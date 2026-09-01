Mercato : l'OL prête Mahamadou Diawara au Red Star

C’est officiel, Mahamadou Diawara quitte l’Olympique lyonnais et rejoint le Red Star. Le milieu de terrain de 21 ans s’engage avec le club de Ligue 2 sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’OL tient un nouveau départ dans cette fin de mercato. Mahamadou Diawara s'est officiellement engagé avec le Red Star, après avoir passé sa visite médicale et finalisé son arrivée au sein de sa nouvelle formation. L’opération prend la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 1,5 million d’euros.

Dans le cadre de ce prêt, les Franciliens prendraient en charge 60 % du salaire du milieu de terrain, tandis que l’OL conservera les 40% restants. Sous contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu’en juin 2028, Diawara pourrait donc définitivement quitter la région au terme de l'exercice si le pensionnaire de Ligue 2 décide de lever son option.

Une nouvelle aventure pour se relancer

Formé au Paris Saint-Germain, Diawara avait rejoint l’OL en juin 2023 pour y signer son premier contrat professionnel. Malgré son arrivée avec le statut d’un jeune prometteur, il n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans le Rhône. Le joueur compte seulement 16 apparitions avec l’équipe première depuis son arrivée. Pour tenter de gagner du temps de jeu, il a ensuite été prêté une demi-saison au Havre, où il a disputé 15 rencontres, puis au Royal Antwerp l'an passé. Son passage en Belgique s’est toutefois révélé très compliqué, avec seulement neuf affiches à son actif. De retour cet été, il ne figurait pas dans les plans de Paulo Fonseca. L'international français U19 s’entraînait ainsi à part avec les éléments invités à trouver une nouvelle destination.

Le choix de rester en France

Courtisé par plusieurs clubs étrangers durant le mercato, notamment au Portugal, Mahamadou Diawara a finalement privilégié le projet du Red Star. Il retrouve ainsi sa terre parisienne et découvrira l'antichambre de l'élite, avec l’objectif de relancer sa carrière et retrouver une place régulière dans un effectif. À 21 ans, tentera de donner un nouvel élan à son parcours dans un collectif qui a frôlé la montée en 2025-2026. Une étape importante pour un joueur qui reste lié à l’OL, mais dont l’avenir était bouché.