Depuis le début de la matinée, la piste menant à Youssouf Fofana a pris de l’épaisseur. Néanmoins, rien ne se décantera tant que l’OL n’aura pas réussi à vendre et à alléger sa masse salariale.
Plus que 30h avant que le mercato estival ne referme ses portes. Un peu plus d’un jour pour finir ses emplettes et tenter d’être fin prêt pour le reste de la saison 2026-2027. On peut clairement le dire, Matthieu Louis-Jean et son équipe ne vont pas beaucoup dormir d’ici à mardi 20h car les dossiers sont nombreux. Le marché s’emballe et les rumeurs sont nombreuses depuis quelques heures, chaque club essayant de trouver chaussure à son pied. Néanmoins, à l’OL, la priorité n’est pas de signer Youssouf Fofana. Enfin si.
Une masse salariale encadrée
Le milieu français a été ciblé pour venir renforcer l’entrejeu rhodanien, mais tout est encore loin d’être ficelé. Car le club lyonnais doit avant tout vendre pour commencer. Et l’on a bien vu que depuis deux mois et demi, cette tâche se montrait plus compliquée que prévu. Pourtant, avant de devoir passer à l’action sur certains renforts, l’OL va devoir se délester d’éléments, pour faire rentrer de l’argent mais aussi réduire sa masse salariale. Cette dernière reste sous encadrement suite aux sanctions de la DNCG et la direction du club n’est donc pas aussi libre qu’elle ne le voudrait.
Rien qu’avec le salaire économisé de Tagliafico, on pourra prendre 3 joueurs…
La dernière ligne droite du mercato va être sacrément intense du côté de l’OL…et toujours aucune rumeur sur AMN, ni Tessman, ni Abner…
Je pense que le journaliste qui a ecrit cet article ne sait rien de nouveau ! Si la rumeur Fofana est fondée cela signifie que des ventes sont déjà actées et qu’elles sont tenues secrètes. C’est très bien ainsi c’est la méthode MLJ et elle est excellente.
Fasse que vous ayez raison...
Et toujours pas d'officialisation pour les départs de Kluivert et DCC ? Parce que de mémoire, DCC avait un très gros salaire aussi.
Et oui !vendre c est bien aussi , mais qui ? Qui voudra de tessman , Abner , Amn , Kluivert, de carvallo, Diawara , Akouokou etc , on empile les joueurs moyens et on en veut encore sans rien vendre , et on paye tous les salaires des indésirables qui s accumulent ... Fofana !? C est pas bidstrup qui devait être sentinelle ? Et nos espoirs on en fait quoi , Kango, Hamdani , Merah , Himbert etc , il n y a plus un jeune Lyonnais dans l équipe, pourquoi ? La peur de prendre des risques . La preuve , on joue avec 3 milieux defensifs , Tessman, Bidstrup, Tolisso , il n y a pas de no10 , un fekir ou Aouar pour créer, il y a bien Sulc mais on en veut pas . .. ce choix sportif et financier me fait tres peur pour la suite , mais j espere me tromper bien sur
L'illustration du défaitisme qui semble particulièrement bien représenté sur ce forum...de quoi démoraliser nombre de supporters en mal de voir confirmé leurs doutes respectables ; ils feraient mieux de faire confiance à ceux qui sont aux affaires et tentent, le plus souvent avec succès, de nous sortir de l'ornière !!! C'est ça être supporter !!!