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Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d’un match de l’OL (AFP)

OL : Aulas assure que "tout Lyon est derrière Kang"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Présent au match contre Fenerbahçe, Jean-Michel Aulas reste un suiveur de l’OL. L’ancien président voit d’un bon œil la prise de contrôle de Michele Kang et rappelle qu’il n’a jamais voulu vendre le club.

    Comme tout supporter de l'OL, il avait la mine déconfite mercredi soir au coup de sifflet final d'OL - Fenerbahçe (2-1). S'il reste le dernier président lyonnais à avoir connu la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas aurait certainement aimé voir Michele Kang devenir sa successeure. Malheureusement, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas fait le travail suffisant pour retrouver la coupe aux grandes oreilles et il faudra se contenter de la Ligue Europa.

    Néanmoins, l'arrivée au pouvoir de Kang peut laisser présager un futur un peu meilleur que sous John Textor. C'est en tout cas ce que pense Aulas, jamais le dernier pour rappeler qu'il a été contraint de vendre le club en 2022. "Elle est une femme d’affaires remarquable et a su être là au bon moment, quand l’Olympique lyonnais était en train de sombrer. Je n’ai ni choisi John Textor comme président de l’OL, ni souhaité vendre le club, a-t-il répété dans le JDD. J’ai été mis face à cette situation, et c’est vrai qu’on est tombés sur quelqu’un qui a mis le club dans une situation économique épouvantable avant que Michele Kang n’arrive."

    "Peut-être pourrait-elle aider le foot féminin français"

    Obligé de se mettre en retrait en raison de ses obligations à la FFF, Jean-Michel Aulas assure que "tout le monde à Lyon est derrière Michele Kang". Sans jamais vraiment perdre le nord, l'ancien président a d'ailleurs lancé un message à la patronne d'OL et d'OL Lyonnes sur le développement du foot féminin en France. "J'ai vu qu'elle avait donné 30M€ aux États-Unis, donc peut-être pourrait-elle nous aider à développer le foot féminin français". Un appel du pied couplé en même temps à une critique, lui l'un des précurseurs du football féminin dans l'Hexagone. "Il ne faut pas non plus qu’OL Lyonnes, grâce à un budget qui serait très supérieur à tous les autres, déséquilibre le championnat féminin." Assez osé alors que le club lyonnais a dominé de la tête et des épaules sous sa présidence...

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    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 30 Août 26 à 17 h 08

      Et lui avec ses 500 millions de fortune personnelle il peut pas les donner les 30 millions pfff

      "obligé de se mettre en retrait en raison de ses obligations à la FFF"
      Ah bon il est à la FFF ? Je croyais qu'il était à la présidence de la métropole...

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      1. Gune56
        Gune56 - dim 30 Août 26 à 17 h 23

        N'a-t-il pas été viré (provisoirement) par Sarselli de la métropole?

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      2. Avatar
        leroilyon - dim 30 Août 26 à 17 h 57

        Oncle Picsou on veut des sous!

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    2. Gune56
      Gune56 - dim 30 Août 26 à 17 h 25

      Il pourrait quitter la FFF (en restant président de la LFFP) et investir 100M€ dans ce club auquel il est si attaché (!!!)?
      Quand on veut (vraiment) on peut!

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    3. Avatar
      Aristide - dim 30 Août 26 à 17 h 59

      Vous en avez de bonne les gars.... pour quelle raison cet homme, si riche soit-il, irait donner du pognon à un club de foot de L1 juste parce que vous le lui suggérez ?
      ..... et pour notre seul plaisir en plus, parce que pour lui, désormais, seul le pouvoir est devenu attirant !

      Signaler

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