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Paulo Fonseca lors d'OL - Le Havre
Paulo Fonseca lors d’OL – Le Havre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Après OL - Le Havre (1-1), Fonseca s’est fait une promesse

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Particulièrement remonté sur son banc de touche durant le match, Paulo Fonseca n’a pas souhaité commenter l’arbitrage de François Letexier. L’entraîneur de l’OL s’est fait la promesse de ne pas parler des arbitres durant la saison.

    Va-t-il tenir sa promesse jusqu’à la fin mai prochaine ? C’est en tout cas le pari qu’il s’est fixé samedi soir après le nul entre l’OL et Le Havre (1-1). Questionné sur le but refusé à Corentin Tolisso pour une position d’hors-jeu de Felix Bacher, Paulo Fonseca n’a pas souhaité s’exprimer plus en longueur sur la prestation de François Letexier. Même si un certain langage corporel montrait très clairement le fond de sa pensée. "Je ne veux pas parler de l’arbitre. C’est sa décision. Je ne veux pas commencer à commenter. J’ai commencé la saison en me disant de ne pas parler d’arbitrage. Peut-être que j’ai un sentiment différent à l’intérieur mais je vais essayer de continuer comme ça. Si on me dit que je dois parler, je le ferai, sinon non."

    S’il a gardé son calme en conférence de presse, Paulo Fonseca l’était beaucoup moins sur son banc de touche. Entre des fautes non sifflées et ce but refusé après visionnage de la VAR, le Portugais était très remonté contre Letexier, qui a un certain passif avec l’OL.

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    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 30 Août 26 à 14 h 28

      Letexier / Vernice…Les decisions n’allaient pas aller dans notre sens hein…
      Ces mecs devraient être interdits d’arbitrer l’OL…

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    2. Avatar
      lekinslayer - dim 30 Août 26 à 14 h 31

      L'arbitrage n'a aucun impact sur le résultat : on ne mérite pas mieux qu'un nul parce qu'on a été nul a chier, contre le plus petit budget de Ligue 1.

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    3. Avatar
      6ldc9 - dim 30 Août 26 à 14 h 45

      Bonjour, pour moi la saison commence vendredi contre Auxerre. Pas besoin de revenir sur la non qualification.
      Par contre vendredi l on sera exactement où en est l effectif.Donc objectif 3 ème en championnat, quart de finaliste en Europa, cdf aucune obligation.
      Voilà la feuille de route.

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