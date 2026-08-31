Ligue Europa : Sage "toujours content de retrouver l'OL"

Quelques heures après le tirage de la Ligue Europa, Pierre Sage est revenu sur les retrouvailles avec l'OL. Le coach français débarquera à Décines le 15 octobre prochain avec Crystal Palace.

Le hasard a bien fait les choses. Il a beau avoir traversé la Manche, l'OL lui colle à la peau. S'il a notamment partagé un moment avec des supporters lyonnais dans un pub il y a quelques semaines, Pierre Sage n'aura pas besoin de regarder son ancien club à la télé dans les prochaines semaines. Il sera l'un des acteurs principaux de la deuxième journée de Ligue Europa le 15 octobre prochain. En effet, le tirage au sort de la compétition européenne a mis Crystal Palace sur la route de l'OL et l'ancien coach lyonnais sera de retour au Parc OL à la mi-octobre.

"C'est un adversaire"

Un moment forcément spécial pour Sage, mais aussi ses adjoints Jamal Alioui et Damien Della Santa, aujourd'hui chez les Eagles après avoir œuvré entre Rhône et Saône. Après le match contre Manchester City dans lequel il a recroisé Rayan Cherki, Pierre Sage a logiquement été questionné sur ces retrouvailles à Décines. "Je suis toujours content de rentrer ou d’aller à Lyon. Mais dans tous les cas aujourd’hui et comme ce fut par le passé, notamment la saison dernière, je sais que c’est un adversaire et qu’il nous faudra livrer un bon match là-bas pour avoir un bon résultat. Parce que dans cette compétition, on a l’ambition de se qualifier pour le tour suivant."

La Ligue Europa servira-t-elle de bouffée d'oxygène pour Palace ? Le début de saison en Premier League est pour le moment compliqué avec deux défaites en deux matchs.