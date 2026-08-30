Déjà battus en ouverture de championnat le week-end passé, les U19 de l’OL ont enchaîné une deuxième défaite à Meyzieu contre le FC Annecy.

Ce sont des débuts difficiles pour Karim Bounouara à la tête des U19 de l’OL. Le calendrier était plutôt favorable avec deux réceptions de suite pour commencer la saison. Toutefois, cela s’est traduit par deux défaites en autant de matchs. Après un premier revers contre Clermont dimanche dernier (3-1), les coéquipiers d’Ousmane Fofana, cousin de Malick, ont encore déchanté ce dimanche sur l’un des terrains de l’Académie face au FC Annecy. Une défaite 2-1 avec un vrai goût de déception. À la différence de la semaine dernière où Clermont avait dominé les débats en première période, ce deuxième rendez-vous avait plutôt bien commencé pour l’OL.

Zekovic, pas heureux devant le but

À la 26e minute, Nkelenda terminait parfaitement une belle action collective, permettant aux Lyonnais de mener au score. Un poteau de Zekovic, de retour de sélection, dans le temps additionnel de la première mi-temps donnait un regret de ne pas faire le break et cela s’est ressenti durant le deuxième acte. Un penalty concédé par Duclieu a remis Annecy en ordre de marche. Les Hauts-Savoyards ont été bien plus dangereux (74e, 80e), trouvant une deuxième fois l’ouverture dans les dix dernières minutes. Si l’OL a eu une grosse opportunité d’égaliser par Zekovic (88e), c’est bien une deuxième défaite de suite…