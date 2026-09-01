OL - Nicolas Puydebois : "Paulo Fonseca se trompe de combat"

Ces derniers jours, Paulo Fonseca a alimenté l'actualité de l'OL avec ses sorties en conférence de presse. Pour notre consultant Nicolas Puydebois, le Portugais n'emploie pas la bonne méthode.

Certes, le mercato accapare largement l'actualité des dernières heures. Mais depuis mercredi dernier et l'élimination en barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe, Paulo Fonseca aussi a pris la lumière. Entre sa déclaration - "Peut-être que je suis un entraîneur de merde" - à chaud après le revers, et celle à froid vendredi - "Je suis le meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'OL" - le discours a évolué. Et cela fait beaucoup parler.

Un Fonseca agacé par les remarques

Dans Tant qu'il y aura des Gones, nos consultants sont longuement revenus sur les propos du Portugais. Une communication que Nicolas Puydebois perçoit comme une défense individualiste. "Sa réponse, c'est un aveu. Quand tu es touché dans ton égo et ton orgueil de cette manière, tu sais que la question posée a une part de vérité. Tu réponds par de l'agacement car tu as toi-même fait le constat", explique l'ex-gardien formé à Tola-Vologe.

Pour le triple champion de France (2003-2005), le technicien passé par Lille et l'AC Milan "se trompe de combat et détourne le débat. C'est un problème d'égo. Notre cause, nous, c'est l'Olympique lyonnais. Que ce soit lui ou un autre, on veut que le club gagne [...]. Il l'a pris de manière personnelle, son amour-propre en a pris un coup, et il s'est défendu lui-même plutôt que l'institution et l'équipe en trouvant des solutions pour faire mieux, déplore-t-il. C'est ce que j'aurais aimé voir. Il en serait sorti par la grande porte. Là, c'est un débat stérile de qui a la plus grande."

"Qu'il se défende avec les bons arguments"

Tout n'est pas à imputer à Paulo Fonseca, qui a tout de même ramené sa formation à la 4e place, une première depuis 2021. Mais "dans le money-time, les moments où l'on attend un grand coach, il n'est pas présent. Ça, c'est factuel et il n'en parle pas, retient Nicolas Puydebois. Dans les périodes à enjeux, il ne tient pas la route. Il a des qualités, donc qu'il se défende avec les bons arguments. Par exemple, il n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il a eu moins de moyens que les autres. Mais c'est lié au contexte économique de l'Olympique lyonnais. Ça, on l'a mis à son crédit, qu'avec des éléments peu connus, il a créé un groupe et obtenu des résultats."

Alors, l'adjoint au Mâcon 71 appelle l'homme de 53 ans à "parler plutôt de foot [...]. Là, ça engendre un climat un peu délétère et pendant qu'on débat de ça, on n'évoque pas le terrain. Or, la priorité, c'est le jeu." Ce serait en effet bien que tout le monde s'en souvienne, alors qu'il reste une saison de contrat au Lusitanien.