que la dernière fois. Les recrues ont montré de bonnes choses. J'ai bien aimé l'intensité de Bidstrup. J'aurais bien aimé voir Boudache à droite et Nuamah à gauche.
Openda, il se donne et marque. Bon Sulc en 10 je ne suis pas fan, je le préfère en 9, d'ailleurs sa tête sur le oup franc est super bien placée.
Morton m'a déçu en jouant trop tranquille et en perdant des ballons dangereux. Tolisso je l'adore mais ils est moins bien physiquement et dans son jeu mais ça va le faire. Nuamah a bougé, j'espérais beaucoup de lui cette saison, il faut vraiment qu'il passe un cap.
Une soirée de plus où j'ai mal à mon OL .
Il y aura des jours meilleurs, mais que d'imperfections dans TOUS les domaines, sans exceptions.
Tout n'est pas à jeter, mais il y a encore du boulot, et serons nous capables de le faire ?...
Bonne nuit les gones. ( et non pas les " gaunes " comme je l'ai entendu 2 ou 3 fois dans la soirée ! 😡)
Un nul inespéré synonyme de défaite.
Prochain match, vendredi à 19h, on reçoit Auxerre, actuel dernier.
Superbe occasion pour les relancer...
Vendre Sulc, c'est une hérésie : en 15 minutes il a apporté le danger et a failli marquer.
Nuamah ? On n'aura pas d'offre, c'est dommage, il me fait penser à Traoré. Une feinte, que tout le monde connaît. Au pire, en sub, quand le latéral est fatigué, pourquoi pas mais titulaire?
J'ai pas compris le HJ de Lyon. Si qqun peut m'expliquer...
Je dirais HJ au départ du joueur qui joue le ballon et empêche le gardien d'intervenir convenablement
Ben y a hors jeu du Lyonnais et il joue le ballon et passe devant le gardien donc hors jeu
Traoré chez nous c'est décisif 50 fois en 140 matchs.
La comparaison ne tient pas.
"Paulo Fonseca a tenté d'apporter du sang frais avec Nartey, Sulc, Fofana ou encore Abne
Et pourquoi pas les mettre tout de suite pour prendre le dessus sur le match
Pourquoi ces joueurs sont remplacant ?
Même avec la compo souhaitée par beaucoup d'entre nous (à 1 joueur près)....
Nous ne sommes pas capable de battre une équipe qui jouera le bas de tableau (sans lui faire offense ).
Ce coup ci, on ne peut pas incriminer Fonseca.
Dégoûté !!!
Le seul espoir, c'est d'aller jouer à Lourdes.
On avait un joueur qui faisait les efforts sur le terrain, c'était Boudache. Devine quel est le premier joueur que Fonseca a changé?
Toi t'es vraiment kon... c'est pas possible de débiter autant de konneries . Tu fais exprès c'est pas possible? ou tu comprends vraiment rien ?
Je suis désolé mais dire que Openda à été un renard des surfaces sur le but c'est très exagéré. Il foire à moitié sa reprise en plein dans le gardien et ce dernier rentre lui même le ballon dans les cages. Une grosse chatte oui 😂
Pour l'instant je suis assez déçu de ce joueur mais on va voir avec le temps.
Oui tu suces Sulc et du coup tu saques pas Openda, on a tous bien compris.
Il y a pas longtemps ont l'aimais bien
Ah mais on a égalisé ???
Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire alors vu qu'on marque quand je zappe.
Soyons positifs: dans trois jours, Génésio devrait être libre.
Genesio, tu devais être le 1er à le traiter de prof de gym, vu ta mentalité.
On est dans le dur, manque de réussite, maladresse, intégration des nouveaux, Tolisso/Morton pas encore au niveau de l'an passé: ça tient à peu de chose mais ça va venir ! Et Le Havre a très bien joué le coup.
Heureusement le public au groupama est derrière l'équipe et le coach ! parce que beaucoup de commentaires ici... c'est à pleurer, à croire qu'on est colonisé par les verdâtres.
Ben si t'es pas jouasse, tu peux te barrer, parce que je t'annonce tout de suite que tu manqueras à personne. De rien.
C'est sûrement parce qu'on a tous compris que c'était un troll donc pas étonné que personne lui parle.
Hé on vient de prendre 2 points d'avance sur Paris!
Ya rien la?
On fait nul, c'est logique. Et comme trop souvent, on joue après la mi temps.
La VAR nous a privé d'un but pour moi, après on a eu chaud aussi sur ce but refusé au havre car il aurait pu être validé.
Mais ce qui m'agace, c'est qu'on prend les 2 buts les mêmes que mercredi.
Sur le 1er, Athékame défend comme AMN, et ne saute pas, et sur le 2ème, quand Grief repousse, Niakhaté et Bacher ne suivent pas et le havrais marque.
A ce niveau, tu n'a pas le droit.
Devant, Nuamah, nous ait du Nuamah. Il a du ballon, mais ait très rarement la différence. Boudache est carrement plus dangereux et fait beaucoup plus d'effort défensif.
Openda se donne a fond aussi et tente.
Je pense malgré tout que si Fofana part, à gauche, il n'y a personne. Duranville me parait brouillon, et boudache doit jouer à droite.
Athékame doit être titulaire. Bacher doit faire mieux, même si ils doivent trouver leurs repères avec Niakhaté.
A gauche, Tagliafico est plus dur sur l'homme, mais on sent qu'il manque de rythme.
