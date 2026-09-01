Actualités
Duje Caleta-Car (@Sassuolo)

OL : Duje Caleta-Car rejoint Sassuolo

  • par Alban Nivet
  • 7 Commentaires

    • Duje Caleta-Car quitte l'Olympique lyonnais. Le défenseur croate a trouvé un accord avec Sassuolo, où il poursuivra sa carrière en Serie A après trois saisons passées dans le Rhône.

    Mis au placard depuis le début de l'été, Duje Caleta-Car quitte l'Olympique lyonnais. Comme avancé ces derniers jours, le défenseur central a signé à Sassuolo. Pour ce faire, il a "trouvé un accord à l’amiable" avec l'OL pour une résiliation anticipée de son contrat. Une opération qui permet avant tout de réduire la masse salariale, mais sans toucher d'indemnité de transfert.

    Une dernière saison à la Real Sociedad

    Arrivé à Lyon à l'été 2023 en provenance de Southampton, Duje Caleta-Car a disputé 57 rencontres en deux saisons avant de partir en prêt à la Real Sociedad à l'été 2025. Le club basque disposait d'une option d'achat de 4 millions d'euros, mais n'a finalement pas souhaité la lever malgré une saison durant laquelle le Croate a régulièrement joué. Il a notamment disputé 27 matchs de Liga, dont 24 comme titulaire, et participé au sacre de la Real Sociedad en Coupe du Roi.

    De retour à Décines, le joueur de 29 ans ne figurait plus dans les plans de Paulo Fonseca. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il cherchait depuis plusieurs semaines une porte de sortie. Son départ soulagera les finances lyonnaises, même s'il en faudra sûrement d'autres d'ici à 20 heures ce mardi. À Sassuolo, Duje Caleta-Car retrouvera Nemanja Matić, son ancien coéquipier entre Rhône et Saône. Il aurait paraphé un bail de deux ans avec les Italiens. 

    à lire également
    Le logo de l'OL lors d'un avant-match
    L'OL "condamne" les agressions après le match face au Havre
    7 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mar 1 Sep 26 à 10 h 47

      20h c'est la fin pour la France, l'Allemagne et l'Italie

      L'Angleterre et l'Espagne c'est a 00h00

      Les Pays bas c'est mercredi 23h59

      La Belgique c'est jeudi 23h59

      Le Portugal et la Turquie c'est vendredi 23h59

      Et l'Arabie Saoudite ça va même jusqu'au 12 octobre, on a donc le temps pour vendre

      Signaler
    2. Avatar
      Arioul - mar 1 Sep 26 à 10 h 56

      On parlait d'un transfert d'environ 2 M€, et finalement il s'agit d'un accord à l'amiable. Traduction, on lui file la moitié de son salaire de la saison et il part libre... Bref, encore une mauvaise opération financière. Au moins on économise 6 mois de salaire.

      Signaler
    3. Avatar
      leroilyon - mar 1 Sep 26 à 10 h 58

      Et de un..
      Next!

      Signaler
    4. Avatar
      ggs - mar 1 Sep 26 à 11 h 09

      Et une bonne nouvelle

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - mar 1 Sep 26 à 11 h 14

      sur le gong , une bonne chose de faite ; il n'y avait pas d'autres solutions , c'était une impasse .
      Au suivant .
      Akouokou , ki n'en veut ?

      Signaler
    6. Avatar
      piedicortedigaggio - mar 1 Sep 26 à 11 h 28

      C'est un peu comme Tessmann, le mec qui se faisait taper dessus par tout le monde, il aura raté sa rentrée contre MU, mais ce n'était pas simple de rentrer à 10 minutes de la fin avec une équipe qui perdait ses nerfs.

      Personnellement je l'ai toujours trouvé très correct Duje.
      D'ailleurs Pierr Sage lui faisait très confiance. Pas sûr que Bacher soit beaucoup plus fiable. Le temps nous le dira.

      Mais pour moi ça aurait pu être un 3ème homme intéressant, avec Moussa et Mata.
      Et hop 10 millions en moins dépensés (Bacher + Kamara).

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - mar 1 Sep 26 à 11 h 43

        Il a fini sur le banc avec Sage mais il lui faisait grave confiance

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le logo de l'OL lors d'un avant-match
    L'OL "condamne" les agressions après le match face au Havre 11:15
    OL : Duje Caleta-Car rejoint Sassuolo 10:31
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : un autre vainqueur de la Gambardella 2022 quitte l'OL 10:10
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    OL - Rennes pendant le multiplex du samedi soir 09:25
    OL : Ruddy Buquet retrouvera les Lyonnais face à Auxerre 08:40
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    OL : de la Ligue 1 et une entrée en Europa League en septembre 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Mercato : le jour le plus long pour l'OL 07:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Le Havre
    OL : échecs à répétition, déclarations... Fonseca dans l'oeil du cyclone 31/08/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana lors de Fenerbahçe - OL
    OL - Mercato : Fofana finalement vers Arsenal ? 31/08/26
    OL Lyonnes : Maïka Vanderstichel arbitrera le premier match de la saison à Fleury 31/08/26
    Gonzalo Petit, attaquant du Real Betis
    OL - Mercato : une piste surprenante en attaque ? 31/08/26
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    OL - Mercato : Diawara en route vers le Red Star 31/08/26
    Bradley Barcola a signé à Liverpool
    Mercato : Barcola rejoint Liverpool, de l'argent pour l'OL 31/08/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U17 chutent dans le derby face au FC Lyon 31/08/26
    Loïs Openda après son but lors d'OL - Le Havre
    En marquant lors d’OL - Le Havre, Openda a déjà égalé son total de la saison passée 31/08/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Mercato : avant de penser à recruter Fofana, l’OL doit surtout vendre 31/08/26
    Lucas Perri, gardien de l'OL
    Mercato : Lucas Perri (ex-OL) rejoint le Torino en prêt 31/08/26
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    Dumornay (OL Lyonnes) : "Ça va compter à partir de vendredi" 31/08/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut