OL Académie : la réserve débute son championnat par un nul

Malgré les nombreux renforts venus du groupe professionnel, la réserve de l’OL n’a pas réussi à prendre le meilleur sur Bourgoin. Un match (0-0) pour débuter cette nouvelle saison de National 2.

Pour le spectacle, on repassera. Pour les buts aussi. Samedi, juste après la victoire d’OL Lyonnes (4-0) et juste avant le nul de l’OL contre Le Havre (0-0), la réserve lyonnaise lançait sa saison en National 2 (ex-N3) du côté de Meyzieu. Une délocalisation exceptionnelle en raison des deux évènements programmés à Décines et donc plus ou moins en catimini. Il y avait pourtant du beau monde sur la pelouse de l’OL Académie avec plusieurs renforts redescendus du groupe pro à mettre au compte de Gueïda Fofana. Cependant, la présence de Rémi Himbert, Mathys De Carvalho ou encore Noham Kamara n’a pas été suffisante pour s’offrir un premier succès dans cette nouvelle saison.

Un déplacement dans la Loire samedi prochain

Face à Bourgoin-Jallieu, l’OL a partagé les points (0-0) à l’issue d’une rencontre dans laquelle chaque équipe a eu son temps fort. Les Lyonnais pensaient bien avoir ouvert le score par Himbert au quart d’heure de jeu, mais sa réalisation a été annulée pour une position de hors-jeu. À côté de ça, le FCBJ n’a pas forcément montré grand-chose pour inquiéter Yvann Konan dans le but rhodanien. Score de parité donc et un premier déplacement à Feurs samedi prochain pour la réserve de l’OL.