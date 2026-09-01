OL - Mercato : Sunderland en passe de recruter Malick Fofana

Pour plus de 30 millions d'euros avec les bonus, Malick Fofana devrait rejoindre Sunderland. Il s'apprête à passer sa visite médicale.
Ça ne sera a priori pas Arsenal. On attendait l'évolution de ce dossier majeur du mercato lyonnais, la conclusion est prévue dans quelques heures. Sauf revirement de situation, Malick Fofana devrait s'engager avec Sunderland ce mardi. D'après plusieurs sources, dont The Athletic, l'ailier rhodanien s'apprête à passer sa visite médicale. Toutes les parties auraient trouvé un accord pour un montant dépassant les 30 millions d'euros avec bonus.
Alors que le champion d'Angleterre était sur les rangs, mais n'a pas voulu s'aligner sur les demandes de l'OL, l'international belge se dirigerait tout de même vers la Premier League. Il évoluerait sous les ordres du Français Régis Le Bris. Un contrat de cinq ans l'attendrait chez les Black Cats.
Quel impact sur le sportif ?
Du côté de l'Olympique lyonnais, cette vente comblera l'absence de Ligue des champions. En effet, un autre résultat contre Fenerbahçe (1-2, avec notamment un but de Fofana), et le joueur de 21 ans aurait potentiellement disputé la saison avec son équipe actuelle. Rattrapé par sa réalité économique, le club doit faire entrer de l'argent dans les caisses en se séparant d'un atout offensif. Est-ce que cela se sentira sur le terrain ? Voilà une question qui peut susciter des interrogations, même si le feu follet d'Alost revient d'une très longue blessure et d'un exercice blanc ou presque. Mais ses débuts en 2026-2027 étaient prometteurs.
coup dur pour l'OL. J'espère plus de 30 et des bonus en plus.
D'un côté c'est triste car le club n'a pas pu profiter du talent de Fofana et d'un autre j'ai des incertitudes sur son physique (et la fin de son contrat dans 2 ans). Il va lui falloir un remplaçant et un solide (car Duranville est encore loin du compte).
J'espère que pour DCC, le club n'a pas eu à lui payer son salaire et c'est juste assis sur l'indemnité de transfert.
Tagliafico va surement partir à la Juve (belle porte de sortie pour lui) et c'est notre côté gauche titu qui part le dernier jour du mercato (alors que j'aurais préféré le côté droit 🙂 )
Youssouf Fofana d'après les dernières rumeurs ça va être compliqué donc ça veut dire que Tessmann reste.
Les offres doivent être bien basses pour Tessmann, Kluivert et Sulc (puisque tout le monde sait que le club doit vendre dans l'urgence)
Ah non ! pas 30 M€ !!! et bonus inclus en plus.
on sait vraiment pas vendre.
Edit : La news est tombé il y a 20mn, ca vient de fabrizio romano
https://x.com/FabrizioRomano/status/2094724631198335002
Et c'est 30M€ + Bonus
30M + bonus...ça va dépendre des bonus en fait....si c'est facilement atteignable pour arriver à 40M et qu'en plus on a un pourcentage à la revente, c'est pas si mal vendu pour un joueur qui sort d'une saison blanche...
Bon après, ça va dépendre aussi de qui le remplace...et surtout si c'est la seule grosse vente de cette fin de mercato. Car perdre aussi Sulc...aie aie aie...
AMN ? Tessman ? Toujours aucune nouvelle...ça m'inquiète beaucoup...
Ca n'a rien a voir avec le fait que l'on ne sait pas vendre, tout le monde connait notre situation financière généré par l'autre triso. De plus Malick a fait la saison dernière quasi blanche et n'est pas réferencé en LDC. Maintenant il faut vite faire Nakamura pour sauver la saison. En esperant que la masse salariale degagée par Tagliafico et DCC soit suffisante pour le pret de Y Fofana.
Finalement c'est 30 +5 de bonus. Contrat de 5ans.
https://x.com/FabrizioRomano/status/2094732435422409075
Pas d'info sur % a la revente. Si il perf d'ici 1-2 ans il devrait être revendu le double a un plus gros club.
En même temps, dans TKYDG, et à propos de Nakamura, tu entends dire que le joueur sera cher car Reims a besoin d’argent alors que pour nous c’est pas cher parce qu’on a besoin d’argent 🤪
Parce que fernandez pardo, jacquet et diego moreira c'est référencé en ligue des champions ?
et oui , on ne s'appelle pas ....Lille ou Rennes !
Quand je revois son dernier but et qu'il part pour 30, on est vraiment pas bien du tout financièrement et ça risque de durer.
Malick c'est un demi Fernandes-Pardo... ça fait mal...
très mal
Pour bien vendre il faut avoir des finances solides. C'est le business. Les autres clubs savent qu'on est dans l'obligation de vendre donc on vend au mieux à un prix 'moyen'. Lille n'est pas du tout dans la même situation.
Donc fofana part et il est remplacé par ??? officialisation d'ici 19h59... ou pas.
Maintenant c'est quoi le projet sur les cotés.
A gauche : Duranville (bof) + Himbert (meilleur en centre que sur les ailes) ou Boudache (joue a droite./gauche) ou Hamdani qui a refusé le contrat pro du PSG ?
A droite : Nuamah (limité) + Boudache (convainquant)
j'aimerais bien voir Nuamah à gauche et Duranville à droite. Himbert a très peu joué à gauche. De mémooire contre Lens en cdf, il rentre et fait une passe dé un but
Les conséquences de la non qualif pour la LdC deviennent concrètes.
