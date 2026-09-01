OL : de la Ligue 1 et une entrée en Europa League en septembre

Après un mois d’août marqué par les qualifications pour la Ligue des champions, l’OL va entrer dans une nouvelle phase de sa saison en septembre. Quatre rencontres attendent les Lyonnais, dont leur entrée en Ligue Europa, avant une longue trêve internationale.



Le mois commencera par la réception de l’AJ Auxerre, vendredi 4 septembre à 19 heures, au Groupama Stadium. Les Lyonnais enchaîneront ensuite avec un déplacement sur la pelouse du Paris FC, samedi 12 septembre à 20h45. Quatre jours plus tard, l'OL retrouvera l'Europe. Après son élimination en barrages de Ligue des champions contre Fenerbahçe, le club rhodanien débutera sa campagne de Ligue Europa à Anderlecht, mercredi 16 septembre à 21 heures. Enfin, une rencontre de Ligue 1, avec la réception du Stade Rennais, samedi 19 septembre à 20h45. Le calendrier laissera ensuite un peu plus de temps aux Lyonnais. La phase de championnat de la Ligue Europa débutera justement à Anderlecht avant plusieurs autres rendez-vous européens au fil de l'automne.

Une trêve internationale qui pourrait concerner plusieurs Lyonnais

Après le match contre Rennes, les internationaux devraient quitter Décines pour rejoindre leur sélection. La période internationale sera particulièrement longue cette année puisque la Ligue des nations 2026-2027 débutera le 24 septembre et s'étendra jusqu'au 6 octobre, avec quatre journées programmées sur cette première fenêtre. Plusieurs joueurs de l'OL pourraient ainsi être concernés. Moussa Niakhaté devrait notamment retrouver le Sénégal, tandis que Pavel Šulc pourrait être appelé avec la République tchèque. Dominik Greif pourrait également être concerné avec la Slovaquie et Zachary Athekame avec la Suisse. Du côté français, la situation de Corentin Tolisso dépendra de la prochaine liste de l'équipe de France : les Bleus entreront eux aussi en lice en Ligue des nations avec un déplacement en Turquie le 25 septembre puis en Belgique le 28 septembre.

Calendrier de l'OL en septembre :

4 septembre à 19h : OL – Auxerre

12 septembre à 20h45 : Paris FC – OL

16 septembre à 21h : Anderlecht – OL

19 septembre à 20h45 : OL – Rennes