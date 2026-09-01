Actualités
Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : de la Ligue 1 et une entrée en Europa League en septembre

  • par Alban Nivet
  • 2 Commentaires

    • Après un mois d’août marqué par les qualifications pour la Ligue des champions, l’OL va entrer dans une nouvelle phase de sa saison en septembre. Quatre rencontres attendent les Lyonnais, dont leur entrée en Ligue Europa, avant une longue trêve internationale.

    Le mois commencera par la réception de l’AJ Auxerre, vendredi 4 septembre à 19 heures, au Groupama Stadium. Les Lyonnais enchaîneront ensuite avec un déplacement sur la pelouse du Paris FC, samedi 12 septembre à 20h45. Quatre jours plus tard, l'OL retrouvera l'Europe. Après son élimination en barrages de Ligue des champions contre Fenerbahçe, le club rhodanien débutera sa campagne de Ligue Europa à Anderlecht, mercredi 16 septembre à 21 heures. Enfin, une rencontre de Ligue 1, avec la réception du Stade Rennais, samedi 19 septembre à 20h45. Le calendrier laissera ensuite un peu plus de temps aux Lyonnais. La phase de championnat de la Ligue Europa débutera justement à Anderlecht avant plusieurs autres rendez-vous européens au fil de l'automne. 

    Une trêve internationale qui pourrait concerner plusieurs Lyonnais

    Après le match contre Rennes, les internationaux devraient quitter Décines pour rejoindre leur sélection. La période internationale sera particulièrement longue cette année puisque la Ligue des nations 2026-2027 débutera le 24 septembre et s'étendra jusqu'au 6 octobre, avec quatre journées programmées sur cette première fenêtre. Plusieurs joueurs de l'OL pourraient ainsi être concernés. Moussa Niakhaté devrait notamment retrouver le Sénégal, tandis que Pavel Šulc pourrait être appelé avec la République tchèque. Dominik Greif pourrait également être concerné avec la Slovaquie et Zachary Athekame avec la Suisse. Du côté français, la situation de Corentin Tolisso dépendra de la prochaine liste de l'équipe de France : les Bleus entreront eux aussi en lice en Ligue des nations avec un déplacement en Turquie le 25 septembre puis en Belgique le 28 septembre. 

    Calendrier de l'OL en septembre :

    4 septembre à 19h : OLAuxerre

    12 septembre à 20h45 : Paris FCOL

    16 septembre à 21h : AnderlechtOL

    19 septembre à 20h45 : OLRennes

    à lire également
    OL : Duje Caleta-Car rejoint Sassuolo
    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 1 Sep 26 à 8 h 20

      Est-ce que le match de la réception du Stade Rennais, samedi 19 septembre à 20h45, est définitivement à cette date ou peut-il être déplacé au dimanche pour que l'OL récupère un jour de plus ?

      Signaler
    2. Avatar
      GoNL - mar 1 Sep 26 à 9 h 55

      Bonjour a tous, 4 matchs très importants qui vont donner le ton de notre début de saison.
      On verra d’abord une équipe jouer sans le poids du mercato, et on saura si cet élement a joué dans nos matchs poussifs contre le Fener et Le Havre..

      Matchs aussi très importants pour Fonseca, qui vient d’entrer dans une spirale très négative, à devoir justifier ses choix et sa compétence devant la presse et la partie la plus vocale des supporters qui a décidé d’appuyer sur le bouton « vidange ». Pour moi c’est injuste mais irréversible: la trêve internationale de septembre est un moment clé de virage d’entraîneurs, on en sait quelque chose (avec Textor c’était même septembre et novembre 😁)

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le logo de l'OL lors d'un avant-match
    L'OL "condamne" les agressions après le match face au Havre 11:15
    OL : Duje Caleta-Car rejoint Sassuolo 10:31
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : un autre vainqueur de la Gambardella 2022 quitte l'OL 10:10
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    OL - Rennes pendant le multiplex du samedi soir 09:25
    OL : Ruddy Buquet retrouvera les Lyonnais face à Auxerre 08:40
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    OL : de la Ligue 1 et une entrée en Europa League en septembre 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Mercato : le jour le plus long pour l'OL 07:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Le Havre
    OL : échecs à répétition, déclarations... Fonseca dans l'oeil du cyclone 31/08/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana lors de Fenerbahçe - OL
    OL - Mercato : Fofana finalement vers Arsenal ? 31/08/26
    OL Lyonnes : Maïka Vanderstichel arbitrera le premier match de la saison à Fleury 31/08/26
    Gonzalo Petit, attaquant du Real Betis
    OL - Mercato : une piste surprenante en attaque ? 31/08/26
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    OL - Mercato : Diawara en route vers le Red Star 31/08/26
    Bradley Barcola a signé à Liverpool
    Mercato : Barcola rejoint Liverpool, de l'argent pour l'OL 31/08/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U17 chutent dans le derby face au FC Lyon 31/08/26
    Loïs Openda après son but lors d'OL - Le Havre
    En marquant lors d’OL - Le Havre, Openda a déjà égalé son total de la saison passée 31/08/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Mercato : avant de penser à recruter Fofana, l’OL doit surtout vendre 31/08/26
    Lucas Perri, gardien de l'OL
    Mercato : Lucas Perri (ex-OL) rejoint le Torino en prêt 31/08/26
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    Dumornay (OL Lyonnes) : "Ça va compter à partir de vendredi" 31/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut