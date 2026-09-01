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Tyler Morton lors de Rennes - OL
Tyler Morton lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Rennes pendant le multiplex du samedi soir

  • par Gwendal Chabas

    • Pour la 4e fois en 5 journées, l'OL jouera le samedi soir. Il accueillera Rennes le 19 septembre à 20h45. Un premier choc en championnat.

    L'OL ambassadeur du multiplex de Ligue 1 ? En tout cas, la LFP semble apprécier de voir Paulo Fonseca et son équipe jouer le samedi soir. Déjà planifié sur cette case à trois reprises sur les quatre premières journées, l'Olympique lyonnais est encore programmé à 20h45 le samedi pour la cinquième journée de championnat. Ce sera le 19 septembre prochain, contre Rennes. Un premier rendez-vous face à un rival européen pour Moussa Niakhaté et ses partenaires.

    Anderlecht le mercredi, Rennes le samedi

    Trois jours après le lancement de la campagne de Ligue Europa à Anderlecht (16/09), les Rhodaniens auront un autre duel très difficile à disputer. Ce sera aussi l'ultime affiche avant une longue trêve internationale jusqu'à la mi-octobre. Cette troisième réception de la saison sera donc importante face à un concurrent direct. Sachant qu'une semaine plus tôt, le groupe se sera déplacé en région parisienne pour défier le Paris FC. Une formation pareillement très ambitieuse.

    Cet enchaînement servira donc de test pour l'OL, qui peine encore à se remettre de son élimination en barrage de la Ligue des champions face à Fenerbahçe.

    Le programme de la 5e journée de Ligue 1 :

    Vendredi 18 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

    AS Monaco – RC Lens

    Samedi 19 septembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

    Paris FC – RC Strasbourg Alsace

    Samedi 19 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

    Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC

    Toulouse FC – Havre AC

    Le Mans FC – FC Lorient 

    Angers SCO – ESTAC Troyes

    Dimanche 20 septembre 2026 à 15h sur Ligue 1+

    AJ Auxerre – Stade Brestois 29

    Dimanche 20 septembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

    OGC Nice – LOSC

    Dimanche 20 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

    Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain

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