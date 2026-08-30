Score'n'co - Lyon Capitale
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derniers commentaires
- leroilyon OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirOuai bon sauf qu'Endrick en 4 mois aura plus fait gagner l'OL qu'un Nuamah sur l'ensemble de son contrat à l'OL..
- lekinslayer L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?Franchement c'est sacrément osé de la part du club de dire ça. Sans les coquilles du goal du Havre on a RIEN. Le match nul est complètement logique
- brad L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?L'élimination par le Fener a été dur pour nos têtes , après vous ne voulez pas admettre que certains joueurs ne soient pas atteints ? et si ! ils ne…
- OLyonn@is OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirEt pourquoi pas,Janot,faudrait tester,si ça se trouve il centre super bien.😃
- OLyonn@is Paulo Fonseca se défend, statistiques à l'appui ; "Je suis le meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'OL"Je pense sincèrement que Fonseca est bon pour construire des équipes avec des joueurs moyens,moyen+. Par contre quand il s'agit de passer les niveaux supérieurs avec de l'enjeu et sa…
- brad Niakhaté après OL - Le Havre (1-1) : "On est dégoutés"Ce sera notre quotidien cette année en L1 , tantôt en haut tantôt en bas , tout repose sur Coco , la tête ou les jambes ne sont pas là…
- janot06 OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirLa question c'est "Pourquoi ne pas tester Nuamah à gauche, puisqu'il est gaucher"? Surtout si Fofana part, comme c'est probable. Son jeu stéréotypé est à présent connu de tous les…
- PAT11grib OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirConcernant Coco, il a démarré la saison dernière de la même façon, à son âge c'est un diesel. Je n'ai aucun doute qu'il va retrouver son niveau. Lui et Moussa…
- brad L'OL a sanctionné Ferreira contre Le HavreOn peut supposer que la sanction Uefa sera allégée contre le club du fait que l'OL devance leur propre sanction , quand à Antonio la sienne , hum !!! les…
- Juni38 Fonseca sur le mercato de l'OL : "On doit vendre 2-3 joueurs, c'est la réalité"L'auto proclamé "meilleur entraineur de l'OL" , avoue son impuissance à garder un groupe concerné , les mecs ont la tête ailleurs , ou sont mauvais , ou ont le…
- Tigone OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirNuamah va rester à droite malgré ses prestations avec la bénédiction de Fonseca ! Comme AMN ces 2 dernières saisons...
- Tigone OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirTu es sûr de bien avoir vu Mata courir ?
- Tigone Fonseca sur le mercato de l'OL : "On doit vendre 2-3 joueurs, c'est la réalité"On peut aussi vendre le coach! Pourquoi personne ne parle de cette hypothèse ? C’est un des plus gros salaire !
- Olympien First Paulo Fonseca se défend, statistiques à l'appui ; "Je suis le meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'OL"Salut @leroilyon ! Oui, j'ai fait un raccourci concernant le timing de l'écroulement de l'OL face à Man U. L'OL traverse c'est vrai une bonne période après celle-ci, avec un…
- Tongariro Paulo Fonseca se défend, statistiques à l'appui ; "Je suis le meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'OL"- Nombre de saisons complètes de Fonseca dans le top 6 européen : 8 [Paços de Ferreira 12-13, Paços de Ferreira 14-15, Braga 15-16, AS Roma 19-20, AS Roma 20-21,…
Ce sera notre quotidien cette année en L1 , tantôt en haut tantôt en bas , tout repose sur Coco , la tête ou les jambes ne sont pas là ! le jeu s'en ressent.....
Le Paulo va devoir tenter l'expérience de mettre au moins un match Nartey-Bidstrup-Morton en milieu puis voir si l'envie l'emporte sur l'expérience.......
On a pas pesé car on était plus dans la fulgurance que dans une action soutenue durant tout le match , c'est con mais c'est nous qui perdons les 3 points à notre portée....