Mercato : Barcola rejoint Liverpool, de l'argent pour l'OL

Ce lundi, Liverpool a annoncé l'arrivée de Bradley Barcola pour un contrat de longue durée. Ce départ vers l'Angleterre va permettre à l'OL de toucher de l'argent bienvenu, grâce aux indemnités de formation.

Chaque million compte désormais à l'OL et ceux qui vont arriver en provenance d'Angleterre seront les bienvenus. En attendant de savoir si Ruben Kluivert ou Malick Fofana vont rejoindre la Premier League d'ici à la fin du mercato, Bradley Barcola sait qu'il foulera bien les pelouses anglaises dans les prochains jours. Cela reste encore soumis à une autorisation internationale, mais Liverpool a informé ce lundi de la signature d'un contrat longue durée de l'international français. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais cela tournerait autour de 140 millions d'euros (bonus compris).

Cinq millions d'euros pour l'OL ?

Une sacrée plus-value pour le PSG qui n'avait pas hésité à débourser 45 millions d'euros à l'été 2023 et qui retombe largement sur ses pattes, trois ans plus tard. Pour l'OL, ce transfert tombe à pic puisque cela va faire rentrer de l'argent dans les caisses. Non pas grâce à un pourcentage sur une potentielle plus-value, qui aurait rapporté encore plus gros, mais grâce aux indemnités de formation. En attendant de connaître le montant exact, il était question d'environ cinq millions d'euros.