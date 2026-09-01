Mercato : un autre vainqueur de la Gambardella 2022 quitte l'OL

Quelques jours après Yacine Chaïb, Yannis Lagha a lui aussi quitté l'OL. La génération victorieuse de la Gambardella 2022 diminue à vue d'œil.

La preuve que remporter ce trophée n'est pas gage d'intégrer l'équipe première. En 2022, l'OL remportait la Coupe Gambardella. Le dernier fait d'armes de la formation à ce jour. De ce groupe, il ne reste désormais plus que Justin Bengui du côté de l'Olympique lyonnais. Cet été, deux garçons ont quitté le club pour rejoindre la D1 algérienne. Yacine Chaïb a rallié le MC Alger voilà une dizaine de jours. Lundi, c'est Yannis Lagha qui s'est envolé pour le Maghreb.

Capitaine des U18 vainqueurs de la Gambardella

L'attaquant, capitaine des U18 qui ont soulevé le trophée, s'est engagé avec la JS Kabylie. À 22 ans, c'est pour lui le moment de lancer véritablement sa carrière professionnelle. On se souvient qu'il avait signé un contrat avec l'OL en juin 2022, quelques mois après le sacre. Mais il n'a jamais passé le cap pour évoluer chez les grands.

International U18 algérien à deux reprises, il a disputé dix rencontres de National 3 la saison passée avec la réserve (deux buts). Né à Lyon, l'avant-centre y a fait toutes ses classes depuis 2016. Dix ans plus tard, Yannis Lagha quitte le cocon. L'Olympique lyonnais n'a pas encore communiqué là-dessus, tandis que la JSK n'a pas dévoilé les conditions de la transaction.