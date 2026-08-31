Dans ces dernières heures du mercato, le dossier Malick Fofana va occuper l'attention à l'OL. Paulo Fonseca a confié qu'il faudrait une recrue en cas de départ du Belge. Le club rhodanien aurait pris des renseignements sur Keito Nakamura, ailier de Reims.

Il reste un espoir de le conserver une saison de plus, mais la plupart des supporters de l'OL se sont faits une raison. De retour au premier plan en ce début de saison, Malick Fofana devrait mettre les voiles d'ici à la fin du mercato mardi soir. Le Belge dispose d'intérêts en Italie et en Premier League récemment et la question est désormais de savoir où il atterrira, tandis que l'OL va devoir se contenter d'un transfert bien loin de ce qu'il aurait pu espérer face au potentiel du joueur. Si on espère forcément une issue heureuse et surprise, la direction sportive a forcément commencé à travailler sur un potentiel remplaçant. Paulo Fonseca a confirmé samedi que le club devrait recruter à ce poste, manquant de solutions.

Il connaît déjà la Ligue 1

Le temps presse et donc il faut logiquement s'activer dans les négociations et les profils ciblés. D'après Foot Mercato, l'une des pistes pour trouver un remplaçant à Malick Fofana mènerait à la Ligue 2. Keito Nakamura ferait partie des joueurs pouvant suppléer l'ailier belge d'ici à la fin du mercato. Ayant disputé la Coupe du monde 2026 avec le Japon, Nakamura évolue à Reims depuis 2023, ayant joué en Ligue 1 pendant deux saisons (15 buts en 57 matchs) avant de connaître un exercice en Ligue 2 l'an passé. Le Japonais de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2028 avec le club champenois.