Mercato : pourquoi l'OL peut encore recruter Nakamura

Présent à Lyon mardi après-midi, Keito Nakamura a passé sa visite médicale, sans pouvoir s'engager avec l'OL, Malick Fofana n'étant toujours pas parti. Malgré la fin du mercato, le Japonais peut encore rejoindre le club lyonnais, grâce au principe du joker, mis en place en France.
C'est une fin de mercato rocambolesque qui s'est tenue mardi et pas seulement à l'OL. Les scenarii à rebondissements ont été nombreux un peu partout en Europe. Mais, c'est bien ce qui se passe entre Rhône et Saône qui nous intéresse le plus et on ne s'attendait clairement pas à une journée aussi tendue avec le dossier Malick Fofana en tête de gondole. À la manière d'un Georges Mikautadze il y a un an, le Belge a été vendu le dernier jour du mercato, mais dans des conditions encore plus loufoques.
Il a fallu attendre la fin du marché des transferts en Angleterre pour connaître la destination finale du Belge, qui s'est donc engagé à Sunderland au début de la nuit. Cela n'a pas été sans incidence dans le sens des arrivées puisque l'OL ne pouvait pas bouger tant que son désormais ex-numéro 11 n'avait pas mis les voiles. Cela a ainsi empêché la signature de Keito Nakamura.
Le joueur doit évoluer en France
L'ailier japonais a pourtant rapidement posé pied à terre dans la capitale des Gaules, passant même sa visite médicale. Seulement, il n'a pu rejoindre l'OL sous la forme d'un prêt avec option d'achat en signant son contrat avant 20h mardi soir. Néanmoins, la piste n'est pas abandonnée pour autant puisqu'avec le départ de Fofana, le club peut enfin passer à l'action, même en retard.
Il peut remercier pour cela la règle du joker présente en France et qui permet à un club de recruter un joueur supplémentaire en dehors du délai légal. À une condition et non des moindres : que le joueur recruté évolue en France, ce qui est le cas de Keito Nakamura, sous contrat avec le Stade de Reims. Il se pourrait donc bien qu'une arrivée soit communiquée, même après que le gong ait retenti.
Encore heureux qu'il puisse venir sinon ce mercato aurait viré à la catastrophe totale .
C’est clair…mais on craque quand même un joker…
Et notre milieu de terrain est un peu bancal selon moi.
Attendons encore la fermeture des autres marchés pour être certains d’avoir cette équipe.
Toujours pas compris pourquoi Fonseca n’a pas fait joué Tessman ou Kluivert le dernier match car apparemment « en instance de départ »…tout ça pour ne pas partir (y’avait même pas une seule rumeur).
J’y comprends rien…
Et puis Tagliafico qui bloque la venue de Fofana, franchement…dégoûté…
Tagliafico, on ne sait pas pourquoi l'atlético a finalement annulé le transfert, car le joueur avait validé ce choix.
Donc avant de le blâmer pour la non-venu de Y.Fofona, il va falloir attendre d'avoir des informations concrètes. Et vu la tronche de ses concurrents à son poste actuellement à l'OL, le garder ne me pose aucun souci d'un point de vue sportif.
C'est l'OL qui a planté son départ , lui il était d'accord , mais ils n'ont pas accepté les conditions de l'athlético ( ou l'autre club je ne sais plus ) , ce qui a tout fait capoter .
Pour gratter quelques euros , les voila bien punis !
Taglia reste et Y Fofana ne pourra pas venir .
Là je dis pas malin et mal joué de la part de l'OL .
Le fait d'avoir envisagé cette piste était rassurant grâce à cette possibilité du "joker".
Au niveau mentalité et Q.I. foot, c'est un profil rassurant et sûr. En terme de stats par contre, c'est un cran-en dessous de Fofana.
Il faut peut-être aussi tenir compte des éventuelles retombées économiques avec une ouverture sur le marché nippon qui n'était pas présent à l'OL.
Hello,
je suis d’accord avec toi que de garder Tagliafico n’est pas si mal quand on voit nos autres ARG…à voir si lui a encore la tête au club…car si c’est pour se faire expulser 3 fois de suite…on aura tout perdu.
Attention c'est un des meilleurs joueurs japonais , il peut très bien se relancer ici ( il méritait mieux que Reims franchement ) , du moins on l'espère .
Quid de Kluivert ????
Cela faisait deux jours qu’il était en discussion avance.
Moi personnellement j’aurai mis en vente Abner.
C’est ni un arrière gauche ni un ailier gauche.
Les supporters du betis nous avaient pas menti.
Il apporte aucunes garanties.
Pour le moment la nouvelle recrue c’est encore pire.
Tagliafoco est partie pour être le titulaire et tant mieux pour nous.
Mais on va payer 3 salaires pour un poste, pour un club pauvre c’est dure.
Le problème de notre directeur sportif et manifestement la difficulté à vendre.
C’était déjà son problème à l’OM.
Niles personne en parle mais 3,5 milions alors qu’il était coté 8 en plus vendu en Angleterre.
Caleta car gratuit et surtout Fofana pour 30 c’est la grosse blague de l’été.
Le pauvre à finit à Sunderland, je suis écœuré ce matin.
Je pense que le mercato de l OL est particulièrement RÉUSSI ! Toutes nos recrues sont déjà bien intégrées dans l équipe. Seul Niakamura arrivera plus tard. Je suis même convaincu que le départ de Fofana n’est pas une grosse perte ( Moreira l a complètement évincé l’an dernier). Nous avons conservé toutes nos pépites ( Sulc. Morton, Niakhate, Tagliafico, etc) . Nous avons avec Openda un véritable avant centre et un renard des surfaces avec Sulc. Deux véritables ailiers Nakamura, Boudache et même Ernest. Une défense que je trouve super avec Arthekame, Blacher, Niakhate, Tagliafico et Mata, Kuivert, Abner. Un milieu renforcé par Mads B et encore Morton, Tolisso, Merah et même Tessmann . Mon seul regret Y Fofana merci au « clan » Fofana… maintenant à Fonseca de « jouer »..,,,il a de la matière