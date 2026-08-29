OL - Le Havre : Tagliafico, Bacher ou encore Boudache titulaires

Trois jours après la désillusion contre Fenerbahçe, l'OL retrouve son stade pour la deuxième journée de Ligue 1. Face au Havre, Paulo Fonseca a logiquement effectué quelques changements. Nicolas Tagliafico, Mads Bidstrup ou encore Felix Bacher sont titulaires.
Cela n'effacera en rien la désillusion de mercredi soir. Cependant, face au Havre ce samedi, l'OL serait bien avisé de terminer sa semaine par une victoire. Non pas qu'elle viendrait prendre le pas sur la non-qualification en Ligue des champions. Mais cela permettrait d'éviter une mini-crise en sortie d'été et dans la dernière ligne droite du mercato. A 20h45, Paulo Fonseca et ses joueurs en doivent une à leurs supporters même s'ils étaient avant tout attendus contre Fenerbahçe. Pour ce deuxième rendez-vous de Ligue 1, le premier au Parc OL, l'entraîneur portugais avait laissé entendre qu'il ferait logiquement des changements par rapport au onze aligné en barrage. Pas dans les grandes largeurs comme face à Toulouse, mais quand même. Hormis au poste de gardien où Dominik Grief continue, il y a de la rotation sur toutes les lignes contre Le Havre.
La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Bidstrup - Boudache, Tolisso, Nuamah - Openda
J'espère une victoire, histoire de se relancer et de passer à autre chose. Nuamah avait fait quelques bons matchs à gauche et l'association avec Taglia était pas mal. D'ailleurs les ailiers je trouve réussisse mieux à combiner avec lui qu'avec Abner
Fofana ne joue pas.
Mauvais signe.
Fofana est dans la liste des remplaçants mais pas Kluivert.
A 1 joueur près (Fofana à la place de Nuamah) c'est la compo que nous sommes nombreux à avoir souhaité contre le Fener.....
Peut-être que Fonseca lit nos messages 🤔 😂
Il les lit, mais en retard😉
Ah mais c'est ce soir le match???
Cool, ca fait wahou depuis les 20 premiere minutes de OL-Lens que je n'ai pas vu l'ombre d'un match de foot, CDM comprise..
Vous inquiétez pas, ce soir je prend les choses en mains je branche mes manettes de ps2 sur la télé et on leur en met 5..
Ps: Ah si j'ai vu le match de prepa contre Macon..
et oui c'est ce soir, la ligue nous fait jouer le samedi alors qu'ils auraient aisément pu programmer ce match dimanche, encore une fois l'OL n'est pas protégé.
Ca ne m'étonne meme plus ca..
On va jouer combien de fois le dimanche à 15h, après avoir jouer l'EL le jeudi soir en déplacement à 21h?
Pourquoi Sulc n'est pas titulaire ???
Parce qu'il prefere Openda
Openda est meilleur en 9
+ Sulc sur le départ.
Un p'tit lien svp, un p'tit lien
pour un supporter dans le besoin...
DAZN 16€ .
Liga, Série A, L1, Arabie Saoudite..
https://jack13eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/french-ligue-1-4431213/lyon-vs-havre-athletic-club.html?icg=RlI&ilang=fr
Bonsoir,
Celui-là est bien, avec plusieurs lecteurs alternatifs si besoin : https://tinyurl.com/yb2ty2et.
Olympique lyonnais contre Le Havre, Ligue 1 sports en direct sur 08/29/2026 - MadPlay77 Football sport en direct gratuitement
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Janot, tu m as pris de vitesse 😥
Merci !!
Allez l'ol
Marquons les 1er et prenons les 3 points 🙏
Avec un coach en bois, faut espérer que ça tourne pas vinaigre en cours de match sinon on est foutu avec son coaching de merde d'illitré
De retour pile-poil !
ALLEZ L'OL ! 💖💙
Bon match à tous ! 💪