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Kaïl Boudache, joueur de l’OL (@Real Betis)

OL - Le Havre : Tagliafico, Bacher ou encore Boudache titulaires

  • par David Hernandez
  • 20 Commentaires

    • Trois jours après la désillusion contre Fenerbahçe, l'OL retrouve son stade pour la deuxième journée de Ligue 1. Face au Havre, Paulo Fonseca a logiquement effectué quelques changements. Nicolas Tagliafico, Mads Bidstrup ou encore Felix Bacher sont titulaires.

    Cela n'effacera en rien la désillusion de mercredi soir. Cependant, face au Havre ce samedi, l'OL serait bien avisé de terminer sa semaine par une victoire. Non pas qu'elle viendrait prendre le pas sur la non-qualification en Ligue des champions. Mais cela permettrait d'éviter une mini-crise en sortie d'été et dans la dernière ligne droite du mercato. A 20h45, Paulo Fonseca et ses joueurs en doivent une à leurs supporters même s'ils étaient avant tout attendus contre Fenerbahçe. Pour ce deuxième rendez-vous de Ligue 1, le premier au Parc OL, l'entraîneur portugais avait laissé entendre qu'il ferait logiquement des changements par rapport au onze aligné en barrage. Pas dans les grandes largeurs comme face à Toulouse, mais quand même. Hormis au poste de gardien où Dominik Grief continue, il y a de la rotation sur toutes les lignes contre Le Havre.

    La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Bidstrup - Boudache, Tolisso, Nuamah - Openda

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    20 commentaires
    1. Ledromois
      Ledromois - sam 29 Août 26 à 19 h 54

      J'espère une victoire, histoire de se relancer et de passer à autre chose. Nuamah avait fait quelques bons matchs à gauche et l'association avec Taglia était pas mal. D'ailleurs les ailiers je trouve réussisse mieux à combiner avec lui qu'avec Abner

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    2. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - sam 29 Août 26 à 20 h 00

      Fofana ne joue pas.
      Mauvais signe.

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    3. Avatar
      Nestorlafoudre - sam 29 Août 26 à 20 h 05

      Fofana est dans la liste des remplaçants mais pas Kluivert.

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    4. Avatar
      lam69100 - sam 29 Août 26 à 20 h 09

      A 1 joueur près (Fofana à la place de Nuamah) c'est la compo que nous sommes nombreux à avoir souhaité contre le Fener.....
      Peut-être que Fonseca lit nos messages 🤔 😂

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      1. Avatar
        regard01 - sam 29 Août 26 à 20 h 24

        Il les lit, mais en retard😉

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    5. Avatar
      leroilyon - sam 29 Août 26 à 20 h 25

      Ah mais c'est ce soir le match???

      Cool, ca fait wahou depuis les 20 premiere minutes de OL-Lens que je n'ai pas vu l'ombre d'un match de foot, CDM comprise..

      Vous inquiétez pas, ce soir je prend les choses en mains je branche mes manettes de ps2 sur la télé et on leur en met 5..

      Ps: Ah si j'ai vu le match de prepa contre Macon..

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      1. Avatar
        stylo - sam 29 Août 26 à 20 h 28

        et oui c'est ce soir, la ligue nous fait jouer le samedi alors qu'ils auraient aisément pu programmer ce match dimanche, encore une fois l'OL n'est pas protégé.

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        1. Avatar
          leroilyon - sam 29 Août 26 à 20 h 32

          Ca ne m'étonne meme plus ca..
          On va jouer combien de fois le dimanche à 15h, après avoir jouer l'EL le jeudi soir en déplacement à 21h?

    6. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 29 Août 26 à 20 h 27

      Pourquoi Sulc n'est pas titulaire ???

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      1. Avatar
        leroilyon - sam 29 Août 26 à 20 h 33

        Parce qu'il prefere Openda

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        1. Avatar
          Turgot - sam 29 Août 26 à 20 h 43

          Openda est meilleur en 9
          + Sulc sur le départ.

    7. Avatar
      Olisev - sam 29 Août 26 à 20 h 30

      Un p'tit lien svp, un p'tit lien
      pour un supporter dans le besoin...

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      1. Avatar
        leroilyon - sam 29 Août 26 à 20 h 33

        DAZN 16€ .
        Liga, Série A, L1, Arabie Saoudite..

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      2. janot06
        janot06 - sam 29 Août 26 à 20 h 36

        https://jack13eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/french-ligue-1-4431213/lyon-vs-havre-athletic-club.html?icg=RlI&ilang=fr

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      3. Toitoi
        Toitoi - sam 29 Août 26 à 20 h 41

        Bonsoir,

        Celui-là est bien, avec plusieurs lecteurs alternatifs si besoin : https://tinyurl.com/yb2ty2et.

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    8. Jmd71
      Jmd71 - sam 29 Août 26 à 20 h 36

      Olympique lyonnais contre Le Havre, Ligue 1 sports en direct sur 08/29/2026 - MadPlay77 Football sport en direct gratuitement
      https://jack13eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/french-ligue-1-4431213/lyon-vs-havre-athletic-club.html?icg=dW5kZWZpbmVk

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    9. Jmd71
      Jmd71 - sam 29 Août 26 à 20 h 42

      Janot, tu m as pris de vitesse 😥

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    10. Avatar
      Olisev - sam 29 Août 26 à 20 h 44

      Merci !!

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    11. J.F.ol
      J.F.ol - sam 29 Août 26 à 20 h 47

      Allez l'ol
      Marquons les 1er et prenons les 3 points 🙏
      Avec un coach en bois, faut espérer que ça tourne pas vinaigre en cours de match sinon on est foutu avec son coaching de merde d'illitré

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    12. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 29 Août 26 à 20 h 47

      De retour pile-poil !
      ALLEZ L'OL ! 💖💙

      Bon match à tous ! 💪

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