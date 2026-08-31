Dans ces dernières heures du mercato, le dossier Malick Fofana va occuper l'attention à l'OL. Paulo Fonseca a confié qu'il faudrait une recrue en cas de départ du Belge. Le club rhodanien aurait pris des renseignements sur Keito Nakamura, ailier de Reims.
Il reste un espoir de le conserver une saison de plus, mais la plupart des supporters de l'OL se sont faits une raison. De retour au premier plan en ce début de saison, Malick Fofana devrait mettre les voiles d'ici à la fin du mercato mardi soir. Le Belge dispose d'intérêts en Italie et en Premier League récemment et la question est désormais de savoir où il atterrira, tandis que l'OL va devoir se contenter d'un transfert bien loin de ce qu'il aurait pu espérer face au potentiel du joueur. Si on espère forcément une issue heureuse et surprise, la direction sportive a forcément commencé à travailler sur un potentiel remplaçant. Paulo Fonseca a confirmé samedi que le club devrait recruter à ce poste, manquant de solutions.
Il connaît déjà la Ligue 1
Le temps presse et donc il faut logiquement s'activer dans les négociations et les profils ciblés. D'après Foot Mercato, l'une des pistes pour trouver un remplaçant à Malick Fofana mènerait à la Ligue 2. Keito Nakamura ferait partie des joueurs pouvant suppléer l'ailier belge d'ici à la fin du mercato. Ayant disputé la Coupe du monde 2026 avec le Japon, Nakamura évolue à Reims depuis 2023, ayant joué en Ligue 1 pendant deux saisons (15 buts en 57 matchs) avant de connaître un exercice en Ligue 2 l'an passé. Le Japonais de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2028 avec le club champenois.
Ce n'est pas un joueur de ligue 2 à proprement parlé puisqu'il était en ligue 1 avant, c'est tout simplement qu'il est resté dans son club après la descente de Reims, un joueur donc fidèle. Il a la réputation de mouillé le maillot, c'est ce qui manque dans celle équipe. Peut etre le premier japonais dans l'histoire du Club, ce serait cool une nouvelle origine 🎉🥂
Mais la priorité c'est de garder Fofana, on peut pas se passer d'un si bon joueur.
« Aurait pris contact » donc aucune info . Encore un peu moins de deux jours avant la fin du mercato.. on sera fixé bientôt
le soucis sur le dossier Fofana c'est que l'OL ne va pas le lacher si vite donc si depart ce serait au dernier moment or difficile d'imaginer un mec dans la salle d'attente du GOLTC au cas ou Malik signe ailleurs et si il signe pas merci monsieur on vous raccompagne à la gare.
Si il y a des mouvement acté ils seront reglés aujourdh'ui et revelés demain peut être mais avec la fermeture à 20h c'est moins la fin.
Après est ce que tous les pays ferment demain ? La France oui pour les achats mais des ventes peuvent peut etre se faire ensuite pour des pays non fermés.
Oh non pas lui c'est vraiment la fausse bonne idée..
Si il est resté à Reims c'est tout simplement car aucun club de division 1 au monde n'a pensé à lui..
C'est niveaux haut de tableau L2 bas de tableau L1, il est à sa place..
Ca devrait suffire à ne pas entré dans la danse et puis donner des ronds à Caillot sérieux?
Il a déjà 26 ans, ses meilleures années en principe et toujours à Reims, ça signifie un joueur qui a des lacunes importantes. Espérons que ça n'est qu'une des centaines de fausses pistes donc nous allons avoir connaissance d'ici à demain soir.
Mais tellement une bonne idée !!’n Ça fait des années que j’ai du mal à comprendre comment ce joueur pouvait rester là bas…
Ça serait génial !!!
Tout simplement parce que les clubs voient bien que c'est un joueur moyen..
La différence avec Fofana ouh la la le mal de tronche.
Tu en sais rien, à moins que tu à suivis son parcours... Et puis ce ne serait pas un risque financier il va pas être cher. Je préfère miser sur un joueur comme lui que sur des Mangala Nuamah ou Tessman qui ont coûté une fortune pour que dal.
Pas vraiment besoin de suivre son parcours en fait 26 ans Stade de Reims quoi..
Et malgré sa presence Reims est descendu en L2.
Et malgré sa présence Reims n'est pas remonté en L1..
C'est un joueur moyen qui peut viser Toulouse, je pense que chez nous sur certain match il peut etre bon mais ca sera pas régulier..
Mais apres Fofana et Moreira on va avoir tres mal a la tete..
Et si on vend Fofana 40, Caillot il nous le vendra entre 15 et 20M€ et pour Nakamura je trouve ca tres cher..
Apres avoir dit ca JD36 tu me connais ce n'est que mon avis j'affirme rien et je peux me tromper.
Il nous mettait la misère à chaque match contre Reims Leroi, faut s’en souvenir.
Bon après tu me diras si c’est Abner qui était au marquage ou AMN, c’est normal 😂