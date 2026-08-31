Dumornay (OL Lyonnes) : "Ça va compter à partir de vendredi"

Double buteuse contre le London City Lionesses et capitaine d'un jour, Melchie Dumornay se montrait plutôt satisfaite de la préparation, mais ne veut pas s'enflammer. Les choses sérieuses commenceront vendredi à Fleury pour OL Lyonnes.

OL Lyonnes a commencé avec un nul. Après, il y a eu la défaite contre Francfort. Vous finissez sur deux victoires. Comment jugez-vous l'évolution de l'équipe depuis le début de la préparation ?

Melchie Dumornay : Je pense qu'on a eu de nouvelles joueuses qui doivent s'adapter à notre plan de jeu. Ça a pris un peu de temps. Je pense qu'on a bien entamé les matchs qu'on a joués. Après, on a perdu un match, on s'est remises en question pour progresser et améliorer les choses qui nous ont fait défaut. Je pense que ce match contre London City (4-0) reflète parfaitement le niveau qu'on souhaite garder pendant 90 minutes dans un match. C'est sûr qu'on n'a pas fait tout bien durant le match. Il y a eu des moments faibles. On a pu manquer de lucidité, mais je pense qu'on va retenir les bonnes choses et c'est ça qui est important.

Le plan de jeu aussi a changé avec trois défenseurs et des pistons. Comment ça se goupille sur le terrain ?

Le but, c'est d'avoir beaucoup de joueuses à l'intérieur pour garder cette possession de balle et donner l'avantage à nos attaquantes d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir ressortir la balle. On aime bien être proches pour aller vers l'avant. C'est un peu la philosophie du coach. Il aime bien qu'on soit proche pour combiner, se projeter plus vite. On sait qu'on peut faire mal dans la profondeur et dans les petits espaces.

"Une fierté de représenter mon club"

Personnellement, vous vous retrouvez plus près du but. C'est quelque chose qui vous manquait l'an passé ?

C'est vrai que c'est toujours important de marquer, même si pour moi, ça ne compte pas encore. Ça va compter pendant la saison, mais c'est très bien d'avoir une philosophie de jeu où je peux être proche et me projeter aussi dans l'espace. Après, c'est aussi la qualité du groupe. On a un groupe qui arrive à maintenir le ballon quand on doit garder le bon tempo. Je pense que l'année dernière, on a manqué un peu de lucidité en jouant trop direct. Je pense que cette année et dans ce début de saison, on a eu beaucoup de progression par rapport à l'année dernière en termes de gestion.

Ce n'était qu'un amical, mais vous avez porté le brassard de capitaine. Est-ce une fierté ?

C'est ça, c'est spécial pour moi d'être choisi pour ce match comme capitaine. C'est toujours une fierté de représenter mon club. Ce match a été un match particulier avec un trophée anecdotique aussi. On est très contents de pouvoir remporter un trophée, même si pour moi, ça ne compte pas encore. C'est juste un match amical. On voulait avant tout montrer un très beau visage, comme on aime, avec beaucoup de buts.