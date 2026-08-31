Actualités
Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
Pierre Sage, l’entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium (PHOTO AFP / MATTHIEU RONDEL)

Ligue Europa : Sage "toujours content de retrouver l'OL"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Quelques heures après le tirage de la Ligue Europa, Pierre Sage est revenu sur les retrouvailles avec l'OL. Le coach français débarquera à Décines le 15 octobre prochain avec Crystal Palace.

    Le hasard a bien fait les choses. Il a beau avoir traversé la Manche, l'OL lui colle à la peau. S'il a notamment partagé un moment avec des supporters lyonnais dans un pub il y a quelques semaines, Pierre Sage n'aura pas besoin de regarder son ancien club à la télé dans les prochaines semaines. Il sera l'un des acteurs principaux de la deuxième journée de Ligue Europa le 15 octobre prochain. En effet, le tirage au sort de la compétition européenne a mis Crystal Palace sur la route de l'OL et l'ancien coach lyonnais sera de retour au Parc OL à la mi-octobre.

    "C'est un adversaire"

    Un moment forcément spécial pour Sage, mais aussi ses adjoints Jamal Alioui et Damien Della Santa, aujourd'hui chez les Eagles après avoir œuvré entre Rhône et Saône. Après le match contre Manchester City dans lequel il a recroisé Rayan Cherki, Pierre Sage a logiquement été questionné sur ces retrouvailles à Décines. "Je suis toujours content de rentrer ou d’aller à Lyon. Mais dans tous les cas aujourd’hui et comme ce fut par le passé, notamment la saison dernière, je sais que c’est un adversaire et qu’il nous faudra livrer un bon match là-bas pour avoir un bon résultat. Parce que dans cette compétition, on a l’ambition de se qualifier pour le tour suivant."

    La Ligue Europa servira-t-elle de bouffée d'oxygène pour Palace ? Le début de saison en Premier League est pour le moment compliqué avec deux défaites en deux matchs.

    à lire également
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : l’OL et l’AC Milan en discussions pour Fofana
    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - lun 31 Août 26 à 10 h 48

      La dernière c’était 4-0 pour un match qui ne comptait pas alors forcément on peut être inquiets de la prochaine confrontation.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    Ligue Europa : Sage "toujours content de retrouver l'OL" 10:35
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : l’OL et l’AC Milan en discussions pour Fofana 09:45
    Keito Nakamura, milieu du Japon et de Linz
    Mercato : un joueur de Ligue 2 pour compenser un départ de Fofana ? 09:30
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Mercato : Benzema (ex-OL) stop ou encore ? 08:45
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    Mercato : Tagliafico (OL) dans le viseur de la Juventus Turin ? 08:00
    Dominik Greif, Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL
    OL - Mercato : une dernière ligne droite sous haute tension 07:30
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes : Giraldez se montre rassurant sur Bacha et Renard 30/08/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 n’arrivent pas à garder leur avantage et s’inclinent encore 30/08/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    OL : Aulas assure que "tout Lyon est derrière Kang" 30/08/26
    Rémi Himbert (OL)
    OL Académie : la réserve débute son championnat par un nul 30/08/26
    Les joueurs de l'OL portant un tee-shirt hommage à Bryan Bergougnoux
    OL - Le Havre (1-1) : Bergougnoux et Di Nallo n'ont pas été oubliés 30/08/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Le Havre
    Après OL - Le Havre (1-1), Fonseca s’est fait une promesse 30/08/26
    Didier Digard lors d'OL - Le Havre
    OL - Le Havre (1-1) : Digard a un "mélange de sentiments" 30/08/26
    Malick Fofana face à Utrecht
    Mercato : Fofana (OL) utilisé par Sunderland pour mettre la pression sur l’OM ? 30/08/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    Bidstrup après OL - Le Havre (1-1) : "On a manqué de concentration dans le dernier geste" 30/08/26
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Mercato : Mamadou Sarr (ex-OL) file en prêt à la Real Sociedad 30/08/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Une bonne montée en puissance durant la préparation" 30/08/26
    Malick Fofana lors de Fenerbahçe - OL
    Diminué face à Fenerbahçe, Fofana a été préservé pour OL - Le Havre 30/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut