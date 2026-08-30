OL - Le Havre (1-1) : Bergougnoux et Di Nallo n'ont pas été oubliés

En amont du coup d'envoi d'OL - Le Havre, le stade et les deux clubs ont rendu un vibrant hommage à Bryan Bergougnoux. Le Virage Sud n'avait lui pas oublié Fleury Di Nallo.

Il n'est pas du genre à montrer ses émotions, comme ce fut le cas lors des obsèques à Lyon début juin. Néanmoins, Didier Digard a forcément dû avoir des larmes chaudes lui remonter au moment de voir les quatre enfants de Bryan Bergougnoux entrer sur la pelouse du Parc OL. Privé de son adjoint depuis mai dernier et une crise cardiaque fatale, l'entraîneur havrais n'était pas l'adversaire du tout un stade avant la rencontre samedi soir. Il n'était qu'une personne de plus rendant hommage à Bergougnoux. Comme on pouvait s'y entendre entre deux clubs qui ont compté dans la carrière du Lyonnais, l'hommage a eu lieu avant le match.

Le Nord pour Bergounoux, le Sud pour Di Nallo

En plus d'un film projeté sur les écrans du Parc OL et des tee-shirs portés par les joueurs de l'OL, le Kop Virage Nord avait déployé un large tifo avec une banderole sur laquelle l'on pouvait lire : "Bryan, ton sourire rayonnera toujours dans nos rues". Du côté du Virage Sud, c'est Fleury Di Nallo, autre joueur passé par l'OL et décédé ces derniers mois, qui a été mis à l'honneur avec un mot : "Repose en paix Petit Prince de Gerland". Mais c'est bien tous unis que les 39 841 spectateurs ont applaudi au moment de voir les enfants de Bryan Bergougnoux pénétrer sur la pelouse pour donner le coup d'envoi fictif.