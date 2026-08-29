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Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
Pierre Sage lors de Strasbourg – Lens (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Ligue Europa : Pierre Sage reviendra au Parc OL le 15 octobre

  • par David Hernandez

    • En amont du match de la deuxième journée de Ligue 1, l'OL a eu vent de son calendrier pour la Ligue Europa. Après avoir débuté du côté d'Anderlecht le 16 septembre prochain, les Lyonnais recevront notamment Pierre Sage et Crystal Palace le 15 octobre à Décines.

    C'est une information dont les joueurs n'auront vent qu'après la rencontre. Car oui, l'UEFA a eu la bonne idée de dévoiler le calendrier de la Ligue Europa ce samedi, quinze minutes avant OL - Le Havre. En amont de cette rencontre de la deuxième journée de Ligue 1, le club lyonnais a pris connaissance de son calendrier européen pour les semaines et mois à venir. Au lendemain du tirage qui l'a vu hérité du Bayer Leverkusen, de Crystal Palace ou encore de la Real Sociedad, l'OL débutera sa campagne en Belgique avec un déplacement à Anderlecht le mercredi 16 septembre à 21h. La formation rhodanienne retrouvera ensuite Pierre Sage qui reviendra donc à Décines le 15 octobre (18h45). Cette phase de ligue se clôturera au Parc OL avec la réception du Bayer Leverkusen le 28 janvier à 21h. L'heure des retrouvailles avec Afonso Moreira.

    Le calendrier de l'OL :

    16 septembre (21h) : déplacement à Anderlecht

    15 octobre (18h45) : réception de Crystal Palace

    22 octobre (21h) : déplacement à Hoffeinheim

    5 novembre (21h) : déplacement à la Real Sociedad

    26 novembre (21h) : réception de Lillestrom

    10 décembre (21h) : réception d'Union Saint-Gilloise

    21 janvier (18h45) : déplacement à Jagiellonia

    28 janvier (21h) : réception du Bayer Leverkusen

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