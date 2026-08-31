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Lucas Perri, gardien de l'OL
Lucas Perri, gardien de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Mercato : Lucas Perri (ex-OL) rejoint le Torino en prêt

  • par Alban Nivet

    • Lucas Perri va poursuivre sa carrière en Serie A. Le Torino a officialisé l'arrivée du gardien brésilien en provenance de Leeds United. Le portier de 28 ans rejoint le club piémontais dans le cadre d'un prêt payant d'un million d'euros, assorti d'une option d'achat de 15 millions d'euros.

    Le dossier aura connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines. Après avoir trouvé un accord avec le Torino, Lucas Perri avait notamment suscité des interrogations concernant sa condition physique, avant que le club italien ne valide finalement son arrivée avec un prêt payant, assorti d'une option d'achat. L'OM s'était également intéressé au Brésilien, sans parvenir à boucler son recrutement.

    Deux saisons après son départ de l'OL

    Lucas Perri avait découvert l'Europe avec l'Olympique lyonnais en janvier 2024. Arrivé en provenance de Botafogo, il avait rapidement intégré la rotation avec Anthony Lopes avant de s'imposer comme le gardien titulaire du club rhodanien. En une saison et demie à Lyon, le Brésilien a disputé 49 rencontres toutes compétitions confondues. À l'été 2025, Perri a ensuite quitté l'OL pour rejoindre Leeds United. Son aventure anglaise n'aura toutefois duré qu'une saison. Il a participé à 20 rencontres toutes compétitions confondues avec le club promu en Premier League avant de prendre la direction de l'Italie.

    Une nouvelle chance en Italie

    Avec ce prêt au Torino, Lucas Perri va découvrir un troisième championnat européen après la Ligue 1 et la Premier League. Le gardien brésilien tentera de retrouver une place de titulaire et de relancer sa carrière après une saison en demi-teinte à Leeds. La presse locale lui reprochait notamment son jeu au pied et sa relance, ses prises de décision et son pourcentage d’arrêts (56,7 % à la mi-saison), le plus faible de Premier League à ce moment-là. Il a tout de même été un homme fort lors du parcours en FA Cup jusqu’en demi-finale, en arrêtant un tir au but face à Birmingham et deux autres face à West Ham.

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