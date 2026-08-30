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    brad - dim 30 Août 26 à 8 h 49

    Ce sera notre quotidien cette année en L1 , tantôt en haut tantôt en bas , tout repose sur Coco , la tête ou les jambes ne sont pas là ! le jeu s'en ressent.....
    Le Paulo va devoir tenter l'expérience de mettre au moins un match Nartey-Bidstrup-Morton en milieu puis voir si l'envie l'emporte sur l'expérience.......
    On a pas pesé car on était plus dans la fulgurance que dans une action soutenue durant tout le match , c'est con mais c'est nous qui perdons les 3 points à notre portée....

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