OL : Duje Caleta-Car rejoint Sassuolo

Duje Caleta-Car quitte l'Olympique lyonnais. Le défenseur croate a trouvé un accord avec Sassuolo, où il poursuivra sa carrière en Serie A après trois saisons passées dans le Rhône.
Mis au placard depuis le début de l'été, Duje Caleta-Car quitte l'Olympique lyonnais. Comme avancé ces derniers jours, le défenseur central a signé à Sassuolo. Pour ce faire, il a "trouvé un accord à l’amiable" avec l'OL pour une résiliation anticipée de son contrat. Une opération qui permet avant tout de réduire la masse salariale, mais sans toucher d'indemnité de transfert.
Une dernière saison à la Real Sociedad
Arrivé à Lyon à l'été 2023 en provenance de Southampton, Duje Caleta-Car a disputé 57 rencontres en deux saisons avant de partir en prêt à la Real Sociedad à l'été 2025. Le club basque disposait d'une option d'achat de 4 millions d'euros, mais n'a finalement pas souhaité la lever malgré une saison durant laquelle le Croate a régulièrement joué. Il a notamment disputé 27 matchs de Liga, dont 24 comme titulaire, et participé au sacre de la Real Sociedad en Coupe du Roi.
De retour à Décines, le joueur de 29 ans ne figurait plus dans les plans de Paulo Fonseca. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il cherchait depuis plusieurs semaines une porte de sortie. Son départ soulagera les finances lyonnaises, même s'il en faudra sûrement d'autres d'ici à 20 heures ce mardi. À Sassuolo, Duje Caleta-Car retrouvera Nemanja Matić, son ancien coéquipier entre Rhône et Saône. Il aurait paraphé un bail de deux ans avec les Italiens.
20h c'est la fin pour la France, l'Allemagne et l'Italie
L'Angleterre et l'Espagne c'est a 00h00
Les Pays bas c'est mercredi 23h59
La Belgique c'est jeudi 23h59
Le Portugal et la Turquie c'est vendredi 23h59
Et l'Arabie Saoudite ça va même jusqu'au 12 octobre, on a donc le temps pour vendre
On parlait d'un transfert d'environ 2 M€, et finalement il s'agit d'un accord à l'amiable. Traduction, on lui file la moitié de son salaire de la saison et il part libre... Bref, encore une mauvaise opération financière. Au moins on économise 6 mois de salaire.
Et de un..
Next!
Et une bonne nouvelle
sur le gong , une bonne chose de faite ; il n'y avait pas d'autres solutions , c'était une impasse .
Au suivant .
Akouokou , ki n'en veut ?
C'est un peu comme Tessmann, le mec qui se faisait taper dessus par tout le monde, il aura raté sa rentrée contre MU, mais ce n'était pas simple de rentrer à 10 minutes de la fin avec une équipe qui perdait ses nerfs.
Personnellement je l'ai toujours trouvé très correct Duje.
D'ailleurs Pierr Sage lui faisait très confiance. Pas sûr que Bacher soit beaucoup plus fiable. Le temps nous le dira.
Mais pour moi ça aurait pu être un 3ème homme intéressant, avec Moussa et Mata.
Et hop 10 millions en moins dépensés (Bacher + Kamara).
Il a fini sur le banc avec Sage mais il lui faisait grave confiance