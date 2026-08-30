OL Lyonnes : Giraldez se montre rassurant sur Bacha et Renard

Devant composé avec un effectif presque complet, Jonatan Giráldez a dû faire des choix contre London City Lionesses. En revanche, Selma Bacha et Wendie Renard n’étaient pas forcément à 100%.

Finie la préparation, place désormais aux choses sérieuses. Ayant repris l'entraînement depuis plus d’un mois dorénavant, OL Lyonnes se lance dans la dernière ligne de sa préparation. En ligne de mire, le déplacement à Fleury vendredi prochain pour la première journée de Première Ligue. En finissant par deux succès contre Aston Villa et London City Lionesses, les Fenottes ont emmagasiné la confiance nécessaire. Néanmoins, cela n’a pas échappé aux plus fidèles suiveurs de la formation lyonnaise, il manquait de nombreuses joueuses samedi au GOLTC.

"Ne pas prendre de risques en pré-saison"

Elles étaient toutes bien présentes de l’autre côté de la balustrade, mais Wendie Renard ou encore Selma Bacha brillaient par leur absence. Avec une préparation tronquée pour les deux joueuses, il y a forcément de l’inquiétude. Pas chez Jonatan Giráldez en tout cas. "Ce n'est pas grave. Elle sera bien prête, disponible avec l'équipe. Wendie (Renard), c'est pareil, c'est le même processus. Il y a seulement la mauvaise nouvelle de Jojo (Johanna Kaneryd) mais le reste des joueuses, tout le monde sera disponible. Mais à la pré-saison, il ne faut pas prendre de risques. Il faut mettre les joueuses qui sont en forme physiquement." Ce qui n’était pas le cas pour les deux cadres lyonnaises face à la formation londonienne.