Mercato : Tagliafico (OL) dans le viseur de la Juventus Turin ?

A quelques heures de la fin du mercato, l’OL s’active pour trouver des portes de sortie à certains joueurs. Disposant d’un gros salaire, Nicolas Tagliafico fait partie des prétendants, alors que la Juventus Turin pourrait en faire une cible en cas de départ défensif.

Tout va s’activer dans les prochaines heures. Il ne reste plus qu’une grosse journée aux clubs pour se séparer de certains éléments ou pour en amener d’autres. C’est un peu la feuille de route de l’OL d’ici au 1er août à 20h. Après le nul contre Le Havre, Paulo Fonseca n’a pas caché que le club devait "vendre deux ou trois joueurs". Rentrer des liquidités, tout baissant la masse salariale, c’est un sacré jeu d’équilibriste que va devoir faire la direction rhodanienne sur les deux grosses journées qu’il reste.

L'un des plus gros salaires du vestiaire lyonnais

Tous les regards se tournent bien sûr vers Malick Fofana ou encore Ruben Kluivert, mais Nicolas Tagliafico fait également partie des joueurs dont le club ne serait pas contre se débarrasser en raison de son salaire élevé. L’Argentin a repris la compétition comme titulaire samedi. A-t-il joué son dernier match avec l’OL ? D’après Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin serait très intéressée par un transfert du champion du monde argentin en cas de départ de l’international colombien Juan Cabal. La condition indispensable avant de se positionner et qui pourrait donc se décanter en toute fin de mercato.