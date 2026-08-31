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Malick Fofana lors de Fenerbahçe - OL
Malick Fofana lors de Fenerbahçe – OL (Photo by Cem Tekkesinoglu / Anadolu via AFP)

OL - Mercato : Fofana finalement vers Arsenal ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • À un peu plus de vingt-quatre heures de la fin du mercato, Malick Fofana est plus que jamais sur le départ. L’ailier de l’OL est désormais ciblé par Arsenal, le champion d’Angleterre en titre.

    Plus que quelques heures avant la clôture. Il ne reste plus qu'un jour à l'OL pour pouvoir faire tout ce qu'il doit faire. Recruter certes, mais surtout vendre. Pour le moment, c'est calme avec aucun départ communiqué en ce début de semaine. Tout devrait se décanter mardi donc dans la dernière ligne droite, avec notamment le cas de Malick Fofana. L'ailier belge reste la plus grosse valeur marchande du club lyonnais qui doit "vendre deux à trois joueurs". Annoncé très proche de l'AS Roma par la presse italienne, l'ailier gauche a surtout des touches en Premier League où plusieurs formations sont aux aguets concernant Fofana.

    Un jeu de chaises musicales ?

    Après des clubs comme Hull City ou Sunderland, c'est un club bien plus huppé qui a frappé au portillon pour s'offrir les services de l'ailier de l'OL. En effet, d'après plusieurs sources, Arsenal a entamé des discussions avec l'entourage de Malick Fofana en vue de prendre la succession de Gabriel Martinelli, représenté par les mêmes agents. Ce dernier est en passe d'être vendu pour près de 70 millions d'euros en Arabie saoudite. Reste à Arsenal à s'entendre avec l'OL puisque le club lyonnais exige près de 40 millions d'euros pour son ailier.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Gregaussie - lun 31 Août 26 à 18 h 45

      Ca serait super cool pour lui.

      Signaler
    2. EL PERU WAKA
      EL PERU WAKA - lun 31 Août 26 à 18 h 50

      Ohhh Oui, il le mérite et il va y faire un malheur !
      Raison de plus, pour moi, de suivre la saison d'Arsenal en plus de celle de "City" que je suis depuis que Cherki y joue !

      D'un côté, je suis triste, mais de l'autre...

      "Allez l'OL" !

      Signaler

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