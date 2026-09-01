OL - Mercato : Sunderland en passe de recruter Malick Fofana

Pour plus de 30 millions d'euros avec les bonus, Malick Fofana devrait rejoindre Sunderland. Il s'apprête à passer sa visite médicale.

Ça ne sera a priori pas Arsenal. On attendait l'évolution de ce dossier majeur du mercato lyonnais, la conclusion est prévue dans quelques heures. Sauf revirement de situation, Malick Fofana devrait s'engager avec Sunderland ce mardi. D'après plusieurs sources, dont The Athletic, l'ailier rhodanien s'apprête à passer sa visite médicale. Toutes les parties auraient trouvé un accord pour un montant dépassant les 30 millions d'euros avec bonus.

Alors que le champion d'Angleterre était sur les rangs, mais n'a pas voulu s'aligner sur les demandes de l'OL, l'international belge se dirigerait tout de même vers la Premier League. Il évoluerait sous les ordres du Français Régis Le Bris. Un contrat de cinq ans l'attendrait chez les Black Cats.

Quel impact sur le sportif ?

Du côté de l'Olympique lyonnais, cette vente comblera l'absence de Ligue des champions. En effet, un autre résultat contre Fenerbahçe (1-2, avec notamment un but de Fofana), et le joueur de 21 ans aurait potentiellement disputé la saison avec son équipe actuelle. Rattrapé par sa réalité économique, le club doit faire entrer de l'argent dans les caisses en se séparant d'un atout offensif. Est-ce que cela se sentira sur le terrain ? Voilà une question qui peut susciter des interrogations, même si le feu follet d'Alost revient d'une très longue blessure et d'un exercice blanc ou presque. Mais ses débuts en 2026-2027 étaient prometteurs.