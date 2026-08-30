Actualités
Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
Mads Bidstrup lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Bidstrup après OL - Le Havre (1-1) : "On a manqué de concentration dans le dernier geste"

  • par David Hernandez

    • Titulaire pour la deuxième fois de suite en Ligue 1, Mads Bidstrup apprend les rudiments du championnat de France et du jeu de l'OL. Le milieu danois espère vivre une grande saison, malgré le nul contre Le Havre, samedi.

    à lire également
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Mercato : Mamadou Sarr (ex-OL) file en prêt à la Real Sociedad

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    Bidstrup après OL - Le Havre (1-1) : "On a manqué de concentration dans le dernier geste" 11:50
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Mercato : Mamadou Sarr (ex-OL) file en prêt à la Real Sociedad 11:00
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Une bonne montée en puissance durant la préparation" 10:15
    Malick Fofana lors de Fenerbahçe - OL
    Diminué face à Fenerbahçe, Fofana a été préservé pour OL - Le Havre 09:30
    Loïs Openda lors d'OL - Le Havre
    L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ? 08:45
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Le Havre (1-1) : "On est dégoutés" 08:00
    Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
    L'OL a sanctionné Ferreira contre Le Havre 07:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Fenerbahçe
    Fonseca sur le mercato de l'OL : "On doit vendre 2-3 joueurs, c'est la réalité" 00:03
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 29/08/26
    Kaïl Boudache lors d'OL - Le Havre
    L'OL ne relève pas la tête et concède le nul contre Le Havre 29/08/26
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Ligue Europa : Pierre Sage reviendra au Parc OL le 15 octobre 29/08/26
    OL - Le Havre : Tagliafico, Bacher ou encore Boudache titulaires 29/08/26
    Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes termine sa préparation sur une victoire contre London City Lionesses (4-0) 29/08/26
    Ruben Kluivert et Abde Ezzalzouli "Ez Abde" lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Kluivert vers un départ en Premier League ? 29/08/26
    Duje Caleta-Car lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Caleta-Car en partance de l’OL vers l’Italie 29/08/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - London City Lionesses : Giraldez continue d’innover 29/08/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : une réserve renforcée fait sa rentrée à Meyzieu à 18h 29/08/26
    Bryan Bergougnoux, ancien adjoint du Havre
    OL - Le Havre : une petite affluence mais un hommage à Bergougnoux 29/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut