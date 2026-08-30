Mads Bidstrup lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)
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- leroilyon OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirAlors si je me souviens bien (j'y etais) le but de Tiago c'est une pichenette en dehors de surface, il la pique, le pied n'accompagne pas le ballon.. Je suis…
- Gerland Era L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?Si tu connais le contexte de l’OL et particulier ce qui s'est passé mercredi et ce qui se passe en coulisse, ça ne devrait pas te paraitre déconnant de ne…
- s.k L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?Moi ce qui m’amuse c’est que beaucoup ici disaient il faut titulariser bistrup il faut titulariser bâcher il faut il faut Les mecs ont joué contre le havre qui est…
- cavegone OL - Le Havre (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirLe centre de Nuamah à la 13ieme n’est pas une louche mais une frappe en rupture, un peu comme la panenka de Zidane sur Buffon. La louche c’est plus le…
- LeCaladois L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?Complètement nuls c'est exagéré. On a fait une mauvaise première mi-temps, mais on a eu pas mal de grosses occasions. En deuxième mi-temps, on a été globalement supérieurs, surtout le…
- Toitoi Giraldez (OL Lyonnes) : "Une bonne montée en puissance durant la préparation"Je me joins à vous pour souhaiter bon anniversaire à notre dede74 !
- Toitoi L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?Je suis d'accord mais je n'ai pas l'impression que ce système soit la tasse de café de l'entraîneur.
- Toitoi Niakhaté après OL - Le Havre (1-1) : "On est dégoutés"Oui enfin on s'en fout du PSG, c'est pas comme si c'était un adversaire pour l'OL.
- LeCaladois L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ?Nous avons un problème au milieu de terrain. Morton est intéressant à la distribution mais son impact physique est trop limité pour évoluer en 6. Bidstrup court beaucoup mais il…
- Toitoi Niakhaté après OL - Le Havre (1-1) : "On est dégoutés"Une victoire à domicile obligée face au Havre surtout ! Tu reçois Paris, ce n'est pas pareil, mais ne pas gagner contre Le Havre à domicile, c'est pas loin de…
- KIM K Niakhaté après OL - Le Havre (1-1) : "On est dégoutés"Si je le positive et en ce moment c'est dur , on a aussi 2 points d'avance sur QSG et il y a Monaco qui peut passer devant . ?
- Toitoi Niakhaté après OL - Le Havre (1-1) : "On est dégoutés"Avec "on", singulier et pluriel passent.
- Toitoi Fonseca sur le mercato de l'OL : "On doit vendre 2-3 joueurs, c'est la réalité"Si on doit vendre des joueurs, ce n'est pas pour en racheter...
- Toitoi L'OL ne relève pas la tête et concède le nul contre Le HavreDragon2332, c'est une honte justement "car l'équipe a eu de nombreuses occasions mais a manqué de réalisme" face au Havre à la maison !
- Toitoi L'OL ne relève pas la tête et concède le nul contre Le HavreQuel tissu de conneries HautLOL ! Le pire c'est que tu es coutumier du fait.