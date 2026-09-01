OL : Ruddy Buquet retrouvera les Lyonnais face à Auxerre

Déjà arbitre d'un match de l'OL à cinq reprises la saison dernière, Ruddy Buquet sera au sifflet d'un duel face à Auxerre vendredi (19 heures).

Ne pas laisser s'installer la sinistrose. Après une semaine très morose, l'OL rejoue chez lui (ce qui n'est pas forcément un gage de réussite, on l'a vu) vendredi. Il accueille Auxerre à 19 heures pour la troisième journée de Ligue 1. Une réception importante, car il doit vite prendre le bon wagon pour ne pas courir après ses rivaux plus tard. En ce sens, le nul contre Le Havre le week-end passé est dommageable, mais puisqu'hormis Monaco (six unités), personne d'autre ne se dégage, on passera à autre chose.

Le plus important pour l'Olympique lyonnais est de retrouver les sourires après la victoire. Car on voit bien que l'élimination en barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe a laissé des traces. L'impression d'ailleurs de revivre une déception européenne mal digérée comme après Manchester United ou le Celta de Vigo. Pour tourner la page, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont impérativement besoin de gagner.

En face d'eux, la lanterne rouge, la dernière équipe à zéro point. Mais attention. Certes, l'AJA encaisse énormément de buts (huit déjà), mais elle n'en est pas moins dangereuse. Et pour peu qu'elle soit parvenue à régler ses soucis défensifs, elle posera des problèmes aux Rhodaniens. De toute manière, avec l'équipe de Paulo Fonseca, bien malin qui peut prédire à quelle performance nous aurons le droit.

Benoît Millot à la Var

Une chose est sûre, c'est Ruddy Buquet qui sera au sifflet de la rencontre. L'officiel de 49 ans avait déjà dirigé cinq fois l'OL en 2025-2026, dont le fameux match contre Rennes en Bretagne (3-2). Au-delà de cette partie que le corps arbitral dans son ensemble avait manquée, on l'a revu face à Strasbourg (3-1), Angers (0-0) et... Auxerre (3-2) en 2026. Sans oublier le 8es de finale contre Laval (2-0). Dans sa carrière, il a croisé les Lyonnais à 58 reprises. Il se rapproche de Michel Kitabdjian, le record en la matière (60).

Deux assistants l'épauleront dans sa mission : Erwan Finjean et Julien Haulbert. À la vidéo, nous retrouverons le duo Benoît Millot - Bruno Coué. Karim Abed devra lui annoncer les changements et le temps additionnel, en plus de gérer les staffs sur le banc de touche.