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Malick Fofana face à Utrecht
Malick Fofana face à Utrecht (@UEFA)

Mercato : Fofana (OL) utilisé par Sunderland pour mettre la pression sur l’OM ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • À quelques jours de la fin du mercato, Malick Fofana alimente la rubrique transferts à l’OL. Le Belge aurait repoussé l’offre d’Hull City alors que Sunderland en ferait une piste sérieuse face à la complexité du dossier Igor Paixão.

    Restera ? Ne restera pas ? La question trouvera sa réponse au plus tard ce mardi 1er septembre à 20h au moment de la clôture du marché des transferts dans les principaux championnats européens. D’ici là, Malick Fofana risque logiquement de faire parler de lui, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines déjà. Comme la saison passée, le Belge occupe la rubrique "départs potentiels" à l’OL, mais comme il y a douze mois, il n’est toujours pas parti. Georges Mikautadze avait d’ailleurs dû se résoudre à mettre les voiles, mais il est difficile d’imaginer pareil scénario en cette fin août. La question est plutôt de savoir où atterrira Malick Fofana dans les prochaines heures.

    Sunderland, un club au projet ambitieux

    L’AS Roma ? Les nouvelles venues d’Italie sont moins nombreuses depuis quelques jours, puisque c’est du côté de la Premier League que des prétendants se déclarent. Si Hull City ne semble pas avoir les faveurs de l’ailier lyonnais, qu’en sera-t-il pour Sunderland ? D’après Foot Mercato, le club anglais se serait positionné sur le dossier Fofana, face à la lenteur des discussions avec l’OM concernant Igor Paixão. Un vrai intérêt ou une façon de mettre la pression sur le club marseillais ? Quoi qu’il en soit, Paulo Fonseca doit prier fort pour être mardi soir et avoir une réelle vue d’ensemble de son effectif.

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    1 commentaire
    1. EL PERU WAKA
      EL PERU WAKA - dim 30 Août 26 à 12 h 45

      Bonjour à tous,
      "Paulo Fonseca aurait une réelle vue d’ensemble de son effectif" ? Pour en faire quoi ?
      Son (vrai) problème n'est pas là...!

      "Allez l'OL" !

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