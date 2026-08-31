OL - Mercato : une piste surprenante en attaque ?

Dans cette fin de mercato, les pistes se multiplient à l'OL même s'il faut vendre avant tout. Du côté de l'Espagne, il est question d'un intérêt lyonnais pour Gonzalo Petit, attaquant du Real Betis.

À l'approche de la clôture du mercato, l'OL continue de surveiller le marché offensif. Selon Estadio Deportivo, le club rhodanien s'est renseigné sur la situation de Gonzalo Petit, au même titre que le FC Midtjylland. Le Real Betis étudie actuellement plusieurs possibilités pour son jeune attaquant, avec un départ définitif privilégié. Âgé de 19 ans, Gonzalo Petit évolue au poste d'avant-centre. L'Uruguayen a été formé au Nacional Montevideo, où il s'est rapidement fait remarquer avec les professionnels. Le Real Betis l'a recruté à l'été 2025 et lui a fait signer un contrat jusqu'en 2031.

Un jeune attaquant déjà passé par deux prêts

Pour sa première saison en Espagne, Petit a été prêté au CD Mirandés, en deuxième division. Il y a disputé 21 rencontres, pour cinq buts et une passe décisive, avant de rejoindre le Granada CF en janvier 2026. Avec le club andalou, il a ajouté trois buts en championnat. Au total, il a donc inscrit sept buts et délivré une passe décisive en deuxième division espagnole lors de l'exercice 2025-2026. Petit possède également un profil physique intéressant pour un avant-centre puisqu'il mesure environ 1,89 mètre. En Uruguay, il a fréquenté les sélections de jeunes et reste un habitué des équipes nationales U20.

L'OL doit encore libérer une place

Si l'intérêt lyonnais se confirme, le dossier reste toutefois conditionné à la situation de l'effectif. Mundo Deportivo indique que l'OL serait prêt à envisager un transfert, mais que le club doit d'abord libérer des places dans son groupe. Le Betis, de son côté, souhaite privilégier une vente afin de récupérer une partie de son investissement réalisé en 2025. Une autre option reste sur la table : le Betis envisage également un nouveau prêt, avec Cadix actuellement présenté comme le mieux placé pour accueillir Petit. Le joueur et son entourage privilégieraient d'ailleurs la possibilité de rester une saison supplémentaire en Espagne. À quelques heures de la fermeture du mercato, l'OL devra donc d'abord dégraisser avant de pouvoir éventuellement passer à l'offensive sur ce dossier.