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Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
Nicolas Tagliafico lors d’OL – Toulouse (AFP)

Mercato : Tagliafico (OL) dans le viseur de la Juventus Turin ?

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • A quelques heures de la fin du mercato, l’OL s’active pour trouver des portes de sortie à certains joueurs. Disposant d’un gros salaire, Nicolas Tagliafico fait partie des prétendants, alors que la Juventus Turin pourrait en faire une cible en cas de départ défensif.

    Tout va s’activer dans les prochaines heures. Il ne reste plus qu’une grosse journée aux clubs pour se séparer de certains éléments ou pour en amener d’autres. C’est un peu la feuille de route de l’OL d’ici au 1er août à 20h. Après le nul contre Le Havre, Paulo Fonseca n’a pas caché que le club devait "vendre deux ou trois joueurs". Rentrer des liquidités, tout baissant la masse salariale, c’est un sacré jeu d’équilibriste que va devoir faire la direction rhodanienne sur les deux grosses journées qu’il reste.

    L'un des plus gros salaires du vestiaire lyonnais

    Tous les regards se tournent bien sûr vers Malick Fofana ou encore Ruben Kluivert, mais Nicolas Tagliafico fait également partie des joueurs dont le club ne serait pas contre se débarrasser en raison de son salaire élevé. L’Argentin a repris la compétition comme titulaire samedi. A-t-il joué son dernier match avec l’OL ? D’après Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin serait très intéressée par un transfert du champion du monde argentin en cas de départ de l’international colombien Juan Cabal. La condition indispensable avant de se positionner et qui pourrait donc se décanter en toute fin de mercato.

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    5 commentaires
    1. Olympien First
      Olympien First - lun 31 Août 26 à 8 h 14

      C'est sûr que c'est un gros salaire, et je comprends que pour alléger la masse salariale, son départ soit vu d'un bon œil par ceux qui tiennent les finances de l'OL en cette période de sévère restriction et "encadrement".

      Mais je ne peux m'empêcher de craindre "l'après"" Tagliafico (même si on l'a très peu vu jouer avec l'OL depuis un bail). Il n'empêche que ses successeurs présumés actuellement sous contrat, ne me paraissent pas défensivement fiables. J'espère me tromper pour le nouveau venu, qui est jeune et perfectible, mais il ne m'a pas convaincu lors de ses apparitions. Quant à Abner, je lui accorde un bon pied pour centrer parfois, ou même frapper, mais sa réussite reste quand même minimale. Alors que défensivement c'est bien pire.

      Pour ma part, j'aurais souhaité conserver Nicola une saison de plus, histoire prendre le temps de lui trouver un bon successeur.

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 31 Août 26 à 8 h 16

        Oui tout pareil que toi OLF !

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    2. Avatar
      Gerland Era - lun 31 Août 26 à 8 h 29

      C'est très inquiétant ! Surtout que comme un 3e ARG a été recruté, il ne sera pas remplacé. Une saison avec Ouedraogo et Abner, attention !
      Si en plus on perd Fofana, notre côté gauche sera vraiment le maillon faible.

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    3. Avatar
      Centoss - lun 31 Août 26 à 8 h 31

      Si on doit faire la saison avec Abner et Ouedraogo va falloir se mouiller la nuque...

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    4. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - lun 31 Août 26 à 9 h 28

      Si on perd Tagliafico et Kluivert, j'ai très très peur pour notre côté gauche défensif.

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