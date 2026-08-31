Mercato : Benzema (ex-OL) stop ou encore ?

Ayant résilié son contrat avec Al-Hilal dimanche, Karim Benzema se retrouve libre. À 39 ans, il dispose encore d’offres, même si rien n’est encore acté sur la suite de sa carrière.

Seize petits matchs et puis s’en va. Transféré en février d'Al-Ittihad à Al-Hilal, Karim Benzema n’a pas fait long feu dans son deuxième club en Arabie saoudite. Depuis dimanche, l’attaquant n’est plus sous contrat, comme avancé par plusieurs médias, et se retrouve libre comme l’air. Un statut qui interpelle donc puisque l’ancien Lyonnais va souffler ses 39 bougies en décembre prochain. Va-t-il poursuivre l’aventure au Moyen-Orient dans un championnat où il reste ambassadeur ? Raccrochera-t-il les crampons ?

64 buts en Arabie saoudite

Rien ne semble écarté, même si l’idée de partir à la retraite n’est pas vraiment d’actualité pour un joueur qui a appris à prendre soin de son corps pour durer dans le temps. Malgré son âge avancé, ses 64 buts en près de cent matchs en Arabie saoudite permettent au Ballon d’Or 2022 de conserver une cote sur le marché saoudien. La balle est désormais dans le camp de Karim Benzema. Et pour une fois, la rumeur d’un retour à l’OL n’a pas pointé le bout de son nez.