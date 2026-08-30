Après OL - Le Havre (1-1), Fonseca s’est fait une promesse

Particulièrement remonté sur son banc de touche durant le match, Paulo Fonseca n’a pas souhaité commenter l’arbitrage de François Letexier. L’entraîneur de l’OL s’est fait la promesse de ne pas parler des arbitres durant la saison.

Va-t-il tenir sa promesse jusqu’à la fin mai prochaine ? C’est en tout cas le pari qu’il s’est fixé samedi soir après le nul entre l’OL et Le Havre (1-1). Questionné sur le but refusé à Corentin Tolisso pour une position d’hors-jeu de Felix Bacher, Paulo Fonseca n’a pas souhaité s’exprimer plus en longueur sur la prestation de François Letexier. Même si un certain langage corporel montrait très clairement le fond de sa pensée. "Je ne veux pas parler de l’arbitre. C’est sa décision. Je ne veux pas commencer à commenter. J’ai commencé la saison en me disant de ne pas parler d’arbitrage. Peut-être que j’ai un sentiment différent à l’intérieur mais je vais essayer de continuer comme ça. Si on me dit que je dois parler, je le ferai, sinon non."

S’il a gardé son calme en conférence de presse, Paulo Fonseca l’était beaucoup moins sur son banc de touche. Entre des fautes non sifflées et ce but refusé après visionnage de la VAR, le Portugais était très remonté contre Letexier, qui a un certain passif avec l’OL.