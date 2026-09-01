OL - Mercato : Crystal Palace tente d'attirer Malick Fofana

Le jeu des surenchères pour Malick Fofana ? Alors qu'il se dirigeait vers Sunderland, Malick Fofana pourrait finalement signer à Crystal Palace avec une proposition de dernière minute.

Et si Pierre Sage retrouvait Malick Fofana ? En ce dernier jour du mercato où tout peut arriver, le Belge se dirigeait à la mi-journée vers un transfert à Sunderland pour 30 millions d'euros, hors bonus. Mais si l'ailier est bien attendu en Angleterre, ce pourrait être pour s'engager avec Crystal Palace. En effet, d'après L'Equipe et Foot Mercato, Crystal Palace n'a pas abandonné l'idée de le chaparder aux Black Cats avec une proposition de dernière minute.

Nakamura pour le remplacer ?

Une surenchère qui ne devrait pas déplaire à l'OL dans les négociations. Avec le départ quasiment acté de l'attaquant, l'Olympique lyonnais miserait sur Keito Nakamura pour lui succéder sur le côté gauche. En tout cas, c'est actuellement la piste la plus sérieuse. Le Rémois de 26 ans est international japonais.