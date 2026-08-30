Mercato : Mamadou Sarr (ex-OL) file en prêt à la Real Sociedad

En manque de temps de jeu à Chelsea, Mamadou Sarr vient renforcer la Real Sociedad. Le défenseur y est prêté pour une saison.

La carrière de Mamadou Sarr prend un drôle de tournant. Formé par l'OL, le Sénégalais a rejoint Strasbourg contre 10 millions d'euros en 2024. Puis, la "maison mère", Chelsea, a profité de la multipropriété pour acquérir ce joueur prometteur l'été suivant. Logiquement, dans un souci de progression, il a laissé au Racing afin qu'il y fasse ses gammes un an de plus. Sauf que les Blues ont rapatrié le natif de Martigues dès février 2026.

Il disputera la Ligue Europa

Pourquoi faire ? C'est une bonne question, car il n'a disputé que six rencontres avec les Londoniens sur le semestre suivant. Sur cette intersaison, il a donc été décidé de le prêter. L'information était sortie après un Mondial durant lequel il n'a pas joué avec les Lions de la Teranga de Moussa Niakhaté. En Angleterre ? Ce sera finalement en Espagne. Ce samedi, les deux clubs ont officialisé l'opération.

Les Basques n'ont pas d'option d'achat possible à activer à l'issue de la saison. À 20 ans, Mamadou Sarr a encore l'avenir devant lui, mais un peu de stabilité ne lui ferait sans doute pas de mal à ce stade. Il pourrait la retrouver dans la solide formation espagnole qualifiée pour la Ligue Europa et qui retrouvera l’OL.