OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Tenu en échec par Le Havre (1-1), l'OL ne s'est pas rassuré après la non-qualification en Ligue des champions. Retrouvez le baromètre du match de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

On a moins aimé

Corentin Tolisso, toujours plus emprunté

Ils ont été nombreux à ne pas être au niveau ce samedi soir. Néanmoins, cela fait quelques matchs que le milieu de terrain passe entre les gouttes, sauvé notamment par quelques actions décisives. Mais le constat qui pouvait être fait depuis la reprise a été encore un peu plus mis en exergue contre Le Havre. Dans la continuité de sa performance face à Fenerbahçe, Tolisso n’a pas été des plus inspirés.

Son premier ballon avec un contrôle trop long a rappelé l’action de Boudache trois jours plus tôt où l’Algérien n’avait pas forcément été mis dans les meilleures dispositions. À la 13e minute, c’est un immanquable qui a empêché l’OL de prendre les devants. Seul aux six mètres sur une balle en louche de Nuamah, Tolisso a envoyé sa volée dans les tribunes. Preuve que la confiance n’est pas là. Des passes forcées entre les lignes, une tentative lointaine (45e), un but refusé et l’OL est à l’image de son capitaine. Dans le dur.

On a aimé

Felix Bacher sur sa lancée de Toulouse

La VAR lui a sauvé la mise, pas assez prompt pour ne pas se faire surprendre par Nakamura sur le deuxième but havrais finalement annulé, mais l'Autrichien a livré une prestation des plus correctes. De nouveau titularisé en Ligue 1 après sa première à Toulouse, Bacher a cette fois fait équipe avec Moussa Niakhaté. Il a été intéressant dans l'impact, tout comme dans la relance, notamment durant la première mi-temps. Face à la prestation générale de l'OL, on ne peut pas dire que tout cela fasse sauter au plafond, mais à l'heure où Ruben Kluivert est sur le départ, la direction lyonnaise ne devrait pas avoir trop besoin de se renforcer dans ce secteur. En tout cas, l'ancien d'Estoril s'est montré bien plus intéressant que ce qu'a montré le Néerlandais depuis le début de la saison. Est-ce suffisant pour tenir toute une saison ? C'est une autre question...