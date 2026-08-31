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Loïs Openda après son but lors d'OL - Le Havre
Loïs Openda après son but lors d’OL – Le Havre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

En marquant lors d’OL - Le Havre, Openda a déjà égalé son total de la saison passée

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En échec pendant presque tout le match, Loïs Openda a finalement trouvé l'ouverture en fin de match pour égaliser. Avec déjà deux réalisations depuis son arrivée, le Belge a déjà fait aussi bien qu'à la Juventus Turin la saison passée.

    C'est un rôle ingrat. Depuis son arrivée à l'OL, Loïs Openda en a pris des coups. Nouvel attaquant de la formation lyonnaise, le Belge ne compte pas ses efforts, que ce soit pour faire remonter le bloc ou au contraire presser la relance adverse. Il y laisse pas mal d'énergie et cela peut se ressentir sur certaines actions avec un déficit technique. Après la frustration du match contre Fenerbahçe, mercredi, Openda n'a pas vraiment pu connaître un match faste face au Havre, trois jours plus tard. Le Diable Rouge a eu du mal à être trouvé, tout en ne rechignant pas aux efforts. Néanmoins, il a manqué d'efficacité en tout début de match, butant sur le gardien adverse, après une récupération haute de Mads Bidstrup. Cela aurait pu changer la physionomie du match, d'autant plus que Tolisso se rate grossièrement dans la continuité de son occasion.

    Influent sur quatre des cinq matchs qu'il a joués

    Ayant trouvé le petit filet en début de deuxième mi-temps, Loïs Openda a finalement dû attendre la fin de match pour enfin trouver l'ouverture. Un but en renard au second poteau qui a permis à l'OL d'accrocher le nul contre le HAC (1-1). Cela reste un match frustrant pour l'équipe mais aussi pour l'attaquant. Cependant, les débuts dans la capitale des Gaules sont plus que positifs depuis cinq matchs. Un penalty et une exclusion provoqués contre le Sparta Prague, un but contre le "Fener" et un deuxième annulé pour quelques centimètres au retour. C'est finalement contre Le Havre qu'il a égalé son total de la saison passée avec la Juventus Turin. Le tout en seulement cinq matchs contre 34 avec le club turinois.

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    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - lun 31 Août 26 à 13 h 56

      Le titre est amusant !

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 31 Août 26 à 14 h 01

      Eh ben ils ont dû trouver le temps long à la Juv 😂

      Signaler

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