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Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l’OL et de Clermont (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : les détails du départ de Yannis Lagha à la JS Kabylie

  • par Gwendal Chabas

    • Jamais apparu chez les professionnels, Yannis Lagha a rejoint la JS Kabylie. L'OL conserve 25% sur un éventuel futur transfert.

    Une journée chargée pour les dirigeants de l'OL et la communication. Le dossier Malick Fofana a pris un autre tournant ce mardi, Duje Caleta-Car est à Sassuolo, et lundi, Yannis Lagha a rejoint la JS Kabylie. L'attaquant de 22 ans évoluait avec la réserve, mais son départ était attendu. Le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 s'est engagé sans indemnité de transfert avec le pensionnaire de D1 algérienne.

    Plus de 50 matchs en réserve

    Néanmoins, l'Olympique lyonnais a inclus dans la transaction un pourcentage - 25% - sur une éventuelle future opération concernant l'avant-centre. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut dire que le Gone, malgré ses plus de 50 apparitions avec le groupe Pro 2, n'a pas encore disputé de rencontre chez les professionnels. Pourtant, il avait signé un contrat avec son club formateur quelques semaines après le sacre il y a quatre ans.

    Mais pour lui, comme pour ses coéquipiers membres de cet effectif prometteur, l'accession au plus haut niveau est délicate. Seul Justin Bengui est encore à l'OL aujourd'hui. Mamadou Sarr aussi réalise un bon début de carrière, mais sous d'autres horizons. Yannis Lagha recroisera sans doute la route de Yacine Chaïb, autre ex-pensionnaire de la réserve qui a rallié le MC Alger voilà dix jours.

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