Le Parc OL a accueilli son 250e match des Lyonnais face au Havre

La réception du Havre a marqué une nouvelle étape dans l’histoire du Parc OL. L’enceinte de Décines a accueilli son 250e match de l’Olympique lyonnais, une décennie après les débuts de l'équipe dans cette antre.

Inauguré en 2016, le Parc OL s'est progressivement imposé comme la nouvelle maison de l'Olympique lyonnais. Dix ans après les premiers matchs disputés à Décines, l'enceinte a franchi une nouvelle barre symbolique avec la réception du Havre samedi (1-1), qui correspond au 250e match de l'OL dans le stade, selon le décompte d'OL Passé Présent. Depuis son installation, l'équipe masculine y a joué des rencontres dans plusieurs compétitions. Le site a notamment accueilli des affiches de Ligue 1, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, de Ligue des champions et de Ligue Europa. Il recense notamment 13 confrontations de C1 et 25 en C3.

Une enceinte qui a largement souri aux Lyonnais

Au fil des années, le Parc OL est devenu un atout pour les Rhodaniens. Avec 58% de succès depuis le 9 janvier 2016, date du premier rendez-vous contre Troyes (4-1), le bilan est positif. Cela représente 145 victoires, pour 51 défaites et 58 nuls. On se souvient ainsi des résultats mémorables contre Monaco en 2016 (6-1), l'AS Roma en 2017 (4-2) ou le retour face à l'Ajax d'Amsterdam la même année (3-1). Sans oublier les victoires sur le PSG et Saint-Étienne, la bataille remportée contre la Juventus en 2020 (1-0), le 5-4 fou devant Montpellier en 2023 ainsi que la qualification pour la finale de la Coupe de France et la 6e place de Ligue 1 arrachée en 2024.

Un 250e match finalement sans victoire

Ces derniers mois ont été moins joyeux, à l'image des revers contre Lens (0-4), le Celta de Vigo (0-2) et Fenerbahçe (1-2) dans des rendez-vous capitaux. La 250e apparition dans le Grand Stade samedi n’aura pas non plus permis aux Lyonnais de célébrer une victoire. Face aux Havrais, ils ont dû se contenter d’un partage des points, venant ainsi ponctuer de manière mitigée cette étape symbolique.