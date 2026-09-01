Mercato : Youssouf Fofana ne jouera finalement pas à l'OL

Le milieu de terrain Youssouf Fofana devait signer à l'OL. Mais du fait de la non-vente, actuellement, de Malick Fofana, le Milanais ne s'est finalement pas engagé avec le club lyonnais.

Attendu comme renfort dans l'entrejeu, Youssouf Fofana ne portera finalement pas le maillot de l'OL. Pourtant, tout était bouclé dans le courant de l'après-midi. L'opération tournait autour d'un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Le joueur de l'AC Milan, sur qui l'entraîneur Ruben Amorim ne compte pas, devait rejoindre l'entrejeu lyonnais déjà bien fourni. Mais finalement, ce dossier a connu un retournement de situation.

Youssouf Fofana se dirigerait vers la Turquie

Comme cela peut arriver dans le mercato, son arrivée était conditionnée à des départs qui n'ont pas eu lieu en temps et en heure. On pense notamment à celui de Malick Fofana, qui pourrait, d'ici minuit, rejoindre l'Angleterre (Crystal Palace ou Sunderland, telle est la question). Des éléments aux salaires importants aussi étaient concernés - Nicolas Tagliafico, entre autres. Sauf que les dirigeants rhodaniens, eux, n'avaient que jusqu'à 20 heures pour enregistrer la signature du milieu de terrain.

L'international français aux 29 sélections pourrait filer en Turquie, notamment à Besiktas, précise le journaliste spécialisé Gianluca Di Marzio.