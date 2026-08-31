Depuis le début de la matinée, la piste menant à Youssouf Fofana a pris de l’épaisseur. Néanmoins, rien ne se décantera tant que l’OL n’aura pas réussi à vendre et à alléger sa masse salariale.

Plus que 30h avant que le mercato estival ne referme ses portes. Un peu plus d’un jour pour finir ses emplettes et tenter d’être fin prêt pour le reste de la saison 2026-2027. On peut clairement le dire, Matthieu Louis-Jean et son équipe ne vont pas beaucoup dormir d’ici à mardi 20h car les dossiers sont nombreux. Le marché s’emballe et les rumeurs sont nombreuses depuis quelques heures, chaque club essayant de trouver chaussure à son pied. Néanmoins, à l’OL, la priorité n’est pas de signer Youssouf Fofana. Enfin si.

Une masse salariale encadrée

Le milieu français a été ciblé pour venir renforcer l’entrejeu rhodanien, mais tout est encore loin d’être ficelé. Car le club lyonnais doit avant tout vendre pour commencer. Et l’on a bien vu que depuis deux mois et demi, cette tâche se montrait plus compliquée que prévu. Pourtant, avant de devoir passer à l’action sur certains renforts, l’OL va devoir se délester d’éléments, pour faire rentrer de l’argent mais aussi réduire sa masse salariale. Cette dernière reste sous encadrement suite aux sanctions de la DNCG et la direction du club n’est donc pas aussi libre qu’elle ne le voudrait.