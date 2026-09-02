Mercato : pourquoi l'OL peut encore recruter Nakamura

Présent à Lyon mardi après-midi, Keito Nakamura a passé sa visite médicale, sans pouvoir s'engager avec l'OL, Malick Fofana n'étant toujours pas parti. Malgré la fin du mercato, le Japonais peut encore rejoindre le club lyonnais, grâce au principe du joker, mis en place en France.

C'est une fin de mercato rocambolesque qui s'est tenue mardi et pas seulement à l'OL. Les scenarii à rebondissements ont été nombreux un peu partout en Europe. Mais, c'est bien ce qui se passe entre Rhône et Saône qui nous intéresse le plus et on ne s'attendait clairement pas à une journée aussi tendue avec le dossier Malick Fofana en tête de gondole. À la manière d'un Georges Mikautadze il y a un an, le Belge a été vendu le dernier jour du mercato, mais dans des conditions encore plus loufoques.

Il a fallu attendre la fin du marché des transferts en Angleterre pour connaître la destination finale du Belge, qui s'est donc engagé à Sunderland au début de la nuit. Cela n'a pas été sans incidence dans le sens des arrivées puisque l'OL ne pouvait pas bouger tant que son désormais ex-numéro 11 n'avait pas mis les voiles. Cela a ainsi empêché la signature de Keito Nakamura.

Le joueur doit évoluer en France

L'ailier japonais a pourtant rapidement posé pied à terre dans la capitale des Gaules, passant même sa visite médicale. Seulement, il n'a pu rejoindre l'OL sous la forme d'un prêt avec option d'achat en signant son contrat avant 20h mardi soir. Néanmoins, la piste n'est pas abandonnée pour autant puisqu'avec le départ de Fofana, le club peut enfin passer à l'action, même en retard.

Il peut remercier pour cela la règle du joker présente en France et qui permet à un club de recruter un joueur supplémentaire en dehors du délai légal. À une condition et non des moindres : que le joueur recruté évolue en France, ce qui est le cas de Keito Nakamura, sous contrat avec le Stade de Reims. Il se pourrait donc bien qu'une arrivée soit communiquée, même après que le gong ait retenti.