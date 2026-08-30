L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?

Incapable de mettre le coup d'accélérateur qu'il fallait samedi soir, l'OL a partagé les points avec Le Havre (1-1). À la fin du match, il y avait cependant de la déception et des regrets dans le camp rhodanien.

En l'espace de quelques heures, elle est passée d'un festival offensif à un match bien soporifique. Déjà présente pour OL - Fenerbahçe mercredi, Michele Kang a vécu un samedi intense entre l'amical d'OL Lyonnes contre London City Lionesses (4-0) et le match de la 2e journée de Ligue 1. Néanmoins, quelque chose nous dit qu'elle a certainement bien plus apprécié le spectacle donné au GOLTC en milieu d'après-midi que celui offert au Parc OL dans la soirée. Elle a beau avoir montré toute sa joie sur le but finalement annulé de Corentin Tolisso, la propriétaire américaine pouvait avoir la moue au coup de sifflet final.

Elle n'était d'ailleurs pas la seule puisque les 39 841 spectateurs n'en avaient clairement pas eu pour leur argent. Il y a bien eu une fin de match emballante, qui sentait bon le K-O, l'OL n'a pas réussi à se défaire du Havre pour signer un deuxième succès en deux matchs de championnat. "On est dégoûtés parce qu'on voulait absolument gagner ce match, on voulait faire le 6 sur 6 en Ligue 1", expliquait Moussa Niakhaté.

Fonseca : "Le foot n'est pas juste parfois"

L'OL est certes toujours invaincu dans ce début de championnat, il ne connaîtra pas la belle série du début d'exercice de l'an passé. Les circonstances ne sont pas les mêmes, le contenu non plus. Dans une fin août toujours compliquée à gérer avec la fin du mercato, la formation lyonnaise avait pourtant belle allure au coup d'envoi, malgré les cinq changements opérés par Paulo Fonseca. Seulement, cette équipe semble déjà tirer la langue, entre des joueurs déjà préservés (Fofana, Kluivert) d'après le Portugais, et d'autres qui semblent déjà à court physiquement.

Samedi soir, l'OL a eu la maitrise du ballon, mais n'en a pas fait grand-chose, la faute notamment à un milieu de terrain pas vraiment au niveau. Quand l'OL veut imposer son rythme, c'est avant tout sur des transitions rapides qu'il s'est montré le plus dangereux face au HAC, en première mi-temps. Comme si les rôles avaient été inversés. "On méritait davantage. Ce n'est pas une déception. Le foot, parfois, n'est pas juste. C'était un match à sens unique, assurait Fonseca. J'ai senti les joueurs avec de l'énergie, de la personnalité, avec le caractère pour gagner le match."

Des situations, mais combien d'occasions franches ?

Dans l'appréciation du contenu et de la performance, on n'est pas forcément obligé de croire ou d'être d'accord avec l'entraîneur portugais. Ce serait d'ailleurs faire injure à la prestation normande, solide et loin d'être à 100% défensive. Passé tout proche de la correctionnelle en fin de match sans l'intervention de la VAR, le club lyonnais nourrissait des regrets de ne pas avoir pris les trois points. "Est-ce que le nul est juste ? Je pense qu'on méritait de gagner, poursuivait Niakhaté en zone mixte. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas été réalistes dans les deux surfaces." Et c'est peut-être là où l'on retrouve les maux lyonnais.

Pas verni comme face à Fenerbahçe avec un poteau et un but refusé pour quelques centimètres, l'OL n'a pas montré la solidité nécessaire derrière. Plutôt que de pousser sur la fin de match pour aller chercher les trois points, les coéquipiers de Mads Bidstrup ont surtout dû courir après le score. Une première fois après la 65e minute et pas loin d'une deuxième fois dans le temps additionnel. Preuve que cette équipe est déjà convalescente.