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Le logo de l'OL lors d'un avant-match
Le logo de l’OL lors d’un avant-match (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

L'OL "condamne" les agressions après le match face au Havre

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Une élue de Rilleux-la-Pape, Meriem Bouchedda, a dénoncé une agression raciste après OL - Le Havre samedi. Le club a réagi, indiquant se "tenir à la disposition des autorités et de la justice".

    Elle a pris la parole lundi 31 août pour conter son histoire. Meriem Bouchedda, élue à Rilleux-la-Pape, était au match OL - Le Havre samedi soir (1-1). En rentrant chez elle avec son conjoint, elle explique qu'ils ont "été victimes d’une violente agression à caractère raciste aux abords du stade, alors que nous rejoignions notre véhicule." Elle affirme qu'ils ont été "pris à partie par un groupe de supporters. Après avoir été insultés à plusieurs reprises". Le couple a été "roué de coups", "violemment frappé", au point que la représentante locale a terminé avec le "t-shirt déchiré et les lunettes cassées."

    Son compagnon a en plus été "étranglé". Il "souffre aujourd’hui de nombreuses contusions sur l’ensemble du corps et s’est également vu prescrire 15 jours d’ITT", précise Meriem Bouchedda. La scène a "duré plusieurs minutes" et des témoins y auraient assisté. "Pourtant, personne n’est intervenu", poursuit-elle. Ils ont porté plainte et détiennent des "photographies permettant d’identifier certains des individus présents". Elle a remis les documents aux enquêteurs.

    L'OL se "constituera partie civile" en cas de procès

    Lundi en début de soirée, l'Olympique lyonnais a réagi. S'il ne précise pas qu'il fait directement référence à cette attaque, le club "condamne fermement toute forme de violence et apporte son soutien aux victimes." Il "se tient à la disposition des autorités et de la justice pour apporter toute aide durant les investigations en cours" et se "constituera partie civile".

    Si l'enquête révèle que ces actes ont été commis par des personnes connues de l'OL, il assure qu'il "prendra toutes les mesures nécessaires pour exclure durablement de son stade."

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 1 Sep 26 à 11 h 17

      L'opium du peuple ( le foot ) rend vraiment fou ces excités .

      Signaler
    2. Avatar
      PAT11grib - mar 1 Sep 26 à 11 h 22

      Ces gens n'ont rien à voir avec l'amour du football et de l'OL, ce sont des débiles qui trouvent un prétexte pour déverser leurs haines d'ignares.
      l'OL les combats à chaque fois et essaie de les interdire de stade.

      Signaler
      1. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - mar 1 Sep 26 à 11 h 31

        Pas d'accord.
        La direction de l'OL a toujours fait preuve d'une très grande mansuétude auprès des décérébrés qui peuplent nos deux virages.
        JMA particulièrement.
        Kang a d'autres sujet sur le feu, certes, mais j'aimerai bien qu'elle se saississe aussi de celui-là.

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    3. cpt
      cpt - mar 1 Sep 26 à 11 h 39

      On sait tous que les deux virages sont assez orientés "nationalistes", mais je ne peux pas croire que des gens soient arrivés comme ca et soient tombés sur deux guss gratuitement. Que s'est il passé avant ?

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