Sous l ère Fonseca tous les matchs à enjeu décisif et constituant un possible tournant pour le club aussi bien sportif que financier ont été perdus.
Ceci est un fait que l'on apprécie ou pas le travail du coach.
Ça va nous faire très mal sportivement
Par contre le prix annoncé…j’espère qu’on a un intéressement de 70% a la revente parce que sinon faut mettre de la vaseline.
Attendons de voir ce que le remplaçant de Malick avant de juger non ? Je trouve que Nakamura c'est loin d'être déconnant, surtout dans le système de jeu de Fonseca.
Perso je trouve que le club est hyper bien géré sportivement parlant...on est obligé de vendre, comme tous les autres clubs de L1 (regardez Monaco et Marseille !) mais on anticipe et puis on essaye de remettre le club sur des bons rails.
Confiance en Gerlinger, MLJ et Kang ! Objectif top 5 !
top 5 c'est bien mais jouer le top 3 est plutot l'ambition de Kang , mais ça va être compliqué en vendant nos meilleurs attaquants .
On n'est pas près de retrouver la LDC à ce jeu la , surtout avec un coach qui n'est pas bon dans les matchs décisifs ....
70% ...
Pour la vaseline, il y a un lot en promo sur amazon, tu veux le lien ?
Quelle cata , le brader ainsi et en plus pas dans un top club , ça fait mal aux miches .
On est vraiment à poil financièrement pour en arriver la .
30M€ , c'est précisément le manque à gagner de cette piteuse élimination .
Quelle tristesse .
Quelle vente ! Chapeau bas la direction.
le prix n'est pas dingue, clairement mais on savait que vu notre situation personne ne ferait une grosse offre. par contre, pour le joueur, je ne trouve pas la destination comme étant interessante. il faudra que ca soit juste un tremplin pour plus haut en PL dans 1 ou 2 ans
J'espere qu'ils ont négocié un % a la revente cette fois ...
Ils ont fini 7ème de PL alors qu'ils venaient de monter et jouent l'europa league. Ils ont une belle petite équipe avec beaucoup d'anciens de Ligue 1 dont le coach : Mukiele, Reinildo, Methalie, Meunier, Diarra, Le Fée, Ba, Isidor et maintenant Fofana ...
Sunderland est un club historique en PL, c'est 6 PL
On lui parlait de la roma , d'arsenal , et il va aller s'enterrer à Sunderland , c'est triste pour lui .
Pendant ce temps Barcola part chez les Reds pour 145M€ .
"L’attaquant parisien devient la vente la plus élevée du championnat de France vers l’étranger. Il bat le record établi il y a quelques jours à peine par Ayyoub Bouaddi, passé de Lille à Manchester City moyennant 100 millions d’euros."
source : libération
Donc dans le même mercato tu vends tes deux ailiers gauches, révélations des deux dernières saisons de L1... C'est du terrorisme.
Si tu as quelques dizaines de millions d'euros à avancer à Michele, n'hésite pas... 😉
Il va falloir qu'il s'achète un imper parce que le nord de l'Angleterre... 🙁
On le croisera peut-être en finale de l'Europa League l'année prochaine 😉
Il pouvait aller au soleil , à Rome l'éternelle , il se retrouve parachuté en bord de mer du nord , avec des hivers froids et ventés.
Le climat est marqué par de la pluviosité régulière ou du crachin tout au long de l'année , ça fait pas rêver !!
Il a dit oui , les dirigeants de l'OL ne lui ont pas laissé le choix , tout comme Mikau l'an dernier .
30 M€ c'est sa valeur sur Transfermarkt. Moreira c'est 20 M€ (vendu 29,5 M€)
A priori on va tenter de recruter Keito Nakamura de Reims.
Je me souviens avoir lu que l'OL était intéressé en 2023 lorsqu'il avait signé à Reims
ma fois , y a pire , j'aime plutot bien ce joueur , heureusement il ne chante pas comme son illustre homonyme .
On a pas de bonnes relations avec JP Caillot, il va essayer de nous mettre une carotte ...
Reims a vendu pour quasi aussi cher Zabi et Jaouen! Des joueurs de l2!
D'après Footmercato Nakamura veut venir, j'aurais préféré Sofiane Diop par exemple, surement moins cher en plus
En réalité, on économisait l'achat de Nartey, Kamara, Duranville et Ouedraogo, on gardait Fofana...
C'est un choix!
Je ne veux pas dire de bétises mais quant tu achètes un joueur, tu l'amortis sur la durée de son contrat. Donc c'est lissé sur plusieurs années
Par contre je viens de voir que Fofana a été recruté 17M + 5 de bonus et 20% sur la plus value. C'est vrai que le bénefice et pas dingue pour l'OL
La situation financière contraint énormément le sportif; c'est triste certainement, mais le club est en position de survie depuis l'année dernière (et même avant Textor).
Va falloir s'y habituer pour encore au moins 2-3 ans.
Quelle mauvais nouvelle. Et clairement on est nul en vente de joueurs.
Barcola qui part pour 140 M€, Bouaddi 100 M€, G. Ramos 74 M€, Fernandez-Pardo 65 M€, D. Moreira 55 M€, MBaye 50 M€.... et nous Fofana qui est juste LE meilleur joueur de l'effectif 30 M€, sachant en plus qu'on va devoir céder 20% de la plus-value à son ancien club. Je suis bien triste pour l'OL.
Pour info, Guéla Doué le latéral droit de Strasbourg a signé aujourd'hui à Leverkusen pour.... 30 M€. Incroyable, le même tarif que notre meilleur joueur. Incompréhensible.
Encore un super joueur brade, avec aucun achat , on pouvait le garder ....