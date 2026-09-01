Mercato : Youssouf Fofana ne jouera finalement pas à l'OL

Le milieu de terrain Youssouf Fofana devait signer à l'OL. Mais du fait de la non-vente, actuellement, de Malick Fofana, le Milanais ne s'est finalement pas engagé avec le club lyonnais.
Attendu comme renfort dans l'entrejeu, Youssouf Fofana ne portera finalement pas le maillot de l'OL. Pourtant, tout était bouclé dans le courant de l'après-midi. L'opération tournait autour d'un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Le joueur de l'AC Milan, sur qui l'entraîneur Ruben Amorim ne compte pas, devait rejoindre l'entrejeu lyonnais déjà bien fourni. Mais finalement, ce dossier a connu un retournement de situation.
Youssouf Fofana se dirigerait vers la Turquie
Comme cela peut arriver dans le mercato, son arrivée était conditionnée à des départs qui n'ont pas eu lieu en temps et en heure. On pense notamment à celui de Malick Fofana, qui pourrait, d'ici minuit, rejoindre l'Angleterre (Crystal Palace ou Sunderland, telle est la question). Des éléments aux salaires importants aussi étaient concernés - Nicolas Tagliafico, entre autres. Sauf que les dirigeants rhodaniens, eux, n'avaient que jusqu'à 20 heures pour enregistrer la signature du milieu de terrain.
L'international français aux 29 sélections pourrait filer en Turquie, notamment à Besiktas, précise le journaliste spécialisé Gianluca Di Marzio.
Ca va se terminer que Malik va signer à la dernière minute et qu'on ne pourra recruter personne à sa place, vous allez voir...
C’est fini, on ne plus faire signer quiconque
Le Mercato en France est clos depuis 19H59....comment faire simple alors qu'en Angleterre il se termine a minuit.
Donc si Malick part....on ne peut plus recruter derrière....mercato fini depuis 31 minutes....
dates de fin de mercato :
France : mardi 1er septembre, 19h59
Allemagne et Italie : mardi 1er septembre, 20 heures
Angleterre et Espagne : mardi 1er septembre, minuit
On peut faire signer des joueurs libres ou recruter un joueur pro evoluant en France (Nakamura par exemple) en tant que joker.
c'est tellement le bordel pour Malick qu'il est en train de passer sa visite médicale a Lyon, pendant que Sunderland et Crystal Palace essaye de lacher des millions aux agents et a la famille de Malick pour qu'il aille a tel ou tel endroit
Mais du coup y’a pas moyen de le prendre en joker ?
Et quid de Nakamura ?
IL VIENDRA PAS AH AH AH AH !!!
Apparemment ce n’est pas la faute de Malick mais de Tagliafico et son salaire astronomique !!!!!
MLJ aux abois après un mercato fiasco c'est mis en position de dépendance forcée à Rock Nation. On en paie le prix avec rock nation qui fait ce qu'il veut avec Fofana et les clubs anglais au détriment de l'OL pour toucher le plus d'argent possible, faisant, de fait, capoter tous les deals en cours.
Donc on va perdre Fofana, pour un prix dérisoire (et des commissions exorbitantes pour rock nation) ET ne pas pouvoir se renforcer. Amateurisme le plus total.
Toi tu as une dent contre MLJ, ton argumentaire est totalement subjectif et à côté de la vérité.
Roc Nation est une agence d'amateurs à la limite de l'escroquerie, mais c'est le choix de Fofana, en quoi il est responsable de ça ?
Il fait avec les éléments qu'il a en main.
La vente de Malick conditionne tout le reste, c'est factuel. Mais là, il subit la situation totalement, tu voulais qu'il fasse quoi ?
T’es à côté de la plaque malheureusement…c’est à cause du non-transfert de Tagliafico qu’on a pas pu faire Fofana.
Question de masse salariale…
Rien à voir avec Fofana ou Roc Nations (qui restent des pourritures attention).
Si c'était confirmé ce serait fou que les mercatos ne se finissent pas tous à la même heure.
Enfin, attendons les officialisations.
Ce n’est pas de la faute de Roc Nation mais du transfert de Tagliafico vers Madrid qui a capoté !
C’est notre masse salariale qui est encadré par nos transferts !
Tagliafico n’a pas pu être vendu (il touche presque 5M de salaire) du coup on a pas pu faire Fofana…
Et du coup on garde Tessman…
Bon courage !
On n'a pas fini de payer la note de la non-qualification en Ligue des Champions. Enfin bon, quand Fonseca viendra se plaindre de la faiblesse de son effectif, on pourra lui rappeler qu'il y est un peu pour quelque chose.
Récapitulatif des dates de fin de mercato :
France : mardi 1er septembre, 19h59
Allemagne et Italie : mardi 1er septembre, 20 heures
Angleterre et Espagne : mardi 1er septembre, minuit
Pays-Bas et États-Unis : mercredi 2 septembre
Belgique : jeudi 3 septembre
Turquie et Portugal : vendredi 4 septembre, 23h59
Arabie saoudite : lundi 6 septembre
Brésil : 11 septembre
Arabie Saoudite c'est le 12 octobre par contre
l'angleterre c'est minuit la cloture
Donc on peut vendre Malik après 19h59 mais pas faire venir quelqu'un ?
Je comprends pas. Malik ne va pas rester ?
je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle , fonseca pour l'avoir entrainé à milan le voulait mais ce joueur est en perdition depuis un bon moment ( avec un salaire astronomique avec son rang d'ancien joueur A international ) , et au milieu on a surtout besoin de dégraisser .
Tagliafico reste…est-ce que c’est vraiment une mauvaise nouvelle quand on voit nos autres arrières gauches…je ne pense pas.
Par contre le milieu de terrain de tracteurs alors qu’on a besoin de gros volume de jeu, ça fait flipper encore…
On garde tout le monde on vend personne??
Ca c'est le meilleur mercato!!
Un avis RBV? 😀
Hahaha bah AMN est parti, ça c’est important 😂
Après que Tagliafico reste je trouve ça plutôt positif car Abner me fait vraiment flipper.
Fofana va partir c’est sûr mais est-ce qu’on avait libéré assez de masse salariale pour enregistrer Nakamura, la est la question 🤪
Ah parce que Nakamura veut un salaire en plus???
Le pire c’est que les negos entre Madrid et Tagliafico continuent ! Le marché espagnole ferment à minuit…
Du coup on va sûrement perdre Tagliafico mais sans pouvoir faire Fofana.
Génial…
Et Karim Benzéma , il vient ou pas ?
Ok je sors
C'était surtout lié au départ de Tagliafico qui ne s'est pas fait
mauvaise nouvelle, on a vraiment un souci au milieu, il aurait fait un bien fou.
Joker possible ou pas?
non, les jokers, c'est seulement pour les joueurs évoluant en France il me semble, comme Veretout et Hateboer
Ok merci l'Habile !
Le tranfert de fofana capote à cause de fofana .
Je prefere le notre on aura pas de mauvaise surprise..
Tagliafico reste mais c'est pas dit qu'on ne le transfere pas ailleurs d'ici ce soir ou dans quelques jours.
Par contre, à part pour un joker medical c'est mort pour les arrivées.
Des news sur le transfert de Fofana et l'arrivée de Nakamura ?
On a qu'à blessé Tessman, De Carvalho ou Akouokou ya le choix!
Sinon je connais au moins 3 toubibs qui demande ce que tu veut comme arret de travail en échange de 23€ ..
Fofana, ses agents essaient de gratter tout ce qu'ils peuvent et font de la surenchère pour avoir leur commission... (même son oncle, qui fait partie de Roc Nation...)
Nakamura c'était en prévision du départ de Fofana, toujours possible de le signer en joker quand on veut si Malick part d'ici minuit en PL.
Tic tac tic tac chaque seconde gagner est précieuse.
Les joueurs libres sont également recrutables...
hello, personnellement je pense que Youssouf Fofana est un joueur d’un autre calibre et c’est toujours bien d’avoir de bons joueurs.
Ceci étant dit, nous étions déjà plus que pourvus au milieu avec en titulaires Morton, Tolisso et Bidstrup et en remplaçants Tessmann, Nartey et Merah.
Concernant Keito Nakamura, non seulement je ne le trouve pas exceptionnel, mais en plus sur cette aile nous pouvons très bien faire jouer Sulc avec Boudache, Duranville et Hamdani qui vont pousser fort pour grappiller du temps de jeu.
Il faut dire a Roc Nation,vous avez foutu le bordel,et bien c'est terminé Fofana reste a Lyon,allez vous faire en........
Du coup on peut dire que notre fin de mercato est degeulasse non ? J'ai vu certain commentaire qui criait au génie de notre cellule de recrutement. Faudra faire une mise a jour svp...
Franchement c’est pas si mal, à part la non venue en prêt de Fofana…
Le reste est plutôt en ligne avec ce que le club souhaitait faire : départ de AMN, départ de Tagliafico, grosse vente obligatoire de Fofana pour la DNCG (remplacé par Nakamura).
En quoi c’est un fiasco ?
Aucun transfert de départ n’a capoter !
En tous cas pas pour le moment… Tagliafico, Niles et fofana ont jusqu’à minuit pour enregistrer leur contrat dans leur ligue respective.
C’est nous qui avons pas enregistré les nôtres!
Et c’est faux de dire que c’est Tagliafico ou autre car on a plus le salaire du croate qui était bien au dessus de celui de Tagliafico.
Si Fofana n’a pas signé c’est pour d’autre raisons que le club tentera peut être de cacher.
Wait and see