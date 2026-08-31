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Maika Vanderstichel (Photo/FFF)

OL Lyonnes : Maïka Vanderstichel arbitrera le premier match de la saison à Fleury

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • La LFFP a désigné Maïka Vanderstichel pour arbitrer la rencontre entre Fleury et l'OL Lyonnes, vendredi 4 septembre à 21 heures. Les championnes de France lanceront leur saison sur la pelouse du cinquième du dernier exercice. 

    La reprise de Première Ligue approche pour les Lyonnaises. Pour cette première journée, OL Lyonnes se déplacera à l'Essonne Stadium de Bondoufle. La rencontre contre Fleury ouvrira officiellement la saison 2026-2027 du championnat.  Cette rencontre constituera le premier rendez-vous officiel d'OL Lyonnes cette saison. Les joueuses de Jonatan Giráldez restent sur une préparation en phase ascendante, conclue samedi par une victoire 4-0 contre London City Lionesses lors de la Mastercard Cup. Face à elles, Fleury a également déjà retrouvé la compétition. Le club francilien s'est imposé 2-0 à Bourges le 29 août en Coupe LFFP. 

    Les reste sur deux victoires face à Fleury

    Les Lyonnaises partiront avec un bilan favorable des confrontations de la saison dernière. Les deux équipes s'étaient affrontées à deux reprises en championnat, pour deux victoires d'OL Lyonnes. En décembre 2025, les Fenottes avaient largement dominé Fleury 3-0 à domicile. Quelques mois plus tard, elles avaient récidivé à Bondoufle avec un succès 2-0. Les coéquipières de Melchie Dumornay avaient donc inscrit cinq buts sans en encaisser un seul lors des deux confrontations de l'exercice précédent. Mais les compteurs seront remis à zéro vendredi. Pour leur premier match officiel de la saison, les championnes de France tenteront de confirmer leur statut dès l'ouverture du championnat.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - lun 31 Août 26 à 17 h 58

      Cette arbitre sait qu'elle n'aura pas beaucoup à courir , tout va se passer du même côté , plier d'avance !

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