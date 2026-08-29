Fonseca sur le mercato de l'OL : "On doit vendre 2-3 joueurs, c'est la réalité"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après le match nul contre Le Havre, Paulo Fonseca n'a pas pu échapper aux questions sur le mercato. S'il assure que Malick Fofana et Ruben Kluivert ont avant tout été préservés physiquement, l'entraîneur de l'OL est conscient de ce qui attend le club d'ici à mardi soir.

    Ce match contre Le Havre était le dernier durant la période de mercato. Est-ce que face à Auxerre, il sera plus facile de concerner tout le monde ?

    Paulo Fonseca : J’ai essayé d’avoir tout le groupe concentré sur le match, mais nous savons que c’est impossible en ce moment parce que ça parle beaucoup. On a parlé de la nécessité de vendre des joueurs et nous savons que, dans la tête des joueurs, la décision de savoir si on reste ou part est toujours compliquée. On a encore deux jours et on pourra ensuite avoir les joueurs totalement concentrés. Nous sommes des humains, il est impossible de rester concentré entièrement puisqu’il y a beaucoup de bruit. On doit vendre, c’est la vérité.

    Vous vous attendez à perdre combien de joueurs ?

    Notre directeur sportif a dit la vérité. Nous avons besoin de vendre deux ou trois joueurs. Mais nous travaillons aussi pour apporter d’autres joueurs sur des positions. Nous en avons besoin. On sait nos limites mais on sait aussi qu’on a besoin d’apporter des joueurs pour remplacer ceux qui partent.

    Si trois joueurs partent, il y aura forcément trois arrivées ?

    Ça dépend des positions. Vous parlez de Malick (Fofana). S’il part du club, c’est un poste sur lequel on aura besoin de recruter. Si Ruben (Kluivert) part, on a des options avec Clinton (Mata), Felix (Bacher) et Moussa (Niakhaté), donc c’est peut-être une position sur laquelle on n’a pas besoin de recruter en priorité. Ça dépend vraiment du poste.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 30 Août 26 à 0 h 09

      Tu fais des heures sups David 😅

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