OL - Mercato : une dernière ligne droite sous haute tension

Ce lundi marque l'avant-dernière journée du mercato estival avec des nombreuses inconnues et de nombreux dossiers chauds du côté de l'OL. Comme il y a un an, le club lyonnais ne va pas passer une dernière ligne droite de tout repos.

Il fait partie de ces entraîneurs qui aimeraient certainement que le mercato soit terminé une fois que le championnat recommence. Malgré les nombreuses plaintes depuis des années, la voix des techniciens n'a pas été entendue et Paulo Fonseca a donc dû faire avec l'incertitude du mercato sur tout ce mois d'août. Alors forcément, samedi soir, l'entraîneur de l'OL était quelque peu soulagé de savoir que le nul contre Le Havre (1-1) était la dernière sortie dans cette période toujours compliquée qu'est le mercato. Contre Auxerre, tout le monde aura une réelle vue d'ensemble de l'effectif lyonnais pour cette saison 2026-2027. "Il n’y a plus que deux jours, ensuite nous pourrons avoir nos joueurs totalement concentrés sur le travail", concédé le Portugais après le partage des points en Ligue 1. Pourtant la saison a déjà commencé depuis un moment pour l'OL avec déjà six matchs en moins d'un mois.

La Ligue des champions aurait pu soulager cette dernière ligne droite

Une sacrée charge et un dénouement qui ne s'est pas passé comme prévu. La Ligue des champions n'a pas été au rendez-vous suite au revers contre Fenerbahçe et cela change bien des choses. Matthieu Louis-Jean a eu beau dire que le plan initial était calqué sur une participation à la Ligue Europa, le club avait vraiment besoin de la C1. Pourquoi ? Parce que le mercato estival ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour le moment et que l'urgence aurait été moins totale en allant chercher la coupe aux grandes oreilles.

Car, on ne va pas se mentir, l'été lyonnais n'a pas été celui espéré par la direction, notamment dans le sens des départs. Hormis Afonso Moreira "sacrifié" pour rentrer dans les clous avant la DNCG, l'OL n'a pas réussi à faire sortir ceux qu'il espérait. Orel Mangala a certes rejoint Getafe en prêt, mais ce n'est pas la solution idéale puisque sans option et avec une partie du salaire à payer. A un peu moins de quarante-huit heures de la fin du marché des transferts, c'est donc le grand flou et la crainte d'une grande braderie, avec le sentiment de revivre l'été dernier.

Vendre en vitesse et recruter également...

Les favoris à un départ (Tessmann, Maitland-Niles, Tagliafico) ne sont toujours pas partis et la rentrée d'argent n'est du même coup pas arrivée. Malick Fofana est lui toujours un joueurs de l'OL et sur ce coup personne ne s'en plaindra. Seulement, tout le monde s'attend à revivre l'épisode Mikautadze avec une vente dans les dernières heures du mercato et cette fois-ci un peu au rabais compte tenu du potentiel du joueur. Mais l'OL "a besoin de vendre deux, voire trois joueurs", a presque regretté Fonseca samedi.

Qui seront les "heureux élus" ? Il faudra attendre jusqu'à ce mardi 1er septembre 20h pour le savoir. Mais entre dégraissage et recrutement express si départs, le travail de Matthieu Louis-Jean et de la direction sportive est encore loin d'être terminé. Même si cela reste le grand flou que tout le monde voulait éviter. Il aurait fallu pour ça faire le travail sur le terrain contre Fenerbahçe. La fin de l'été aurait été moins torride, ou d'une manière bien plus positive.