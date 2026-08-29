OL - Le Havre : Tagliafico, Bacher ou encore Boudache titulaires

Trois jours après la désillusion contre Fenerbahçe, l'OL retrouve son stade pour la deuxième journée de Ligue 1. Face au Havre, Paulo Fonseca a logiquement effectué quelques changements. Nicolas Tagliafico, Mads Bidstrup ou encore Felix Bacher sont titulaires.

Cela n'effacera en rien la désillusion de mercredi soir. Cependant, face au Havre ce samedi, l'OL serait bien avisé de terminer sa semaine par une victoire. Non pas qu'elle viendrait prendre le pas sur la non-qualification en Ligue des champions. Mais cela permettrait d'éviter une mini-crise en sortie d'été et dans la dernière ligne droite du mercato. A 20h45, Paulo Fonseca et ses joueurs en doivent une à leurs supporters même s'ils étaient avant tout attendus contre Fenerbahçe. Pour ce deuxième rendez-vous de Ligue 1, le premier au Parc OL, l'entraîneur portugais avait laissé entendre qu'il ferait logiquement des changements par rapport au onze aligné en barrage. Pas dans les grandes largeurs comme face à Toulouse, mais quand même. Hormis au poste de gardien où Dominik Grief continue, il y a de la rotation sur toutes les lignes contre Le Havre.

La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Bidstrup - Boudache, Tolisso, Nuamah - Openda