Mais sur le match, on voit qu'on a eu du mal, est-ce dans les tête, possible. Je crois que c'est pas encore digéré et il faut reconnaitre que les havrais ont été costauds.
Mais il va falloir emballer les matchs. On a fait un bon premier quart d'heure, on aurait pu (du) marquer, mais après le Havre a commencer a sortir et mieux jouer, et prendre des risques.
Bon côté, on a réussi a revenir au score.
Mais il y a du boulot.
J'ai quand même hâte que le mercato se termine et on prend 1pt alors qu'on a failli perdre.
A defaut de gagner, il faut savoir ne pas perdre
Bonsoir Florent42
Je trouve même que les havrais ont beaucoup mieux joué que les turcs. Rappelle toi par exemple quand l'ol égalise a aucun moment ils se sont recroquevillé ensuite en défense, ils ont continué à attaquer et attaquer encore, la preuve en plus d'être super bien emmené ça a finit par faire but.
Alors sinon, Bidstrup est censé est notre super milieu récupérateur de la mort, on a mis dix millions sur lui, ben j'espère vachement qu'il va monter son niveau de jeu parce que pour le moment il est au niveau du Kluivert des débuts. Jamais vu autant de ballons perdus de ma vie – et c'était le milieu DU HAVRE, hein, pas Vitinha/Ruiz, en face.
Faut lui laisser un peu de temps
Les joueurs se donnent que dans les 10 minutes du temps additionnel...
Il faut en faire plus, il faut que LeHavre se sente chahuté sur chaque ballon, les pousser à la faute.
Au lieu de ça ils ont pu jouer parfois très tranquillement, remonter la balle, temporiser...
...et nous battre sur absolument tous les deuxièmes ballons...
En plus le Havre était privé de 3 titulaires.
j'imagine même pas le resultat, si complet 😱
KB26 n’a rien à faire a gauche !! mm s’il a fait le taf
Le principal problème, et c'est ce que nos neuf (!) recrues étaient censées empêcher, c'est surtout qu'on a joué grosso modo 25 minutes sur un match qui en faisait 97.
L'équipe avait pourtant bien tourné depuis le match contre le Fener, et bon sang c'est le 29 août, c'est quand même un peu tôt pour être complètement cramé avant même le milieu de la première mi-temps!
Mais là, on a vu des erreurs et un manque d'engagement qui correspondent à des joueurs qui sont physiquement à l'agonie, c'est très inquiétant.
Bonsoir
Je reviens du match et je trouves les commentaires vraiment dures.
On a joué un match de ligue des champions mercredi.
Déjà pourquoi on joue pas demain ?
Et franchement jouer un match d’une tel intensité en semaine et d’une aussi grande importance ce n’est pas arrivé depuis très longtemps.
C’était pas terrible mais ça ressemblait au match que toutes les équipes européennes jouent dans la difficulté.
A l’époque du grand Ol, cela nous arrivait souvent de perdre des points même à domicile et même face à des petits.
Au milieu on sent qu’il y’a pas encore d’automatisme, derrière quelques réglages et ça ira.
Devant il faudra garder Fofana, je ne vois comment on fera sinon.
Bouadache est meilleur à droite.
Tolisso faut vraiment qui reviennent à son niveau physique car cela manque aussi.
Je suis d'accord avec toi.
Je trouve qu'on oublie qu'on a joué mercredi et que dans les têtes, je pense que ça a joué, on était moins frais mentalement.
Après, il y a des soucis d'efficacité devant et derrière.
Maintenant, ons est créé des occasions qu'on a pas convertis. Si ça n'avait pas été le cas j'aurais été plus inquiet.
Derrière, bacher et niakhate jouait leur premier match ensemble, il faut du temps pour les automatismes.
Donc oui, je suis déçu, mais pas abattu et pas aussi pessimiste que certains.
Je trouve que ça manque quand même de nuance sur le site parfois.
Il faut prendre un peu de recul, ne pas réagir sur le coup de l'émotion brute et essayer de comprendre et analyser
Salut Florent ben euh en fait si tu regarde les commentaires les soirs de match c'est tout le temp comme ca...
Et comme je sais que tu es quasiment la chaque soir de match, ton propos m'étonne
Olreal, on a joué mercredi on est dans la normale, quand on joue le jeudi en Europa ligue ou joue le dimanche pas, le lundi 😉
Bonsoir, ce qui me vient à l issue de ce match:
1/ Je commence à en avoir assez de Greif:
Encore une fois, il remet le ballon sur l adversaire. Heureusement que le but est annulé. Peut on lui mettre les images sous les yeux pour qu il comprenne enfin?
Il est très grand. Pourquoi ne sort il pas sur les centres?
Peut il arrêter de jouer avec le feu balle au pied devant sa cage quand un joueur le presse?
2/ Openda peut il arrêter d être systématiquement hors jeu?
3/ Que faisait le lyonnais hors jeu sur le coup franc qui amène le but? Je me suis fait la réflexion lors de l action avant même la VAR.
4/ Fonseca commence à me gonfler avec ses indignations alors qu en fait il n y a rien a redire sauf reprendre avec ses joueurs pour qu ils se corrigent.
Sur les 4 points, j ai bien peur que ce soit un problème de QI foot, ce qui est très inquiétant, parce que ça n ira pas en s arrangeant.
Conclusion: merci à la Var, parce que je n avais pas vu la faute de la main havraise.