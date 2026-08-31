Actualités
Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
Karim Benzema lors de son Ballon d’Or au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Benzema (ex-OL) stop ou encore ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant résilié son contrat avec Al-Hilal dimanche, Karim Benzema se retrouve libre. À 39 ans, il dispose encore d’offres, même si rien n’est encore acté sur la suite de sa carrière.

    Seize petits matchs et puis s’en va. Transféré en février d'Al-Ittihad à Al-Hilal, Karim Benzema n’a pas fait long feu dans son deuxième club en Arabie saoudite. Depuis dimanche, l’attaquant n’est plus sous contrat, comme avancé par plusieurs médias, et se retrouve libre comme l’air. Un statut qui interpelle donc puisque l’ancien Lyonnais va souffler ses 39 bougies en décembre prochain. Va-t-il poursuivre l’aventure au Moyen-Orient dans un championnat où il reste ambassadeur ? Raccrochera-t-il les crampons ?

    64 buts en Arabie saoudite

    Rien ne semble écarté, même si l’idée de partir à la retraite n’est pas vraiment d’actualité pour un joueur qui a appris à prendre soin de son corps pour durer dans le temps. Malgré son âge avancé, ses 64 buts en près de cent matchs en Arabie saoudite permettent au Ballon d’Or 2022 de conserver une cote sur le marché saoudien. La balle est désormais dans le camp de Karim Benzema. Et pour une fois, la rumeur d’un retour à l’OL n’a pas pointé le bout de son nez.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    Mercato : Tagliafico (OL) dans le viseur de la Juventus Turin ?
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 31 Août 26 à 9 h 25

      Une pratique du football et une hygiène de vie exemplaire, à montrer dans toutes les écoles.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Mercato : Benzema (ex-OL) stop ou encore ? 08:45
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    Mercato : Tagliafico (OL) dans le viseur de la Juventus Turin ? 08:00
    Dominik Greif, Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL
    OL - Mercato : une dernière ligne droite sous haute tension 07:30
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes : Giraldez se montre rassurant sur Bacha et Renard 30/08/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 n’arrivent pas à garder leur avantage et s’inclinent encore 30/08/26
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    OL : Aulas assure que "tout Lyon est derrière Kang" 30/08/26
    Rémi Himbert (OL)
    OL Académie : la réserve débute son championnat par un nul 30/08/26
    Les joueurs de l'OL portant un tee-shirt hommage à Bryan Bergougnoux
    OL - Le Havre (1-1) : Bergougnoux et Di Nallo n'ont pas été oubliés 30/08/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors d'OL - Le Havre
    Après OL - Le Havre (1-1), Fonseca s’est fait une promesse 30/08/26
    Didier Digard lors d'OL - Le Havre
    OL - Le Havre (1-1) : Digard a un "mélange de sentiments" 30/08/26
    Malick Fofana face à Utrecht
    Mercato : Fofana (OL) utilisé par Sunderland pour mettre la pression sur l’OM ? 30/08/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    Bidstrup après OL - Le Havre (1-1) : "On a manqué de concentration dans le dernier geste" 30/08/26
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Mercato : Mamadou Sarr (ex-OL) file en prêt à la Real Sociedad 30/08/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Une bonne montée en puissance durant la préparation" 30/08/26
    Malick Fofana lors de Fenerbahçe - OL
    Diminué face à Fenerbahçe, Fofana a été préservé pour OL - Le Havre 30/08/26
    Loïs Openda lors d'OL - Le Havre
    L'OL méritait-il tellement plus contre Le Havre ? 30/08/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Le Havre (1-1) : "On est dégoutés" 30/08/26
    Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
    L'OL a sanctionné Ferreira contre Le Havre 30/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut