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Gonzalo Petit, attaquant du Real Betis
Gonzalo Petit, attaquant du Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL - Mercato : une piste surprenante en attaque ?

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Dans cette fin de mercato, les pistes se multiplient à l'OL même s'il faut vendre avant tout. Du côté de l'Espagne, il est question d'un intérêt lyonnais pour Gonzalo Petit, attaquant du Real Betis.

    À l'approche de la clôture du mercato, l'OL continue de surveiller le marché offensif. Selon Estadio Deportivo, le club rhodanien s'est renseigné sur la situation de Gonzalo Petit, au même titre que le FC Midtjylland. Le Real Betis étudie actuellement plusieurs possibilités pour son jeune attaquant, avec un départ définitif privilégié. Âgé de 19 ans, Gonzalo Petit évolue au poste d'avant-centre. L'Uruguayen a été formé au Nacional Montevideo, où il s'est rapidement fait remarquer avec les professionnels. Le Real Betis l'a recruté à l'été 2025 et lui a fait signer un contrat jusqu'en 2031.

    Un jeune attaquant déjà passé par deux prêts

    Pour sa première saison en Espagne, Petit a été prêté au CD Mirandés, en deuxième division. Il y a disputé 21 rencontres, pour cinq buts et une passe décisive, avant de rejoindre le Granada CF en janvier 2026. Avec le club andalou, il a ajouté trois buts en championnat. Au total, il a donc inscrit sept buts et délivré une passe décisive en deuxième division espagnole lors de l'exercice 2025-2026. Petit possède également un profil physique intéressant pour un avant-centre puisqu'il mesure environ 1,89 mètre. En Uruguay, il a fréquenté les sélections de jeunes et reste un habitué des équipes nationales U20. 

    L'OL doit encore libérer une place

    Si l'intérêt lyonnais se confirme, le dossier reste toutefois conditionné à la situation de l'effectif. Mundo Deportivo indique que l'OL serait prêt à envisager un transfert, mais que le club doit d'abord libérer des places dans son groupe. Le Betis, de son côté, souhaite privilégier une vente afin de récupérer une partie de son investissement réalisé en 2025. Une autre option reste sur la table : le Betis envisage également un nouveau prêt, avec Cadix actuellement présenté comme le mieux placé pour accueillir Petit. Le joueur et son entourage privilégieraient d'ailleurs la possibilité de rester une saison supplémentaire en Espagne. À quelques heures de la fermeture du mercato, l'OL devra donc d'abord dégraisser avant de pouvoir éventuellement passer à l'offensive sur ce dossier.

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    6 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - lun 31 Août 26 à 16 h 50

      On veut Ajorque !

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    2. Avatar
      stef-69 - lun 31 Août 26 à 16 h 51

      alors juste pour info 5 + 3 ça fait 8 !!!!!

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    3. Avatar
      RojOL - lun 31 Août 26 à 16 h 54

      Un échange Akouokou contre Petit ?
      Chiche

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    4. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - lun 31 Août 26 à 16 h 56

      Pas même besoin d'un attaquant selon si on dusse faire avec les moyens du bord :
      - C'est le poste pour lequel on donne le plus d'argent en salaire et même en frais de transfert.
      - On a un Openda, qui, sauf blessure, fera largement l'affaire pour la L1 et l'EL.
      - Il a un Pavel Sulc, qui, s'il reste, sera un parfait complément sur le front de l'attaque. J'espère qu'il restera et que de se libérer de Malick (pas le choix hélas), Kluivert, Duje, Diawara, Kango suffira pour maintenir le bateau à flots.

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    5. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 31 Août 26 à 17 h 10

      Si ça se concrétise on aura notre attaquant « physique » 191 cm….

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    6. Avatar
      lekinslayer - lun 31 Août 26 à 17 h 13

      On a déjà AGR dont on sait pas quoi foutre, Molebe qui est parti en pret et qui va donc revenir, et Sulc qui va visiblement rester... Je ne comprends pas

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