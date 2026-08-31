OL Académie : les U17 chutent dans le derby face au FC Lyon

Après un succès contre Torcy (3-1), les U17 de l’Olympique lyonnais ont connu leur première défaite de la saison. Les jeunes Lyonnais se sont inclinés 1-0 face au FC Lyon, dimanche après-midi, lors de la deuxième journée du championnat National U17.

L’OL n’a pas réussi à enchaîner. Après avoir parfaitement lancé leur saison avec une victoire à Torcy lors de la première journée, les U17 lyonnais ont cette fois quitté la pelouse du FC Lyon sans le moindre point. Dans ce derby, les deux équipes sont restées au coude-à-coude avant que les locaux ne trouvent la faille en seconde période pour prendre définitivement l’avantage.

Une première défaite cette saison

Ce revers laisse l’OL avec trois points après deux journées dans le groupe C. Les Lyonnais occupent provisoirement la huitième place du classement, tandis que le FC Lyon remonte à la quatrième position avec quatre unités. Malgré cette défaite, les joueurs de Florent Balmont auront rapidement l’occasion de réagir. Leur prochain rendez-vous est programmé dimanche 6 septembre, avec la réception du FC Chalon, actuellement dixième du groupe. L’objectif sera donc de renouer avec la victoire et de lancer une nouvelle dynamique après ce premier accroc de la saison.