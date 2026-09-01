OL - Mercato : Crystal Palace tente d'attirer Malick Fofana

Le jeu des surenchères pour Malick Fofana ? Alors qu'il se dirigeait vers Sunderland, Malick Fofana pourrait finalement signer à Crystal Palace avec une proposition de dernière minute.
Et si Pierre Sage retrouvait Malick Fofana ? En ce dernier jour du mercato où tout peut arriver, le Belge se dirigeait à la mi-journée vers un transfert à Sunderland pour 30 millions d'euros, hors bonus. Mais si l'ailier est bien attendu en Angleterre, ce pourrait être pour s'engager avec Crystal Palace. En effet, d'après L'Equipe et Foot Mercato, Crystal Palace n'a pas abandonné l'idée de le chaparder aux Black Cats avec une proposition de dernière minute.
Nakamura pour le remplacer ?
Une surenchère qui ne devrait pas déplaire à l'OL dans les négociations. Avec le départ quasiment acté de l'attaquant, l'Olympique lyonnais miserait sur Keito Nakamura pour lui succéder sur le côté gauche. En tout cas, c'est actuellement la piste la plus sérieuse. Le Rémois de 26 ans est international japonais.
Quoi ? Je viens de lire par ailleurs 20 M€ bonus compris pour Nakamura, un joueur de L2 ? Donner 20 M€ à Reims et à son président JP Caillot, j'ai envi de vomir 🤮.
Non mais à ce tarif là, y'a absolument aucun intérêt à vendre Fofana si c'est pour prendre un remplaçant moins bon que lui au même tarif. Mais à quoi jouent les dirigeants de l'OL ?
Je trouve le prix de Nakamura élevé également mais je crois qu'il est plutôt connu au Japon et ça peut ouvrir sur des ventes de maillots et des nouveaux partenariats ce qui peut compenser une partie du montant de transfert. Ce n'est qu'une hypothèse 🙂
20 m€ bonus inclus pour Nakamura, ca fait trés cher pour un joueur de L2, mais on est pris a la gorge par la vente obligatoire de Fofana. Caillot nous attendait au virage ce clébard !
Si vous misez sur Keito , ne cédez pas devant gros Caillot , n'oubliez pas qu'il faisait parti de la fronde contre l'OL pour la censure Almada et dont Rivère révéla le plan au grand jour , enfin moi je n'oublie pas ce gros porc ; j'en deviens malade que l'OL oublie si vite ses ennemis.....
AMN vendu à Everton pour 5M ! Un "branleur" de moins dans l'équipe ! Incroyable finish line du club pour l'instant...
Ca nous change des panic-buy foireux à la Bruno Chevroux...
Good news ...!
C'est confirmé par par hugo guillemet
https://x.com/hugoguillemet/status/2094756967122145324
Ca dégraisse sévère cet aprem',
mais tout la dernière journée c'est abusé. Il faut vraiment réformer cette période de transferts
Tu vends Fofana 30 pour prendre Nakamura 20 il y a littéralement 0 intérêt
Si "Crystal" veut chiper Malick pour 40 m€ il ne faut surtout pas hésiter !
..."Naka", 26 ans venant de L2 à 20 m€ ???
J'ose croire que ça ne se fera pas, nous ne sommes pas stupides à ce point, si ?
À force de faire des "coups" de ce genre, s'il se réalise, je vais finir par abandonner le club !
"Allez l'OL" !
Selon Hugo Guillemet c'est 10M pour Nakamura...et la on parle de 20M bonus compris...a voir le communiqué final. C'est un peu cher mais je rappelle que cela va nous ouvrir le marché japonais et peut-être de gros sponsor.
Perso je suis hypé par sa signature, il nous faisait la misère quand on rencontrait Reims.
Et puis ça fait plaisir un ailier japonais je trouve ! Bravo à MLJ.
Allez Pierrot ! fais allonger le chequier pour ton club de coeur ... 35 + 5 de Bonus et % a la revente ?
Crystal palace plutôt que Sunderland c'est mieux pour malick.
Nakamura à ce prix c'est niet, caillot va te faire foutre.
.Le départ de Fofana est synonyme de changement de système de jeu pour moi. On a des pistons intéressants, on peut mettre Tolisso milieu gauche, on peut associer Sulc et Openda devant dans un 4-4-2 à plat ou 5-3-2
S'il rejoint Pierre Sage à Crystal Palace, est-ce que le 15/10 en C3 il pourra jouer contre ses anciens coéquipiers ?
Allons personne ne sait combien coûte Nakamoura! Ni combien va être définitivement vendu Fofana! Tous les commentaires sont basés sur « du vent » Il faudrait arrêter de prendre MLJean pour un demeuré !….
Et Maitland-Niles devrait partir à Everton pour 5 millions. Meilleure nouvelle de la journée!
Tagliafico pourrait aussi partir du cote de l'athletico si le deal a la juve ne se fait pas
https://x.com/FabrizioRomano/status/2094754751090942331
Nakamura vaut 12 M€ sur Transfermarkt. Contrat jusqu'en juin 2028
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mercato-l-ol-et-crystal-palace-tombent-d-accord-pour-malick-fofana/1715197
Malick a Crystal !! On va le jouer dans peu de temps !!!
AMN vendu ça va faire mon mois de septembre !!
Seulement 35 M pour Fofana.. c'est une blague
Fofana passe à 39M et le dossier n'est pas encore refermé par Arsenal !
En ce qui concerne Nakamura, j'attends que Hugo G nous sorte le bon prix...mais 20M bonus compris je trouve ça un poil cher. 15M bonus compris aurait été peut-être plus logique.
Après, quand on voit les prix des joueurs en ce moment...il y a des logiques qui nous échappent...
Je pense que pour remplacer Malick, nous n'avons pas trop le choix. un bon ailier gauche pas trop cher qui connaît la L1 qui doit parler français, qui va amener de l'exposition OL au Japon, c'est pas mal, mais donner du fric a ce clébard de Caillot... Ça c'est moyen...