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Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
Michele Kang, présidente de l’OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Mercato : le jour le plus long pour l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À 20 heures ce mardi, le mercato ferme ses portes. Une journée durant laquelle l'OL devrait être très actif, notamment dans le sens des départs. Les dossiers sont nombreux.

    Deux fois par an, elle revient. La dernière journée du mercato n'est vraiment pas une période comme les autres. Il n'y a pas toujours la même intensité, parfois même il ne se passe pas grand-chose, mais elle ne laisse pas indifférent. En France, et donc pour l'OL, la période des transferts ferme ses portes à 20 heures ce mardi. Il sera toujours possible de recruter des joueurs libres ou de vendre dans des pays jouant les prolongations. Mais après ce 1er septembre, en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga, en Liga et en Premier League, la folie des achats se tarira largement.

    Il reste donc quelques heures, et pour l'Olympique lyonnais, ce temps servira principalement à se séparer de certains joueurs. Malick Fofana, Nicolas Tagliafico, Mahamadou Diawara, Duje Caleta-Car et peut-être d'autres. La situation n'est pas la même pour tous ces garçons. Les deux derniers sont au placard quand les deux premiers cités sont plutôt des titulaires. Cette dernière ligne droite est souvent synonyme d'effervescence, reste à savoir à quel point cela touchera la formation rhodanienne.

    L'absence de Ligue des champions change beaucoup de choses

    Après l'élimination en barrage de Ligue des champions, il est fort possible que des éléments importants du groupe soient invités à faire leurs valises pour des raisons budgétaires. "Le club devrait s'amoindrir. Les ambitions sont hautes, mais avec un effectif moins armé. C'est ça qui m'embête, car ça fait un moment que ça dure, regrettait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Certes, j'entends les années de transition, mais ça fait longtemps que nous y sommes. Ça fait partie du contexte actuel du club, il faut vivre avec et faire le dos rond."

    Ainsi va aujourd'hui la vie de la Ligue 1, sauf de rares exceptions. C'est à la course à qui vendra le mieux, et le plus, pour enclencher un cycle vertueux, ou du moins essayer. Dans un championnat appauvri par l'absence de droits TV - ce qui résulte entièrement de la faute des décideurs de la LFP - il devient difficile de garder ses meilleurs profils. Mais au contraire d'un Lille, par exemple, qui a des réserves et peut se permettre de négocier fort pour Ayyoub Bouaddi (désormais à Manchester City), l'OL, lui, n'a pas ces mêmes leviers pour un Malick Fofana, notamment.

    L'OL n'est pas tiré d'affaire et doit vendre

    Surveillé de près par la DNCG et l'UEFA, l'Olympique lyonnais a répété tout au long de l'été qu'il avait un plan, et qu'il allait s'y maintenir. L'élimination contre Fenerbahçe bouleverse néanmoins la donne, car au lieu de chercher un ou deux renforts pour la Ligue des champions, il sera surtout question de vente(s) ce mardi. Paulo Fonseca parlait "d'une ou deux" cessions après Le Havre (1-1) ce week-end, il pourrait y en avoir davantage. Avec de toute manière un groupe comptant plus de 30 footballeurs, l'urgence est de réduire la voilure.

    De l'autre côté, les Rhodaniens ont été actifs avec sept arrivées en plus de la levée de l'option d'achat de Noham Kamara. Les postes sont aujourd'hui tous doublés. "Le travail a été fait en amont. Les recrues ne seront actées que s'il y a des départs. La cellule de recrutement bosse plutôt bien, et ça, c'est intéressant", mettant en avant Nicolas Puydebois, ancien gardien trois fois champion de France (2003-2005). À ce jour, la balance des transferts affiche +6,4 millions d'euros. D'ici 20 heures, il y a fort à parier que cette somme soit passée dans le négatif.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 1 Sep 26 à 7 h 57

      Une somme dans le négatif ça veut dire pas de départ de Fofana, Sulc ou Fofana ?
      Ca serait bien pour les résultats de cette saison, mais il ne faut pas trop espérer, notre destin est de voir partir des joueurs majeurs, difficiles à remplacer, pendant encore deux saisons, au moins, si tout se passe bien.
      L'élimination en LDC nous aura fait perdre du temps dans ce cheminement vers le redressement des finances

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