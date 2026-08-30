OL - Le Havre (1-1) : Digard a un "mélange de sentiments"

N'étant pas passé loin de repartir avec les trois points de Décines, Le Havre pouvait avoir des sentiments mitigés samedi soir. Didier Digard saluait malgré tout la performance de ses joueurs.

Quel est l’état d’esprit après ce nul contre l’OL (1-1) ?

Didier Digard : De la frustration, de la déception, de la satisfaction… À chaud, il y a un mélange de tout. Je passe, un peu, par tous les états. Par rapport à notre prestation, je ne pensais pas que les choses se mettraient en place si vite (NDLR : rapport aux nouveautés au sein du onze de départ). Quand j’ai fait le choix de ce système, j’avais évidemment quelques certitudes par rapport au profil des joueurs, mais on ne l’avait pas du tout travaillé cette semaine. Ça prouve que j’ai un groupe à l’écoute, qui s’approprie de mieux en mieux les consignes.

Repartir avec un point de Lyon, est-ce quand même un bon résultat ?

Je suis fier de ce qu'ont montré les joueurs. Alors oui, il y a des situations de transition qu’on a mal gérées et qui aurait pu nous donner l'avantage, mais je pense que l'OL regrette aussi certaines attaques placées qu'il aurait pu mieux gérer. C'est un nul plutôt logique.

On vous a vu particulièrement énervé sur le but refusé à Nakamura. Vous ne comprenez pas ?

Je trouve que c’est sévère, mais ce n’est pas scandaleux. Globalement, ce nul est donc mérité, on a vraiment fait de belles choses. La prestation de mon équipe m’a plu, comme sa personnalité. On repart d’ici avec des garanties.