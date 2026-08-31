OL : échecs à répétition, déclarations... Fonseca dans l'oeil du cyclone

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur les deux contreperformances de l'OL la semaine dernière contre Fenerbahçe et Le Havre. Il a été également question de Paulo Fonseca, sous le feu des critiques.

    Ce n'est pas le scénario qui était espéré pour la deuxième émission de "Tant qu'il y aura des Gones". Lundi dernier, Nicolas Puydebois avait de grandes attentes sur le match contre Fenerbahçe et une qualification en Ligue des champions. Il n'y a rien eu de cela puisque l'OL a été renversé en Ligue Europa après sa défaite au Parc OL. Et comme si cela ne suffisait pas, les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont pas réussi à relever la tête face au Havre avec un nul 1-1. Une semaine pas terrible donc et qui a donc fait remonter quelques critiques sur Paulo Fonseca, amer depuis l'élimination européenne. Razik Brikh, Nicolas Puydebois et notre deuxième chroniqueur de la saison, Quentin Vieira, sont revenus sur cette actualité ainsi que la dernière ligne droite du mercato.

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